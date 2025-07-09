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Ночная столица Японии

Лиам Вонг — графический дизайнер и разработчик игр, который снял красивый ночной мир столицы Японии Токио. Ночная столица Японии


Специальная обработка снимков превращает особую ночную жизнь Токио в сюрреалистический мир в стиле Blade Runner. Ночная столица Японии Сияющий бесчисленными огнями, но от того не менее мрачный — таков мегаполис из «Бегущего по лезвию».

Фотограф пытался сделать так же по стилистике. Ночная столица Японии Что можно сказать о Токио? 1 сентября 1923 года в Токио и окрестностях произошло крупнейшее землетрясение (магнитуда 8—9 по шкале Рихтера). Почти половина города была разрушена, разразился сильный пожар. Жертвами стали около 90 000 человек. Хотя план реконструкции оказался очень дорогим, город стал постепенно восстанавливаться. Ночная столица Японии Город вновь серьёзно пострадал во время Второй мировой войны. Он подвергался массированным воздушным атакам. Только при воздушном налёте в ночь на 8 марта 1945 года погибли более 80 000 жителей. Ночная столица Японии После войны Токио был оккупирован американскими военными, во время Корейской войны он стал крупным военным центром. Ночная столица Японии Токио имеет много отдалённых островов, один из которых удалён на 1850 км от центральной части Токио Ночная столица Японии Во время первой национальной переписи 1920 года в столице проживало менее 3,7 миллиона человек, а в 1962 году население Токио достигло 10 миллионов. Ночная столица Японии Вообще, плотность населения в Токио самая высокая в Японии. Ночная столица Японии С середины 1990-х годов население Токио быстро и неуклонно стареет. Это связано с постепенным спадом рождаемости в 1960-х годах, вызванным изменением традиционно японских семейных ценностей. По состоянию на 2005 год, токийцы старше 64 лет составляли около 20 % населения. 2215 человек были старше 100 лет. Ночная столица ЯпонииНочная столица ЯпонииНочная столица ЯпонииНочная столица ЯпонииНочная столица ЯпонииНочная столица Японии Ночная столица Японии


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