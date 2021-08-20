Разрешить нельзя запретить: опыт европейских стран в легализации «древнейшей профессии»

Продажа сексуальных услуг полностью разрешена в восьми европейских государствах: Нидерланды, Германия, Австрия, Швейцария, Греция, Турция, Венгрия и Латвия
Вопрос о легализации самой древней из профессий обычно вызывает противоречивые мнения и порождает горячие дискуссии. Действительно, с одной стороны, – выгода для государства и самих «трудящихся» в этой сфере очевидна, но с другой встают вопросы нравственности и морали. Однако список стран, в которых этот вопрос решен положительно, постоянно растет. Причем речь идет не о далекой Азии, а о развитых европейских государствах.
Дания
В Дании проституция часто является для женщин подработкой, так как считается, что она не должна быть единственным источником дохода
Эта страна легализовала прибыльный бизнес одной из первых – еще в 1999 году. За эти два десятилетия Дания, по отзывам, с одной стороны превратилась действительно в очень либеральную по отношению к сексу страну – в ней дозволено все, в любых вариациях, и все это можно найти в любом месте. Так, например, каждый полицейский по вашей просьбе очень вежливо подскажет, где расположен ближайший публичный дом. Но, с другой стороны, у местных жителей наблюдается уже некоторая вялость и пресыщенность в этом вопросе. Пару лет назад в Дании на улицах даже появились машины скорой сексуальной помощи – специально оборудованные автомобили, в которых путаны могут обслуживать клиентов.
Проект под названием «Sexelance» также повышает безопасность работы девушек на улицах
Нидерланды
Если уж говорить о легализованном «кроватном» бизнесе, то пример этой европейской страны можно считать образцово-показательным: благодаря прекрасной организации Амстердам стал местом паломничества огромного числа секс-туристов. Работницы из этой сферы регистрируются и платят налоги. Существует специальная база данных, где хранятся сведения о них, а органы контроля следят за своевременным прохождением медосмотров. Правда, несмотря на эту радужную картину, мэр Амстердама в 2007 году заявлял о частичном сокращении публичных домов, так как, по его словам, слишком большое количество предлагаемых сексуальных услуг притягивает криминал. В этой стране есть еще одно правило, привлекающее туда потоки молодежи: работницам «сферы услуг» должно быть не меньше 18 лет, а вот становиться клиентами можно уже с 16-ти, так что подростки из сопредельных стран частенько приезжают сюда ради особых развлечений.
Улица «Красных фонарей» в Амстердаме. На витринах – товар во всей красе.
Германия
Секс-бизнес полностью легализован в Германии с 2002 года. Он облагается налогами, что при годовом обороте в несколько миллиардов евро является неплохой статьей пополнения государственной казны. В этой сфере занято около полумиллиона женщин, имеются профсоюзы и правозащитные группы. В случае неуплаты путана может подать на клиента судебный иск. Кроме того, в старости эти дамы будут получать трудовую пенсию. Вспоминается фраза из одного российского ток-шоу, посвященного обсуждению легализации проституции: «А что же у них будет в трудовой книжке написано?».
В Бонне для удобства интимного бизнеса пошли еще дальше – для проституток, работающих на улицах, поставили специальные паркоматы. В них девушка, выходящая на «ночную смену», может выбить себе талончик стоимостью 6 евро и с полным правом заниматься своим бизнесом с 20.15 до 6.00. Вот так – просто, удобно, и с заботой о работниках.
С помощью таких устройств впервые удалось обложить налогом индивидуалок, работающих на улицах
Великобритания
Здесь эта деятельность тоже полностью легальна, но есть один нюанс – с 2009 года принят закон о том, что если девушку принудили заниматься проституцией, то клиент несет за это ответственность, даже если он о ее несогласии не знал. Кстати, подобные законы показывают, что на самом деле не все вопросы решаются с легализацией данного бизнеса. Проблема сексуального насилия и секс-рабства, тем не менее, остается. Так, например, в 2015 был принят закон для всего Евросоюза о том, что хозяева борделей обязаны знать язык своих работниц. Дело в том, что большое число женщин, занятых в этой индустрии, являются иностранками – чаще всего из Польши, Венгрии и Болгарии. А еще в Англии в 2003 году приняли закон, который, вероятно, существенно повысил самооценку представителей сильного пола и сексуальных меньшинств, занятых в данной сфере – слово «проститутка» в английском языке теперь стало гендерно-нейтральным. Вот в русском эта «недоработка» сохраняется и, возможно, причиняет дискомфорт мужчинам, желающим реализовать себя таким же образом – вопрос о том, как их называть, остается открытым: «проститутами» - неправильно, а «проститутками» - обидно.
В Великобритании можно увидеть объявления о секс-услугах в телефонных будках. Несмотря на незаконность такой рекламы, она часто практикуется.
Шведская модель
В 1999 году Швеция приняла свой закон о проституции, который перевернул устоявшиеся представления об этом бизнесе. Согласно ему, продавать свое тело никому не запрещено, а вот покупать секс-услуги – незаконно, за это полагается достаточно высокий штраф. Считается, что такой подход сокращает данный бизнес, но, конечно, и уводит его в тень. Сегодня по такой же модели строят свою политику Франция, Норвегия и Исландия. Фактически это означает, что подобное занятие не наказывается, но запрещены бордели и сутенерство. Кроме того, во Франции действуют строгие законы о поведении и внешнем виде «ночных бабочек»: они не должны бросаться в глаза и не имеют права приставать к потенциальным клиентам. Также запрещена любая реклама этой деятельности.
В 2011 году проститутки Парижа выходили на митинг против повышения штрафа за использование их услуг
Вообще в различных европейских странах принимаются многочисленные законы, ограничивающие или, наоборот, поддерживающие секс-бизнес, и зачастую чувствуется, что государства действительно заботятся о части населения, вовлеченной в него. Так, например, в Италии для девушек легкого поведения, работающих на дороге, обязательны светоотражающие жилеты, ведь "трудиться" им приходится больше по ночам. В Финляндии же можно встретить среди предложений о сдаче жилья варианты оплаты сексом – удобно и полностью законно. В Австрии в 2010 году даже компенсировали работницам интим-сферы ошибочные сборы за медосмотр, которые незаконно взимали с них несколько лет. После пересчета каждая девушка получила выплату в две тысячи евро.
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