Как избавиться от постоянного стресса

Стресс давний спутник твоей жизни и не надо доказывать обратное. Если ты не входишь в очень небольшую прослойку максимально уверенных в себе людей или еще более закрытое общество буддийских монахов. Это про тебя? Тогда закрывай страницу, чего ты вообще забыл в интернете. Для всех остальных мы подготовили поэтапный план победы над стрессом — просто двигайся вперед.



Остановись и оглянись

Подтянись и отожмись

Подумай и поешь

Соберись и организуй

Радуйся и не грусти