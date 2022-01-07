Топ-10 народных средств от похмелья

Похмелье по сути является результатом выведения алкоголя из организма. Причиной появления пульсирующей головной боли, возникающей при похмелье, является расслабляющий эффект алкоголя, что вызывает в нас чувство тепла и расслабления во время его употребления, распространяющийся и на кровеносные сосуды.

Чем больше вы выпиваете, тем более расслабленными становятся сосуды головного мозга, что приводит к их пульсации, в результате чего вы получаете головную боль.

Алкоголь также обладает мочегонным действием, заставляя вас посещать туалет намного чаще, что в конечном итоге приводит к обезвоживанию организма. Вот почему после ночи распития спиртных напитков, люди часто испытывают сильную жажду на следующее утро.

Конечно, в дополнении к обезвоживанию, часто еще возникает и тошнота, связанная с раздражающим желудок действием спиртов и различных эффектов, которые они оказывают на нервную систему. При похмелье вы также испытываете упадок сил и интоксикацию из-за увеличения содержания кислот в крови, что может стать еще и причиной возникновения покраснения кожи лица.

В качестве примечания хочется отметить – чем темнее алкогольный напиток вы пьете, тем тяжелее будет похмелье. Надеемся, что это знание даст вам возможность в будущем избежать этого неприятного состояния.

Народные средства от похмелья

Еще издавна люди искали методы борьбы с этим отвратительным состоянием, в результате чего мы может сегодня узнать об удивительных народных средствах от похмелья, не наносящих нашему организму вреда в отличии от синтетических средств. Давайте посмотрим, что именно мы можем использовать в этих целях.

Алоэ вера от похмелья

Для быстрого устранения симптомов похмелья на следующее утро попробуйте алоэ вера. Сок алоэ обладает способностью покрывать слизистую оболочку желудка, способствуя уменьшению воспаления и балансируя кислотность. Сок алоэ вера необходимо принимать в неразбавленном виде, но, если его вкус вам не приятен (хотя он достаточно вкусный), для достижения наилучших результатов вы можете его смешать с некислым соком или кокосовой водой. Самостоятельно готовить его необязательно. Просто держите сок алоэ вера в холодильнике, т.к. он очень часто может пригодиться.

Имбирь от похмелья

Имбирь – король противотошнотных трав и народное средство от похмелья! Если вы выпили больше положенного, имбирь поможет вам облегчить тошноту, снять боль и уменьшить другие, менее приятные симптомы, касаемые пищеварения. Вы можете не слишком обрадоваться употреблению свежего имбиря в чистом виде, т.к. он достаточно острый на вкус. Однако, перемешав его со свежим медом, вы можете с легкостью съесть его, усилив положительное воздействие благодаря полезным свойствам меда. Также, употребление имбирного чая с лимоном может позволить вам справиться со многими симптомами похмелья. Для достижения наилучших результатов рекомендуется пить этот чай в горячем виде.

Корень Кудзу от похмелья

Корень Кудзу, как ни странно не устраняет симптомов похмелья. Он работает весьма странным и интересным способом – прием средств на его основе заставляет вас чувствовать себя паршиво во время распития спиртных напитков не дожидаясь утра. Так как корень кудзу способствует быстрому увеличению количества ацетальдегида в крови, это вызывает симптомы похмелья еще во время распития спиртных напитков. Ацетальдегид является химическим веществом, которое способствует возникновению похмельного синдрома, так что имеет смысл увеличить его уровень задолго до того, как вы начнете испытывать настоящее алкогольное похмелье.

Корень Кудзу (Пуэрарии)

Это может показаться не очень хорошим вариантом, но на самом деле корень кудзу попросту говоря удержит вас от чрезмерного употребления алкоголя, что часто является хорошим профилактическим средством от похмелья. Экстракт или таблетки кудзу вы можете приобрести заблаговременно в аптеках или интернет-магазинах.

Как использовать Кудзу

Примите 2 таблетки перед употреблением алкоголя для профилактики и употребите его в виде чая утром в качестве лечебного средства.

P.S. Читайте инструкцию применения отдельно взятых препаратов на упаковке.

Молочный чертополох (Расторопша) от похмелья

Молочный чертополох (Расторопша) издавна ценится за свои многочисленные целебные свойства. Исследования показывают, что расторопша помогает предотвратить похмелье, очищая печень и увеличения выработку таких соединений, как глутатион, глутатионредуктаза и глутатионпероксидазы. Уменьшенное количество этих соединений после употребления спиртного может препятствовать метаболизму алкоголя в печени.

Расторопша в капсулах или в виде настойки очень эффективно устраняет это препятствие в том случае, если вы примете ее перед употреблением алкоголя. Для достижения наилучших результатов эти средства лучше всего принимать до и после употребления алкоголя.

Мята перечная от похмелья

Это растение также является народным средством от похмелья, т.к. оно помогает облегчить некоторые симптомы на следующее утро после распития спиртных напитков. Мята перечная способствует устранению тошноты при похмелье, она успокаивает желудок путем нейтрализации избыточной кислотности и устраняет воспаление в желудочно-кишечном тракте. Благодаря полезным свойствам мяты перечной, употребление мятного чая поутру устраняет жажду и помогает вернуть вас к нормальной жизни.

Куркума от похмелья

Другим фантастическим народным средством от похмелья является куркума. Она очень полезна для здоровья печени и обладает способностью держать уровень ацетальдегида под контролем ускоряя метаболизм алкоголя. Куркума успокаивает желудок, устраняя тошноту и снижая секрецию желчи и восстанавливая пищеварение.

Куркума также снимает воспаления и уменьшает боль, что делает ее отличным средством, которое стоит принимать как до, таки и после употребления алкоголя.

Ниже приводим отличный рецепт, который поможет вам при похмелье!

Куркума устраняет тошноту и восстанавливает пищеварение при похмелье

Вам понадобится:

2-3 см кусочек свежей куркумы или ½ чайной ложки порошка куркумы

2 см кусочек свежего имбиря

Сок одного большого лимона или лайма

Небольшой кусочек кайенского перца или любого другого острого стручкового перца

Все ингредиенты измельчите в блендере и смешайте со свежевыжатым соком.

Кора белой ивы от похмелья

Если вы на утро после употребления алкогольных напитков страдаете от головной боли, кора белой ивы для вас!

Кора белой ивы богата салицилатами, что наделяет ее противовоспалительным и обезболивающим свойствами. Именно это делает ее отличным средством от похмелья. Вы можете найти в продаже кору белой ивы в виде капсул или таблеток. Для достижения наилучших результатов принимайте их едой.

Биттеры (горькие настойки) от похмелья

Прием горьких настоек до и после употребления алкоголя поможет печени быстрее метаболизировать алкоголь, что в свою очередь уменьшает силу и интенсивность похмелья. Биттеры способствуют мягкому усилению оттока желчи, что помогает вашему организму легче нейтрализовать ацетальдегид и оптимизировать работу печени.

Вам обязательно необходимо набрать немного горькой настойки в рот и подержать ее там несколько секунд. Если вы просто будете быстро проглатывать ее, это сделает прием настойки практически полностью неэффективным. Конечно, горький вкус не все могут хорошо переносить, но для достижения наилучших результатов это необходимо.

Другие растительные средства от похмелья

Также вы можете найти народные средства от похмелья в виде натуральных препаратов, содержащих следующие ингредиенты и аюрведические травы, такие как:

Цикорий – родственник расторопши. Это растение отлично подходит для защиты печени.

Андрографис – горькое растение, помогающее стимулировать работу печени и защищающее ее.

Виноград – обеспечивает организм фруктозой и антиоксидантами.

Финик пальчатый – благодаря вяжущим свойствам, это народное средство эффективно противодействует симптомам похмелья и защищает печень.

Филлантус – мочегонное и защищающее печень средство.

Амла – обеспечивает организм огромным количеством природного витамина С, что очень важно при похмелье.

Вы можете найти в продаже растительные средства, содержащие все эти ингредиенты в одной капсуле (например,Пати Смарт), что наделяет такие фитопрепараты просто фантастическими свойствами, способными облегчить даже тяжелое похмелье.

Смесь эфирных масел от похмелья

Мощная смесь эфирных масел способствует нормализации пищеварения, и устраняет расстройства желудочно-кишечного тракта при нанесении на область желудка и кишечника.

Смесь эфирных масел при нанесении на кожу брюшной полости, помогает устранить симптомы похмелья

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