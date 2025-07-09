Ночная столица Японии

Лиам Вонг — графический дизайнер и разработчик игр, который снял красивый ночной мир столицы Японии Токио.





Специальная обработка снимков превращает особую ночную жизнь Токио в сюрреалистический мир в стиле Blade Runner. Сияющий бесчисленными огнями, но от того не менее мрачный — таков мегаполис из «Бегущего по лезвию».

Фотограф пытался сделать так же по стилистике . Что можно сказать о Токио? 1 сентября 1923 года в Токио и окрестностях произошло крупнейшее землетрясение (магнитуда 8—9 по шкале Рихтера). Почти половина города была разрушена, разразился сильный пожар. Жертвами стали около 90 000 человек. Хотя план реконструкции оказался очень дорогим, город стал постепенно восстанавливаться. Город вновь серьёзно пострадал во время Второй мировой войны. Он подвергался массированным воздушным атакам. Только при воздушном налёте в ночь на 8 марта 1945 года погибли более 80 000 жителей. После войны Токио был оккупирован американскими военными, во время Корейской войны он стал крупным военным центром. Токио имеет много отдалённых островов, один из которых удалён на 1850 км от центральной части ТокиоВо время первой национальной переписи 1920 года в столице проживало менее 3,7 миллиона человек, а в 1962 году население Токио достигло 10 миллионов.Вообще, плотность населения в Токио самая высокая в Японии. С середины 1990-х годов население Токио быстро и неуклонно стареет. Это связано с постепенным спадом рождаемости в 1960-х годах, вызванным изменением традиционно японских семейных ценностей. По состоянию на 2005 год, токийцы старше 64 лет составляли около 20 % населения. 2215 человек были старше 100 лет. Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: