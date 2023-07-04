Нет - кружеву, да - практичности: какое бельё носили советские женщины

Нижнее белье в СССР не отличалось разнообразием фасонов или украшений. /Фото: zolotoy.ru

Мода в СССР, вторая половина 1920-х годов. /Фото: vokrugsveta.ru

В ателье можно было заказать красивое и качественное белье. /Фото: yomayo.ru

Примеры моделей белья, которые можно было заказать в трестах. /Фото: mediaport.ua

Продукция трестов была похожа на западные экземпляры. /Фото: sovietime.ru

Каталог треста «Мосбельё» 1936-1937 года. /Фото: mediaport.ua

Практичность - главное требование к советской одежде. /Фото: moiarussia.ru

Послевоенная мода 1940-х, по сути, дублировала предвоенную. /Фото: livemaster.ru

Советское производство не могло удовлетворить потребности всех гражданок. /Фото: obozrevatel.com

Количество фарцовщиков в конце 1950-х значительно выросло. /Фото: emky.net

Атласные модели шили более изящными. /Фото: obozrevatel.com

На закате СССР иностранные модели нижнего белья разнообразили гардероб советских женщин. /Фото: mapme.club