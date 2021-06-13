Как защитить садовый участок от сливовой плодожорки

Каждому садоводу становится обидно, когда после буйного цветения дерево усыпано завязью сливы, а урожай почти полностью погиб, упав на землю, или стал непригоден к употреблению из-за множества червоточин.

Одним из опасных вредителей сада, наносящим наибольший вред, является сливовая плодожорка, которая распространена в садах по всей стране.

Описание вредителя, меры профилактики и борьбы рассмотрены в статье.







Общее описание вредителя

Сливовая плодожорка из семейства листовёрток

Насекомое, поедающее косточку фрукта

Способы борьбы

Биологические способы

Химические средства

Агротехнические методы

Побелка ствола дерева

Народные способы

Клейкий пояс от вредителей

Правила обработки сада

Обработки сада от плодожорки

Сливовая плодожорка относится к семейству листовёрток. Взрослое насекомое (имаго) представляет собой небольшую бабочку. Размах крыльев не превышает 17 мм, их окраска — серо-бурая передней пары и коричнево-серая задняя — позволяет бабочке оставаться незаметной на фоне дерева. Яйца округлые, бледно-зелёного цвета, их размер не превышает 1 мм, обычно в кладке 40–80 шт. таких «сокровищ». Личинки — гусеницы, сравнительно небольшого размера — до полутора сантиметров, их расцветка от грязно-белой у первого возраста до алой у последнего. Куколка — кокон серо-коричневого цвета.яйца — 7–11 суток;гусеница — 17–30 суток;куколка — 15–33 дней;имаго — 3–15 суток.Плодожорка распространена по всей России и постсоветскому пространству, причём в зависимости от места обитания может за один сезон троекратно пройти свой жизненный цикл.Если в Средней полосе, на Урале, в Сибири до Приамурья она успевает дать потомство лишь один раз, то на Северном Кавказе, в Закавказье, Средней Азии откладывает яйца трижды.Какой вред приносит насекомоеЛичинки бабочки последнего поколения зимуют под корой, в дуплах деревьев, прячутся в неубранную опавшую листву. С наступлением тепла они окукливаются, через пару недель начинается лёт бабочек. Свою кладку имаго делают обычно на едва успевших завязаться плодах и крайне редко на нижних частях листовых пластин. До выхода гусениц первого поколения косточка не успевает затвердеть, и прожорливые вредители охотно съедают её. Окукливаются личинки вне плодов, через некоторое время всё повторяется сначала.Следующее поколение питается сочной мякотью слив, прогрызая ходы к черешку плода, повреждают пути поступления питательных веществ.Атакует вредитель и другие садовые деревья — персики, абрикосы, яблони, груши, боярышник.Признаки присутствия вредителя на сливе определяют по характерным капелькам камеди, выступившей на поверхности, там где гусеница прогрызла кожуру, изменившим окраску плодам, их опадению.Даже однократная атака плодожорки на сливу снижает качество урожая, многократные же наносят существенный ущерб всему фруктовому саду — некачественные, червивые плоды, большое количество падалицы.Бороться с вредителем необходимо постоянно, не дожидаясь массовой атаки на сад.Уничтожение первых появившихся бабочек не гарантирует 100%-ную защиту от вредителя — скорее всего, часть из них успела обзавестись потомством.Биоинсектициды, используемые для борьбы с вредителем, не представляют угрозы для жизни и здоровья человека, насекомых-опылителей. Через считанные дни плоды можно без опаски употреблять в пищу.Хорошо зарекомендовали себя препараты «Фитоверм», «Искра», «Битоксибациллин». Если во время обработки и долгое время после неё стоит хорошая погода, бывает достаточным опрыскать сливу дважды.При обильных росах, осадках, а также значительных заражениях сада вредителями обработку биосредствами проводят 3 раза и более.К биозащитникам относятся и трихограммы — крошечные насекомые-наездники, питающиеся содержимым яиц вредителей. Приобретают энтомофагов в магазинах биопрепаратов.Феромоновые ловушки резким ароматом привлекают самцов вредителя, отлавливают их, снижая воспроизводство насекомых.Избавиться от сливовой плодожорки на большой площади или при массовом заражении деревьев помогают химические препараты:«Карбофос» — рабочий раствор готовят из 90 г вещества и 10 л воды.«Инта-Вир» — одну таблетку растворяют в ведре воды.«Лепидоцид» — в 10 л воды разводят 30 г препарата.Хорошие отзывы получили препараты нового поколения — неоникотиноиды «Моспилан», «Дантоп».Перед использованием химических препаратов необходимо внимательно изучить инструкцию по применению.Чтобы эффективно противодействовать плодожорке, сад нужно обработать несколько раз, в зависимости от климатических условий:Первый раз обрабатывают сразу по окончании цветения, когда идет процесс завязывания плодов.Вторая обработка, ориентировочно приходящаяся на первую половину июля, защищает урожай от гусениц второго возраста.Третье опрыскивание делают в конце июля — первой половине августа, когда из третьей кладки яиц выходит третье поколение гусениц.Поскольку третья обработка приходится на завершение периода созревания, её проводят биосредствами. Таким образом, готовый к сбору урожай не будет загрязнен химическими веществами.Сроки проведения агротехнических работ, направленных на предупреждение массового появления вредителей — ранняя весна и поздняя осень.Прежде всего, поддерживают чистоту под деревьями, регулярно убирают опавшие листья, сучки, падалицу. Весной очищают стволы от кусочков отмершей коры — именно под ней зимует значительная часть личинок, проводят побелку.К агротехническим методам относят посадку растений, аромат которых отпугивает вредителя. Это красная или чёрная бузина, пижма, горькая полынь, помидоры. Их высаживают в междурядьях или приствольных кругах.Народные методы направлены в первую очередь на профилактику распространения гусениц, но также помогают сократить их численность и количество взрослых особей или яиц.Клейкие пояса, которые можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Крепят пояса-ловушки на стволе, в 20–30 см от уровня земли. Весной, поднимаясь с земли по стволу дерева, гусеницы прилипают к клейкому слою, дачнику остается их собрать и уничтожить. Периодически пояса меняют на новые. Эффективны пояса также против других вредителей, в любое время.Настои или отвары из полыни, ботвы томатов или картофеля, лопуха, дельфиниума, аптечной ромашки, молочая абсолютно безвредны для окружающей среды, включая человека, но требуют многократного применения — не реже 1 раза в неделю на протяжении жизненного цикла всех поколений вредителя.Другие популярные домашние средства — настой золы с добавлением мыла, хвойный настой, ловушки с приманкой из бродящего сырья — кваса, пива.Опытные дачники рекомендуют использовать сочетание всех доступных методов борьбы, чтобы свести к минимуму применение химических средств.Обработка сливовых деревьев для защиты от бабочки-плодожорки — трудоёмкий процесс, требующий тщательности.Лучшее время для опрыскивания — утро ясного безветренного дня.Требуемое количество рабочего раствора определяют из расчёта полтора литра на каждое молодое деревце и 5,5 л на взрослое.Обработку проводят сверху вниз — от верхней части кроны постепенно спускаются к основанию ствола.При опрыскивании химическими и биологическими средствами используют индивидуальные средства защиты — защитный костюм, перчатки, респиратор, очки.Вредитель не селится в отдельно взятом саду, чтобы обработка деревьев принесла лучший результат, проводить её лучше одновременно с соседями.Обнаружив на сливе плодожорку, не стоит пускать дело на самотёк, поскольку можно лишиться в лучшем случае 70% плодов, и не только сливы. Хлопотное и затратное мероприятие по борьбе с вредителем, проведённое с соблюдением сроков и правил, гарантированно вознаградит заботливого хозяина качественным урожаем.