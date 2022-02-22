Сыновья и дочери тиранов: Как сложились судьбы детей великих диктаторов XX века

Незавидные судьбы детей великих диктаторов XX века
Всем известные диктаторы, жесткие и суровые правители, обладали неограниченной властью. Их тирания касалась не только судьбы управляемого ими государства, но и каждого живущего в стране, которой они управляли, человека. А какими были отношения этих жестоких тиранов с собственными детьми, могли ли они в полной мере дать им свою любовь и понимание, в которых так нуждаются все дети? И каково это – быть ребенком тирана, оставившего после себя мрачный и кровавый след в истории?
Яков Джугашвили
Яков - сын от первого брака Сталина с Екатериной Сванидзе, которая умерла через полгода после рождения сына во время эпидемии тифа. Сталин, очень любивший свою жену, тогда сказал: «Это существо смягчало мое каменное сердце; она умерла, и вместе с ней исчезли последние теплые чувства к людям». Яков остался практически сиротой, поскольку его отец-революционер постоянно отсутствовал, выполняя партийные поручения, оказывал лишь материальную поддержку. Воспитанием мальчика занимались родственники матери, и рос он добрым и общительным.
В 1921 году Сталин решил забрать сына. Выросший в горном селе и почти не говорящий по-русски, Яков чувствовал себя в Москве не очень уютно. Сталин был холоден с ним. Любви своего отца он так и не почувствовал, в семье диктатора также царили жесткие правила и нравы. Отец ни разу не назвал его сыном, за малейшую проделку следовало жестокое наказание вплоть до избиения. Возможно, таким образом Сталин пытался воспитать в нем твердый, «стальной» характер.
Напряженные отношения с отцом, постоянный контроль и критика с его стороны, довели Якова до попытки самоубийства. К счастью попытка оказалась не совсем удачной, Яков выжил, но оказался в больнице. Сталин же лишь посмеялся над ним. Ни разу не навестил сына в больнице, лишь написал своей жене: «Передай Яше от меня, что он поступил, как хулиган и шантажист, с которым у меня нет и не может быть больше ничего общего». Но в дальнейшем их отношения понемногу нормализовались.
Яков Джугашвили (справа) с начальником охраны Сталина Николаем Власеком.
В самом начале войны Якова, только что закончившего артиллерийскую академию, призвали на фронт. Созвонившись перед отъездом с отцом, он услышал от него лишь краткое: «Иди и воюй! ». А уже спустя три недели Яков попал в плен под Витебском.
Яков Джугашвили в плену
Держался там он очень мужественно, но сильно переживал, ощущая безвыходность своего положения. Его имя фашисты тут же стали использовать в целях пропаганды, кроме того каждый день по радио для деморализации заключенных передавали заявление Сталина: «У нас нет военнопленных — есть изменники Родины».
И в 1943 г. в концлагере Заксенхаузен Яков погиб, бросившись на заградительную проволоку, находящуюся под током.
Кармен Франко (Испания)
С приходом к власти Франсиско Франко в Испании установилась военная диктатура, сопровождаемая репрессиями. Управлял страной он до 1975 года, пока не умер.
Генерал Франко с дочерью
Несмотря на то, что Франциско Франко был несказанно рад рождению дочери, девочку поджидало непростое детство, ведь диктатура отца распространялась и в кругу семьи. С юных лет Кармен держали в строгости, воспитывая из нее настоящую леди. Однако, должного внимания воспитанию дочери Франко не уделял, на первом месте у него всегда была военная карьера.
Генерал Франко обдумывает военную операцию в Теруэле. Декабрь 1937 года
Многие молодые люди мечтали о знакомстве с дочерью Франко, но Кармен выбрала кардиохирурга Кристобаля Мартинеса Бордью, который, кстати, сделал первую в стране пересадку сердца. И хотя Франко мечтал о более выгодной партии для своей дочери, но препятствовать ее выбору не стал, и в апреле 1950 года была отпразднована пышная свадьба.
Кармен готовится к свадьбе
Вскоре зять бросил медицину, занявшись торговлей и предпринимательством, и вскоре достиг на этом поприще больших успехов, что как раз и не нравилось Франко, который был равнодушен к богатству и роскоши. И к своему зятю он так и остался холоден. В браке у Кармен родилось семеро детей.
Счастливые бабушка и дедушка
Спустя много лет в своем интервью Кармен скажет, что, хотя она очень любила отца, ей совсем не нравилось то, что он был диктатором. Ее жизнь проходила в постоянном страхе. Она опасалось, что кто-нибудь из многочисленных противников отца может добраться и до нее, и эти опасения не были беспочвенны. Франко и сам долгое время скрывал свою дочь, потому что боялся, что ее может выкрасть Гитлер.
Эдда Муссолини (Италия)
Непросто складывалась и судьба старшей дочери Муссолини, Эдды.
Эдда Муссолини с отцом
В середине 20-х годов деспотичный отец запретил ей выходить замуж за промышленника еврейской национальности. Некоторое время спустя, в 1930 году, пышная свадьба все-таки состоялась, только женихом на этот раз был граф Галеаццо Чиано, один из сторонников Муссолини. В этом браке у супругов Чиано родилось трое детей.
Эдда Чиано-Муссолини с мужем
В 1943 году Чиано присоединился к группировке, выступающей за свержение диктатора, в связи с этим его обвинили в предательстве и приговорили к расстрелу. Эдда умоляла отца отменить приговор, но он был непреклонен, не пожалев даже родную дочь. И в 1944 году в присутствии Гитлера и Муссолини приговор привели в исполнение, после чего Эдда отреклась от своего отца и бежала в Швейцарию.
Но через некоторое время, соскучившись по родине, вернулась обратно в Италию. Здесь же ее сразу заключили под стражу и, предъявив обвинение в пособничестве фашистам, что она категорически отрицала, отправили на два года в ссылку.
После этого Эдда прожила долгую, но нелегкую жизнь, стараясь не вспоминать своего отца-деспота.
Жан Мари Лоре, сын Гитлера ?
Хотя у Адольфа Гитлера с его женой Евой Браун не было детей, но появилась информация о том, что еще будучи немецким солдатом в первую мировую войну, Гитлер завел краткосрочный роман с одной француженкой, после чего на свет появился Жан Мари.
Во время войны он был участником Сопротивления и даже не подозревал, что сражается не просто против кровавого диктатора, а против своего кровного отца. О том, что его отец Гитлер, мать рассказала ему лишь перед смертью.
В этот момент для Жан Мари мир перевернулся. В последующие двадцать лет он с головой ушел в работу, лишь бы не думать о том, кто его отец, жена от него ушла по этой же причине.
Умер Жан Мари в 1985 году, когда ему было 67 лет.
Но историки до сих пор делятся на тех, кто верит в то, что он действительно сын Гитлера, и тех, которые категорически с этим не согласны.
Дочь Пол Пота Сит (Камбоджа)
Камбоджийский диктатор Пол Пот менее чем за четыре года правления (1975-1979) умудрился уничтожить треть населения страны, “заслужив” титул “азиатского Гитлера”...
После свержения кровавого режима, приговоренный к смертной казни, он продолжил партизанскую войну против нового правительства, скрываясь в джунглях в течение 20 лет. В 1985 году у него родилась дочь Сит, а в 1998 он умер.
После смерти тирана для его жены Меа Сон и 14-летней дочери Сит, наступили тяжелые времена. Власти разрешили им открыто передвигаться по стране, но первое время Сит, родившаяся и выросшая в джунглях, всего боялась, прячась под кровать даже от городского шума. Кроме того, из-за постоянных угроз им пришлось долго скитаться, меняя места проживания и имена. В конце концов, получив от жителей деревни очередную записку: "Почему бы тебе не переехать еще куда-нибудь?", Меа Сон обратилась к правительству с просьбой о помощи, после чего им дали квартиру в столице, но в пенсии отказали, и жить им пришлось впроголодь. С устройством на работу у Сит тоже были проблемы, никто не хотел связываться с дочерью кровавого тирана. Некоторое время ей пришлось работать уборщицей, но вскоре и с этой работы ее уволили.
Но постепенно жизнь наладилась. После получения степени магистра в области английской литературы в Малайзии Сит вернулась домой, а в 2014 году вышла замуж. Сейчас девушка живет в Камбодже и ведет богемный образ жизни, в отличие от отца, у нее очень доброе сердце.
Март 2014 года. Единственная дочь Пол Пота, Сит (Сар Патчета), в день своей свадьбы.
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