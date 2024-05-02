Смерть Михаила Евдокимова: что случилось с юмористом и губернатором

Альтернативные версии

Разнообразные слухи вокруг аварии на Чуйском тракте стали возникать сразу же, как только стало известно о гибели Михаила Евдокимова.

Известный актер стал губернатором за 16 месяцев до трагедии. Каким он был бы руководителем региона, мы уже не узнаем никогда, поскольку с первого же дня в губернаторском кресле Евдокимов был вынужден вести постоянную борьбу с местными элитами. Борьбу, в которой артист, будучи человеком, совершенно неискушенным в политике, терпел поражение за поражением.

Неудивительно, что среди людей, убежденных в том, что Евдокимов – это «мужик из народа» (именно таков был его сценический образ), сложилось мнение, что губернатора «убрали». Отсюда и обилие версий его гибели.

Основная гласит, что в ДТП участвовал еще и третий автомобиль, который вылетел на «встречку», спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия.

Две другие версии выглядят уж совсем фантастично. Согласно одной из них, после аварии Евдокимов был еще жив, но ему, якобы, сломали шею недоброжелатели, подоспевшие к месту аварии раньше всех. Согласно другой, в деле замешан снайпер, выстреливший в колесо губернаторского автомобиля.

Следствие, тем не менее, установило, что водитель «Тойоты» Олег Щербинский не отреагировал вовремя на проблесковые маячки губернаторского «Мерседеса», имевшего приоритет на дороге, что и привело к аварии. Адвокаты Щербинского настаивали на том, что «Мерседес» ехал слишком быстро, что не дало «Тойоте» возможности уйти от удара. Тем не менее Олег Щербинский был осужден, но вскоре, под напором общественности, оправдан.