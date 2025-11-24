С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    совдепия - это скопище маразма, идиотизма и глупости4 вещи времён ССС...
  • Мария Кузнецова
    Два раза в год перемываю фарфор и хрусталь, который редко используется. Для этого растворяю в горячей воде несколько ...Нестандартные быт...
  • Сергей Мартьянов
    Ну, а теперь про майки, что носили мужчины:)5 причин, которые...

Почему нельзя есть с ножа

Ложка, вилка и нож — самые популярные инструменты для еды. Вот только с ножа есть нельзя! Но почему появилось такое правило, причем, если его нарушить, обязательно что-нибудь случится нехорошее… Откуда появилась эта старинная примета? Оказывается, в ней есть логический смысл!

Почему нельзя есть с ножа

В каждом уголке нашей необъятной страны знаю, что с ножа есть запрещено.

Но мало кто не знает, почему? И практически никто не знает, откуда пошло это странное поверье про столовый прибор

1. Столовые приборы древних славян

Почему нельзя есть с ножа
Люди во время еды справлялись без ножей.

Во времена древних славян столовые предметы были иными. Для употребления пищи использовался только один инструмент — это ложка. Ее изготавливали из древесины. Ложкой ели и супы, и каши, и овощи. А для мяса и рыбы приборы были не нужны — их если руками. То же самое касалось и хлеба. Его отламывали вручную. Но это не означает, что у людей не было ножей. Они были, но инструмент использовали для других целей. У каждого мужчины был свой личный нож, в который был заложен сакральный смысл.
Вилки же на Руси появились ближе к 14 веку. Об этом свидетельствуют археологические находки. Правда, первыми вилками пользовались представители знати. Приборы изготавливали из серебра.

2. Первые суеверия про еду с ножа

Почему нельзя есть с ножа
Для мальчиков отец изготавливал личный нож, в который закладывал энергию рода.

Современные историки утверждают, что примета про еду с ножа появилась в далеком прошлом — в 8-9 веке. В эти времена люди использовали ножи для охоты, разделки диких и домашних зверей. Также инструмент мог быть оружием для совершения преступления.
Поэтому к нему относились настороженно. К чужим ножам нельзя было прикасаться, ведь они могли быть связаны со смертью. Мысль о чужой крови на ноже отталкивали людей им пользоваться на кухне, тем более было запрещено инструментом нарезать хлеб — священный продукт на Руси. Это было большим грехом.

Почему нельзя есть с ножа
В древние времена нарезать хлеб ножом было запрещено.

По информации этнографов, в архаичные времена после смерти ножи владельца клали вместе с покойным, а затем производили захоронение. Такой именной нож появлялся у древних людей с самого рождения. Его подкладывали под солому в кроватку с младенцем. Этот атрибут защищал малыша от злых духов и дурного глаза.

А вот у финнов, марийцев и удмуртов нож нужен был перед свадьбой. Жених предлагал взять его нож своей будущей невесте. Если она взяла его и крепко держит, то девушка согласна пойти под венец. А если не взяла, то свадьба не состоится.

3. Какую опасность мог принести нож, если с него есть

Почему нельзя есть с ножа
Использованный на охоте нож мог стать причиной инфекции.

Конечно, если нарезать продукты и есть их с ножа, то можно травмировать слизистую языка и губ. Но для людей существовала опасность посерьезнее. Речь идет об инфекции, о которой не знали до 19 века. Это бешенство. Недуг описывали четыре тысячи лет назад — люди знали, что после контакта с кровью животного можно заразиться страшной болезнью. Поэтому ножами отказывались пользоваться на кухне. Охотники точно знали, что есть даже с вытертого или промытого ножа опасно для здоровья. Но не во всех древних поселения знали об этом. И тогда ножу приписывали разные суеверия, начиная от мистических, и заканчивая духовными. С открытием вирусов и прочих микроорганизмов ножи стали разделять по видам деятельности: для охоты, рыбалки, туризма и домашнего быта.

4. Популярные суеверия о запрете еды с ножа

Почему нельзя есть с ножа
Если есть с ножа, то можно стать злым!

Сейчас в нашей стране сохранилась только одна примета, в которой запрещается есть с ножа. Согласно ее толкованию, если поесть с ножа, то будешь злым! Но на самом деле у приметы было несколько значений.
Да, самое популярное значение — это о резкой смене настроения. Если поесть с инструмента, то появится агрессия. То есть люди, которые употребляют продукты с острого лезвия и сами будут острыми на язык.

Почему нельзя есть с ножа
А еще если поесть с ножа, то можно стать глупым!

Также существует поверье, что люди, которые принимают еду прямо с ножа, могут стать глупыми или растерять полученные знания. Якобы еда с ножа «разрезает» ум. Особенно запрещали есть с острия представительницам прекрасного пола. Замужних дам пугали, если они будут употреблять продукты с ножа, то в скором будущем можно ждать измены ее возлюбленного. А если это часто практиковать, то муж и вовсе уйдет к другой. Незамужним девушкам сулили буйного и гулящего мужа. Поэтому есть со столового прибора им тоже было противопоказано.

Почему нельзя есть с ножа
Девушкам нельзя есть с ножа, иначе муж гулящий попадется!

Самой редкой расшифровкой приметы считается про свекровь. После замужества нужно было проследить за невесткой, если она ест с лезвия ножа, то она будет часто устраивать ссоры в семье и будет настраивать мужа против его родственников, в том числе против свекрови. Эзотерики считают, что с ножа не рекомендуется есть по простой причине. Острое лезвие накапливает негативную энергию, которую можно «съесть» вместе с продуктами. Частое употребление еды с ножа может привести к психологическим проблемам.

Почему нельзя есть с ножа
С ножа можно забрать негативную энергию...

А вот мусульмане считают, что есть с острого предмета, значит неуважительно относиться к продуктам. Согласно принципам исламского этикета, людям разрешено есть ложкой или руками. И это считается нормальным.
Ссылка на первоисточник
наверх