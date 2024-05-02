Смерть Михаила Евдокимова: что случилось с юмористом и губернатором

В 2005 году около 11 часов утра на Чуйском тракте в 30 километрах от Бийска произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В этом месте, почти непосредственно перед нерегулируемым перекрестком, имеется небольшой пригорок, затрудняющий видимость. К сожалению, аварии на этом участке дороги – довольно обычное явление. И вряд ли кто-то, кроме близких родственников погибших, вспоминал бы сегодня об этой аварии, если бы одной из жертв не был Михаил Евдокимов – всенародно любимый артист и губернатор Алтайского края.
Прошло 18 лет, но до сих пор не утихают споры о том, что стало причиной гибели Евдокимова – банальное несоблюдение правил движения или чей-то преступный умысел?
Официальная версия
Губернатор ехал в служебном «Мерседесе». На переднем месте рядом с водителем сидел охранник, сам Евдокимов и его жена расположились сзади. Машина шла со скоростью 150 км/ч (по другим данным – даже 200!). Несмотря на сплошную линию разметки, водитель Евдокимова попытался обогнать ехавший впереди автомобиль «Тойота». Водитель «Тойоты» в этот самый момент начал поворачивать налево. Водитель губернатора, пытаясь избежать столкновения, вывернул руль. Машина улетела в кювет и врезалась в дерево.
В «Мерседесе» погибли все, кроме супруги Михаила Евдокимова, у которой были сломаны ноги и ребра. У самого губернатора оказались сломаны шейные позвонки. В «Тойоте» не пострадал никто.
Альтернативные версии
Разнообразные слухи вокруг аварии на Чуйском тракте стали возникать сразу же, как только стало известно о гибели Михаила Евдокимова.
Известный актер стал губернатором за 16 месяцев до трагедии. Каким он был бы руководителем региона, мы уже не узнаем никогда, поскольку с первого же дня в губернаторском кресле Евдокимов был вынужден вести постоянную борьбу с местными элитами. Борьбу, в которой артист, будучи человеком, совершенно неискушенным в политике, терпел поражение за поражением.
Неудивительно, что среди людей, убежденных в том, что Евдокимов – это «мужик из народа» (именно таков был его сценический образ), сложилось мнение, что губернатора «убрали». Отсюда и обилие версий его гибели.
Основная гласит, что в ДТП участвовал еще и третий автомобиль, который вылетел на «встречку», спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия.
Две другие версии выглядят уж совсем фантастично. Согласно одной из них, после аварии Евдокимов был еще жив, но ему, якобы, сломали шею недоброжелатели, подоспевшие к месту аварии раньше всех. Согласно другой, в деле замешан снайпер, выстреливший в колесо губернаторского автомобиля.
Следствие, тем не менее, установило, что водитель «Тойоты» Олег Щербинский не отреагировал вовремя на проблесковые маячки губернаторского «Мерседеса», имевшего приоритет на дороге, что и привело к аварии. Адвокаты Щербинского настаивали на том, что «Мерседес» ехал слишком быстро, что не дало «Тойоте» возможности уйти от удара. Тем не менее Олег Щербинский был осужден, но вскоре, под напором общественности, оправдан.
Что осталось «за кадром»
После следствия, суда и вынесения приговора, осталось множество вопросов, вызванных, во многом, и тем, что судебные слушания велись в закрытом режиме.
Главный вопрос: почему руководство Алтайского МВД оставило машину губернатора без автомобилей сопровождения? Такое решение было принято начальником ГУ МВД Вальковым за несколько дней до роковой аварии.
Есть и другие странности. «Мерседес» главы региона накануне поездки побывал на техобслуживании. Тем не менее, почему-то не сработали подушки безопасности и антиблокировочная система тормозов.
Рядом с местом аварии имеется вышка мобильной связи. Да и вообще, это довольно людный участок. Однако, связи почему-то не было, и ДТП наблюдал всего один свидетель.
И, наконец, многим показался странным тот факт, что на место аварии раньше милиции, «Скорой» и даже журналистов прибыл главный политический противник Евдокимова – бывший губернатор Алтайского края.
Было множество слухов о том, что в соседней Новосибирской области, якобы, милиция ищет иномарку с алтайскими номерами, ту самую, которая и стала причиной аварии. Говорили также, что таинственным образом исчез дипломат с компроматом на всех алтайских чиновников, который Евдокимов всегда носил с собой.
Можно отмахнуться от этих разговоров, в конце концов, «Мерседес» губернатора действительно на большой скорости вылетел на «встречку», в такой ситуации авария более чем вероятна.
Однако, супруга Евдокимова и близкие ему люди настаивают на том, что он предчувствовал беду и не раз говорил о том, что на него устроена охота.
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