Как избавиться от неприятного запаха на одежде без стирки

Большинство тканей впитывают запахи на раз, причем, совершенно неважно, что это: еда, табак, пот или сырость. Самое простое решение проблемы – постирать одежду. Но что, если у вас нет возможности этого сделать?

Делимся несколькими лайфхаками, как вернуть вещам аромат чистоты и свежести с помощью подручных средств.

Способ 1: Водка + вода

Способ 2: Уксус

Способ 3: Лимон

Способ 4: Сода

Способ 5: Морозилка

Способ 6: Пар

Способ 7: Кошачий наполнитель

Способ 8: Активированный уголь

Способ 9: Спрей

Достали постиранную вещь из шкафа, а она все равно издает неприятный запах, из-за которого ее невозможно носить? Такое часто случается из-за долгого хранения. А иногда причиной возникновения амбре является быстрый режим стирки вещей с разного рода запахами и загрязнениями. В результате заданного времени не хватает для того, чтобы хорошо отстирать одежду и вернуть тканям аромат чистоты.Иногда вещи неприятно пахнут уже когда вы достаете их со стиральной машиныЧто касается запаха сырости, то он обычно возникает из-за неправильной сушки, или же вы просто отправили в шкаф влажные вещи, не дождавшись их полного высыхания. В этом случае одежду придется замочить в растворе воды и уксуса (пропорция 1:1), а затем отправить в стиральную машину.Как бороться с нежелательными запахами?Первое, что нужно сделать – вывесить одежду на балкон или разместить на сушилке рядом с открытым окном. Трех-четырех часов должно хватить, чтобы запах выветрился. Не помогло? Тогда прибегаем к тяжелой артиллерии.Распылите на одежду раствор из воды и водки.Необязательно использовать какой-то дорогой брендовый алкоголь, подойдет самый дешевый. Смешайте в бутылке с пульверизатором водку с водой в пропорции 3:1, распылите этот раствор на одежду и вывесьте ее на балкон (лучше на весь день или хотя бы на ночь). Алкоголь устранит бактерии, которые провоцируют появление неприятного запаха на одежде, а вода сделает так, что после высыхания водка не оставит на вещах никакого аромата.Уксус лучше перелить в пульверизаторЕсли в вашем баре стоит только дорогая водка, и вы не планируете тратить ее на очищение одежды от запахов, предлагаем дешевую альтернативу – уксус! Смешайте его с водой в пропорции 1:1, перелейте в пульверизатор, а затем распылите раствор на одежду. Боитесь, что на вещи останется специфический уксусный запах? Тогда добавьте в бутылку несколько капель эфирного масла. В конце не забудьте вывесить одежду на балкон на несколько часов.Лимонный сок подарит одежде приятный ароматЕсли одежду нужно освежить в отпуске или в командировке, лимон станет вашим лучшим другом. Во-первых, в нем содержатся кислоты, которые быстро и эффективно уничтожают бактерии, а во-вторых, запах этого фрукта вызывает ассоциации с чистотой и свежестью, поэтому дополнительные ароматизаторы, вроде эфирного масла, не понадобятся.Выдавите в блюдце сок одного лимона, смешайте с 200 миллилитрами воды, перелейте в пульверизатор и обработайте проблемный участки одежды с внутренней стороны. Чаще всего такое средство используют для нейтрализации запаха пота, но и для решения других проблем оно также подойдет.Обратите внимание: Если вы собираетесь убирать запах водкой, уксусом или лимоном, для начала нанесите средство на незаметный участок одежды, посмотрите, как ткань отреагирует на него, а уже потом приступайте к полноценной обработке. Дело в том, что эти средства достаточно агрессивные, и могут повредить деликатные материалы.Посыпьте одежду содой или нанесите кашицу из нееСода – настоящий универсальный солдат. Она может решить практически любую бытовую проблему либо самостоятельно, либо в тандеме с другим средством. В случае с неприятными запахами она тоже приходит на помощь. Нужно разложить вещь на столе, нанести соду на ткань тонким слоем и оставить на несколько часов, чтобы порошок подействовал. По истечении времени просто стряхните соду и постирайте одежду обычным способом.Еще один вариант – взять пакет с зип-застежкой, поместить в него вещь, насыпать несколько столовых ложек соды, крепко закрыть и встряхнуть несколько раз, чтобы порошок равномерно распределился по ткани. После этого одежду нужно оставить на пару часов в пакете, чтобы усилить эффект.Если же источником неприятного запаха является пот, вы можете приготовить кашицу из соды и воды и нанести ее на загрязненные участки (в данном случае – на область подмышек). Оставьте вещь на несколько часов, дождитесь, пока паста полностью высохнет, а затем смахните остатки соды щеткой.Положите одежду в морозилку на ночь.Наверняка, вы не раз слышали о том, что производитель джинсовой одежды и обуви Levi's рекомендует вместо стирки класть джинсы в морозилку. Этот совет возник не на пустом месте. Низкие температуры убивают бактерии, а значит, если вещь пролежит в холодильнике несколько часов, от неприятного запаха не останется даже следа.Все, что вам нужно сделать, положить вещи в пакет и отправить в морозилку. Обратите внимание, что по соседству с одеждой не должно лежать никаких сильно пахнущих продуктов, иначе есть риск, что она вберет в себя их аромат. Перед тем, как надевать вещь, хорошо просушите ее на балконе, чтобы она «согрелась».Можно подержать одежду над чайником или использовать утюг с паромОбычно этот метод используют для глажки одежды, если под рукой нет утюга или гладильной доски. Вещь развешивают на плечиках и отправляют в душ под горячий пар. Однако мало, кто знает, что данный лайфхак помогает избавиться и от неприятного запаха. Хорошо, если дома есть отпариватель – он существенно упростит задачу.Чтобы усилить эффект, в процессе отпаривания добавьте в пульверизатор несколько капель любимого эфирного масла, и обработайте одежду (можно полностью, а можно лишь те участки, которые плохо пахнут). Это может быть апельсин, грейпфрут, мята, лаванда, ваниль, ель и пр. Сильные запахи пар, конечно, не устранит, но со слабыми справится на отлично. После отпаривания можно вывесить одежду на балкон – это закрепит результат.Поставьте емкость с кошачьим наполнителем в шкафЗвучит странно, согласны. Но на войне все средства хороши. Кроме того, если наполнители для кошачьих туалетов предназначены для маскировки запахов, то почему бы не использовать их для нейтрализации неприятного аромата на одежде?Конечно, бросать вещь в пакет с наполнителем мы не предлагаем – это слишком радикальный метод. Но вы можете просто поставить на полку шкафа открытый контейнер с гранулами, которые будут впитывать лишнюю влагу. Благодаря такому лайфхаку, одежда не будет пахнуть сыростью, поэтому у вас – минус одна проблема. А чтобы в гардеробе постоянно витал приятный аромат, добавьте в наполнитель несколько капель эфирного масла.Можно использовать таблетки или измельченный активированный угольЕще один прекрасный абсорбент, который справляется с неприятными запахами на раз-два – это активированный уголь (не зря его рекомендуют оставлять в холодильнике для нейтрализации неприятных ароматов). Активированный уголь покрыт микро-, мезо— и макропорами, которые сначала притягивают к себе молекулы, а затем поглощают их, очищая воздух.Итак, чтобы решить проблему с одеждой, положите ее в герметичный контейнер, сверху поставьте блюдце с несколькими таблетками активированного угля (можно растолочь), закройте крышкой и оставьте на пару дней. Только будьте предельно осторожны – если вы ненароком перекинете блюдце, вас будет ждать большая стирка.Средство для удаления пятен и запахаЕсли вы не доверяете подручным средствам, обзаведитесь специальным спреем. Советуем отдавать предпочтение средствам, которые совмещают в себе сразу несколько функций: нейтрализуют неприятные запахи, убирают статическое электричество, смягчают ткань и разглаживают складки. Настоящая палочка-выручалочка в поездке!