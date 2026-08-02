Почему именно шарф стал одним из главных атрибутов футбольных болельщиков



Шарф футбольного болельщика - особый атрибут с интересной историей. /Фото: mentalfloss.com, chinaflag.com Шарф футбольного болельщика - особый атрибут с интересной историей. /Фото: mentalfloss.com, chinaflag.com

В разгар главного футбольного события планеты настоящие фанаты идут болеть за свою любимую команду, набрасывая на шею шарф с её символикой. Вот только мало кто даже из заядлых болельщиков задумывался о том, почему именно вязаный шарф оказался главным атрибутом демонстрации поддержки конкретной команды. В разгар главного футбольного события планеты настоящие фанаты идут болеть за свою любимую команду, набрасывая на шею шарф с её символикой. Вот только мало кто даже из заядлых болельщиков задумывался о том, почему именно вязаный шарф оказался главным атрибутом демонстрации поддержки конкретной команды.А ведь история этой вещицы не менее интересна, чем самый напряжённый матч, да ещё и тесно переплетена с древнейшими традициями этого вида спорта.



Больше, чем просто предмет одежды. /Фото: davidduggleby.com Больше, чем просто предмет одежды. /Фото: davidduggleby.com

Футбольные болельщики, даже если принадлежат к разным клубам и, сталкиваясь друг с другом, не брезгуют ожесточенным соперничеством, всё равно имеют общие черты. Одна из них, объединяющая фанатов по всему миру - это шарфы с символикой любимой команды. А ведь у такой, планетарной по масштабу, популярности этого варианта атрибутики, есть немало причин, которые к тому же проверены временем.



Свою огромную популярность фанатский шарф заработал справедливо. Фото: motionarray.imgix.net Свою огромную популярность фанатский шарф заработал справедливо. Фото: motionarray.imgix.net

В первую очередь - это банальное удобство шарфа как элемента брендинга. Наравне с футбольной майкой или флага с эмблемой команды, шарф является компактным и портативным атрибутом, который обеспечивает легкий способ продемонстрировать название, цвета или логотип клуба, выражая ей свою поддержку. Более того, шарф, благодаря своей форме, не такой громоздкой, как у того же флага, позволяет фанату легко поднять его над головой одной или двумя руками, не мешая при этом соседу.



Удобный способ поддержать команду в толпе на стадионе - поднять свой фанатский шарф. Удобный способ поддержать команду в толпе на стадионе - поднять свой фанатский шарф./Фото: mlssoccer.com

А вот второй причиной такой популярности шарфов как неотъемлемой части футбольных матчей - это историческая традиция. А ей, кстати, уже больше 90 лет: по информации редакции novate.ru, первый зафиксированный случай использования шарфа как фанатского атрибута случился во время репортажу британской кинохроники Pathé о местном матче Кубка Англии по футболу в 1934 году. Он не был первым аксессуаром болельщиков - ранее использовались шляпы, ленты и даже деревянные погремушки - но оказался очень живучим.



Трибуна во время одного из матчей чемпионата Англии по футболу в 1934 году. /Фото: mentalfloss.com Трибуна во время одного из матчей чемпионата Англии по футболу в 1934 году. /Фото: mentalfloss.com

Впрочем, впервые шарфы стали появляться на футбольных стадионах намного раньше, правда чисто из практических соображений. Так, Английская футбольная ассоциация провела свой первый чемпионат, который считается старейшим в мире национальным футбольным турниром, ещё в 1871 году. А так как игры среди двенадцати команд проходили с ноября 1871 года по март 1872-го, то, естественно, болельщикам на трибунах пришлось задумываться об использовании тёплых вещей, чтобы выдержать зимние холода - среди них были и шерстяные шарфы.



Первые игры проходили в холодное время года, и болельщики часто носили шарфы. /Фото: playfooty.com Первые игры проходили в холодное время года, и болельщики часто носили шарфы. /Фото: playfooty.com

Время шло, английский футбольный сезон всё удлинялся, потому что увеличивалось число команд и развивались лиги. В итоге он растянулся в период с августа по май, и это означало, что он всё равно приходился на все холодные месяцы года. Когда англичане продолжили носить на множество матчей шарфы от ветра, то некоторые смекнули о возможности создать их в цветах любимой команды, причём для болельщиков они стали особенно ценными подарками. Так как первые футбольные шарфы вязали вручную, часто родственники, то им даже ласковое прозвище «бабушкины шарфы».



Фанатский шарф прошёл путь от подарка для болельщика до официального мерча футбольных команд. /Фото: regalospublicitarios.com Фанатский шарф прошёл путь от подарка для болельщика до официального мерча футбольных команд. /Фото: regalospublicitarios.com

Впрочем, их популярность от этого не падала - в течение первой половины XX века эта практика распространилась сначала на колонии Великобритании, а потом в и другие уголки планеты. В какой-то момент потенциал шарфов как фанатской атрибутики оценили и сами клубы, поэтому начали выпускать собственные шарфики, продавая их в сувенирных магазинах или просто на стадионах. В итоге от практического атрибута для просмотра игры в зимние месяцы Англии шарф трансформировался в один из главных элементов презентации фанатской любви в футболе.