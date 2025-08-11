7 манифестов героинь Forbes Woman о равенстве в бизнесе и жизни

Не стоит забывать, что 8 марта — не праздник «милых дам», а день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Каких успехов мы добились на этом поприще за последние 10 лет, рассказывают героини Forbes Woman — глава IBS Светлана Баланова, сооснователь BelkaCar Лориана Сардар, генеральный директор группы «Илим» Ксения Соснина и другие
За эти 10 лет на страницах Forbes Woman побывали самые успешные представительницы бизнеса, политики, культуры и искусства.думают о гендерном равноправии в бизнесе. А еще попросили дать прогноз на следующие 10 лет. Светлана Баланова, генеральный директор IBS Карьера Балановой началась в 18 лет с позиции переводчика, а уже в 26 она стала членом правления ЗМ в России. За почти 20 лет, проведенных в компании, возглавляла российский и украинский офисы, руководила глобальным бизнесом. Пост генерального директора IBS Светлана занимает с 2012 года и отвечает за операционное управление компании. За последнее десятилетие ее не раз включали в рейтинги самых эффективных менеджеров России. Число женщин-предпринимателей растет. Они охотно работают в нишах, куда мужчины идти не хотят — социальном бизнесе, медицине, образовании, благотворительности. И делают это весьма успешно. С другой стороны, женщины, пусть и медленно, но отвоевывают места в высшем руководстве компаний. Конечно, «стеклянный потолок» полностью не исчез — женщин на уровне советов директоров всего около 8%, да и среди CEO крупных компаний их пока не очень много.. Раиса Полякова, генеральный директор KFC в России и СНГ Раиса Полякова работает в команде KFC с 2011 года. Она пришла на должность директора по персоналу в компанию YUM! Brands Russia, владеющую брендом. В апреле 2015 года была назначена на должность коммерческого директора. Ей удалось вывести компанию на уровень стратегического партнерства с крупнейшими российскими поставщиками продуктов, и в 2017 году она возглавила компанию. За время своей работы в KFC Полякова смогла повысить узнаваемость бренда и расширить сеть ресторанов. За последние 10 лет отношение к женщине в бизнесе на руководящих позициях в российском обществе изменилось в лучшую сторону, и это подтверждают многочисленные исследования. Но утверждать, что мы полностью избавились от гендерных стереотипов, конечно, пока рано. Женщины могут и, главное, готовы внести свой вклад в развитие бизнеса. Но работодателям необходимо помогать им развивать свой потенциал, исходя из реальных потребностей. Ряд важных лидерских качеств — стратегическое мышление, открытость к инновациям, способность мотивировать и вдохновлять людей — у многих нуждаются в усилении. В перспективе ближайших 10 лет я вижу прежде всего три области, с которыми нужно работать: гендерные стереотипы, двойная нагрузка и как следствие отсутствие баланса «работа — личная жизнь», лидерские компетенции. Задача бизнеса — собрать и интегрировать в свою структуру лучшие практики на рынке в сфере женского лидерства и способствовать их активному развитию. Так, помогая друг другу, мы сможем стимулировать развитие женского лидерства в стране. Екатерина Елисеева генеральный директор Bonduelle Евразия Екатерина Елисеева за свою карьеру успела поработать в таких крупнейших FMCG-компаниях как Unilever, Danone и Mars. По ее словам, еще 12 лет назад она была единственным производственным директором — женщиной в Danone. Присоединившись к команде сегмента «Шоколад» компании Mars в роли директора по продажам, Елисеева столкнулась с совершенно иной ситуацией: совет директоров состоял уже только из женщин. Один из топ-менеджеров Mars сказал ей как-то: «Хочешь быть генеральным директором — будешь». В 2018 году Елисеева заняла пост гендиректора производителя овощных консервов Bonduelle Евразия. Думаю, основное изменение, которое я наблюдаю за прошедшие 10 лет — это готовность общества в целом и руководителей-мужчин в частности принимать и поддерживать женщин, которые делают карьеру. 12 лет назад вся моя семья считала меня карьеристкой и безответственной мамой. Но общество изменилось, стало более инклюзивным и менее радикальным в том, как воспринимается работающая женщина. Кроме того, появилась возможность работать из любой точки мира или просто из дома. Главное, к чему мы должны стремиться — принятие разнообразия. 100% женский коллектив — это возможно, но вовсе не лучший вариант для долгосрочного успеха, мужчины и женщины привносят в работу разную энергетику, разные взгляды на бизнес. Мне бы хотелось, чтобы в будущем у человека независимо от пола оставалась возможность выбора модели успеха. Женщина может работать и достигать управленческих высот, мужчина может захотеть находиться дома и заниматься воспитанием детей. Это должно быть решением пары, а общество должно научиться не давить на тех, чье мировоззрение отличается от привычного, тогда в менеджменте с большей вероятностью будут оказываться лучшие, а не те, кто социально более приемлем. Мэри Гукасян, генеральный директор KraftHeinz Россия В 2009 году Мэри Гукасян пришла в компанию «Сан ИнБев» на должность директора по работе с ключевыми клиентами, где она основала «Академию» для передачи опыта и знаний сотрудникам. Через четыре года Гукасян пригласили в Danone на позицию управляющего директора дивизиона. Работая в составе антикризисной команды, она доросла до позиции вице-президента по продажам. С 2016 года является генеральным директором Kraft Heinz Россия. Патриархальность постепенно уступает место равным возможностям людей обоих полов. Мы видим все больше женщин, стоящих во главе отделов, подразделений и, наконец, целых бизнесов. Как руководитель производственно-коммерческой компании, я особенно рада, когда встречаю коллегу-женщину на производстве, транспорте или в логистике. Меняется конъюнктура рынка: от экстенсивного развития, бешеного роста, прорывов мы переходим к более спокойному образу ведения бизнеса, когда важно закрепить успех и наладить процессы. На мой взгляд, как раз женщины в управлении способствуют устойчивому развитию, сохранению и стабильности. Надеюсь, в ближайшее десятилетие мы увидим больше женщин в политике, ведь и в этой сфере важна женская энергетика, со склонностью к устойчивости и стабильности. Говоря про женщин в бизнесе, стоит сказать и про изменения в семьях, которые произошли за последние десять лет: сфера услуг стала настолько развитой, что оба современных родителя — и мама, и папа — могут позволить себе более глубоко погрузиться и в воспитание детей, и в свой собственный рост, как личностный, так и профессиональный, карьерный. Лориана Сардар, сооснователь каршерингового сервиса BelkaCar Лориана Сардар отвечает за операционную деятельность компании BelkaCar, финансовые вопросы, взаимоотношения с инвесторами и GR. Со своими будущими партнерами по бизнесу, Екатериной Макаровой и Еленой Мурадовой, она познакомилась в 2009 году — они вместе учились в бизнес-школе Калифорнийского университета. После учебы Сардар переехала в Италию, где прониклась идеей каршеринга, который процветал в стране. Чтобы заняться бизнесом вместе с подругами, предпринимательница вернулась в Москву. В последние 5-7 лет в российской IT-сфере стало значительно больше женщин среди акционеров и топ-менеджеров. Сегодня представленность женщин в топ-менеджменте и советах директоров российских технологических компаний выше, чем, к примеру, в Гонконге и Сингапуре. 10 лет назад рынка, на котором работает наша компания, еще не было — в России не существовало ни одного каршеринга, не было райдшеринговых сервисов и основных операторов такси. Мы с партнерами стали первопроходцами этой сферы среди женщин, в основном — исторически так сложилось — во всех компаниях отрасли основатели и топ-менеджмент — мужчины. В ближайшие 10 лет тренд на женщин- топ-менеджеров, безусловно, сохранится. Ксения Соснина, генеральный директор «Илим» Из 200 крупнейших российских частных компаний всего 13 управляются женщинами, одна из них — производитель бумаги и картона «Илим», возглавляемый Ксенией Сосниной. В 2015 году она вошла в совет директоров компании, а через год стала ее гендиректором. До этого Соснина поработала на разных управленческих позициях в международных компаниях, ее совокупный опыт в сфере упаковочной промышленности составляет более 15 лет. «Радикально изменилось очень многое. Не так давно в цивилизованных странах женщинам разрешили голосовать, появился доступ к образованию и к технологиям. И технологии, конечно, сыграли огромную роль в выравнивании условий для мужчин и женщин. Это все объективные процессы даже в большей степени, чем результат борьбы женщин за свои права. Причем, это не всегда равномерный процесс. В самых либеральных и продвинутых странах, например, скандинавских, в политике уже давно достигнут гендерный баланс и паритет в выборных органах. А в бизнесе — нет. Там, где система бюрократическая, где попадание на ту или иную должность — это результат назначения, до паритета довольно далеко. Потому что назначают все еще мужчины. С другой стороны, дисбаланс связан также и с тем, что сами женщины воспринимают карьерный рост как выбор между работой и семьей — и часто выбирают семью. Но, в конечном итоге, общественные процессы, развитие технологии, доступность образования, демократические политические системы — все способствует выравниванию гендерного дисбаланса». Марина Жигалова-Озкан, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка До прихода в Сбербанк Марина Жигалова-Озкан 13 лет возглавляла Disney в России и СНГ, и, говоря словами первого зампреда правления банка Льва Хасиса, является «известным и авторитетным топ-менеджером в медийной индустрии, не нуждающимся в дополнительных представлениях». В ходе своей карьеры Жигалова-Озкан поработала финансовым аналитиком в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне, занимала должности первого заместителя гендиректора «Профмедиа» и вице-президента «Интерроса». «Есть всем известная статистика: компании, в советах директоров которых есть женщины, показывают лучшие финансовые результаты. Потому что мужской и женский взгляд на работу компании может различаться. У нас разный опыт, и это для любого бизнеса только плюс. Важно, чтобы в руководстве компании были люди разных поколений. В нашем мире постоянно происходят перемены — и если компанией управляют люди одного поколения, то они рискуют упустить огромное количество изменений. Я бы рассматривала вопрос «diversity and inclusion» не только как гендерный, но и как поколенческий. Если ты хочешь, чтобы твой продукт был релевантным для разных аудиторий, ты должен мыслить категориями этих аудиторий. Поэтому создавать товары и услуги должны люди с разным опытом, правилами и принципами управления. Традиционно в голливудских студиях работали, преимущественно, мужчины. Когда я пришла в компанию Disney 13 лет назад, я была первой женщиной — руководителем региона. За эти годы роль женщины очень сильно поменялась: и в компании Disney, и в выпускаемом ею продукте. Во всех последних ключевых фильмах студии женщины являются главными героинями. Будь то супер-герои Marvel, «Звездные войны» или принцессы, которые теперь не сидят и не ждут принца, а сами на коне ищут свое предназначение и счастье».
