Самые редкие породы собак в мире

Каждый владелец собаки считает, что его любимый питомец — один на миллион. Он очень мил, но и отличный защитник, и можно даже не сомневаться в том, что все владельцы собак думают точно так же. Но если вы являетесь владельцем собаки одной из пород, о которых мы расскажем ниже, то ваша собака действительно одна на миллион!



10. Азавак (Azawakh)

9. Тибетский мастиф

8. Кавказская овчарка

7. Муди (Mudi)

6. Синий тайский риджбек (Blue Thai Ridgeback)

5. Салюки (Saluki)

4. Перуанская орхидея инков (Peruvian Inca Orchid)

3. Гиеновидная собака (African Painted)

2. Ксолоитцкуинтли (Xoloitzcuintli)

1. Леопардовая собака катахулы (Catahoula Leopard Dog)