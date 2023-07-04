Нет - кружеву, да - практичности: какое бельё носили советские женщины

В Советском Союзе понятие эстетики в одежде носило весьма специфический характер. Проще говоря, в большинстве случаев красотой попросту пренебрегали в пользу практичности. И традиции пошива нижнего белья полностью соответствовали этой тенденции. Поэтому советские женщины испытывали немало трудностей в приобретении и носке этих элементов одежды, и даже попытки самостоятельного пошива не спасали ситуацию - ведь фасонов у белья было слишком мало, а кружева вообще оказались поод запретом.
Нижнее белье в СССР не отличалось разнообразием фасонов или украшений. /Фото: zolotoy.ru
С момента образования Советского Союза все его ресурсы, в том числе человеческие, были брошены на построение пролетарского рая. Эта тенденция отразилась на всех сферах жизни советских граждан, и производство одежды не стало исключением. Даже нижнее белье, производимое в то время, даже не пытались сделать хоть сколько-нибудь красивым. Упор делался на практичность и удобство, хотя и это получалось не всегда.
Мода в СССР, вторая половина 1920-х годов. /Фото: vokrugsveta.ru
Так, в 1920-х годах весь ассортимент нижних элементов одежды, по сути, состояли только из маек и трусов-шорт из хлопка. Расцветка также не радовала разнообразием - на полках магазинов можно было найти только белые, серые и черные образцы. Кроме того, в течение всего десятилетия никаких изменений в этой тенденции не наблюдалось. Единственным исключением из этой «серости будней» был хэндмэйд или пошив в ателье.
В ателье можно было заказать красивое и качественное белье. /Фото: yomayo.ru
Справедливости ради, стоит уточнить, что в самые первые годы существования СССР глотком свежего воздуха в эстетическом вакууме производства нижнего белья были тресты «Мосбелье», продукция которого высоко ценилась в том числе за рубежом.
Примеры моделей белья, которые можно было заказать в трестах. /Фото: mediaport.ua
Там для пошива использовали шелк, а украшали одежду дорогим кружевом. Однако продолжалась деятельность трестов недолго - довольно быстро они были закрыты. Правда, потом они вновь стали функционировать, вплоть до начала Великой Отечественной войны, но обшивали там теперь больше партийную верхушку, чем рядового советского гражданина.
Продукция трестов была похожа на западные экземпляры. /Фото: sovietime.ru
Ограничения серьезно отразились даже на материалы, которые можно было использовать для пошива. Дело в том, что после провозглашения курса на индустриализацию немало вещей, ранее привычных, были запрещены как пропагандирующие буржуазный уклад жизни. В этот список попали и кружева.
Каталог треста «Мосбельё» 1936-1937 года. /Фото: mediaport.ua
В 1930-х ситуация несколько меняется: стали появляться первые бюстгальтеры собственного производства. И хотя правительство определило, что белье должно было быть «удобное и гигиеничное», вопрос эстетики продолжал игнорироваться. С 1929 года монополистом производства нижнего белья в СССР стал «Главодежда», который всячески старался соответствовать пропагандируемым стандартам воспитания гражданина-работника-физкультурника.
Практичность - главное требование к советской одежде. /Фото: moiarussia.ru
Во время Великой Отечественной войны и послевоенного периода вопрос о эстетике одежды, по сути, просто не стоял. Поэтому белье продолжало быть малопривлекательным и не иметь разнообразия в ассортименте.
Послевоенная мода 1940-х, по сути, дублировала предвоенную. /Фото: livemaster.ru
Гораздо сложнее эта статичность была заметна, когда речь заходила о размерах верхней части нижнего белья. Дело в том, что советская легкая промышленность выпускала бюстгальтеры только в трех размерах: первом, втором и третьем. Те, же, кто не входил в эти рамки, испытывали немало трудностей.
Советское производство не могло удовлетворить потребности всех гражданок. /Фото: obozrevatel.com
В период «оттепели», когда культурный обмен с Западом достиг своего расцвета, советские женщины увидели и вспомнили, насколько красивым и женственным может быть нижнее белье. Вот только на текстильную промышленность СССР этот опыт не повлиял - там продолжали штамповать неэстетичную, но «общедоступную» продукцию.
В этот момент на свет начинают выходить спекулянты, которые перекупали импортную модную одежду у иностранцев, более известные как фарцовщики, которых не останавливало уголовное преследование за их деятельность.
Количество фарцовщиков в конце 1950-х значительно выросло. /Фото: emky.net
Только в 1960-х годах модели бюстгальтеров стали более женственными и утонченными. Кроме того, появилось разнообразие в материалах: кроме уже приевшегося хлопка, белье начали выпускать из атласа.
Однако чего легкая промышленность СССР так и не заимствовала у западных коллег, так это практику шитья бюстгальтеров с чашечками, которые сегодня являются основными в гардеробе большинства женщин. Советские же гражданки довольствовались лишь фасоном «пуля», названный так из-за своей «остроносости».
Атласные модели шили более изящными. /Фото: obozrevatel.com
Реальные изменения в гардеробе советских модниц произошли лишь на закате огромного государства. Тогда на рынок хлынули товары из Турции, Польши и Германии, которые, может и не отличались идеальным качеством, но были гораздо изящнее по внешнему виду и удобными в носке.
На закате СССР иностранные модели нижнего белья разнообразили гардероб советских женщин. /Фото: mapme.club
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