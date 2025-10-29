Что в советских ресторанах стоило дороже всего, и сколько посетители готовы были отдать за вход

В Советском Союзе, как и сейчас, тоже существовали рестораны. Посетителям предлагались самые различные блюда, в том числе и изысканные. Граждане могли отведать осетрину на вертеле, крабов кокот, десерты авторского приготовления. Но эти блюда, как оказывается, не были самыми дорогими, точнее не за них приходилось платить самую высокую цену.
На входных дверях ресторанов элит класса неизменно красовалась табличка с надписью, гласящей, что мест нет / Фото: yaplakal.com
Наряду с заведениями общепита, которых в СССР было огромнейшее количество (те же кафе, заводские столовые) функционировали и рестораны элит класса. На их входных дверях неизменно красовалась табличка с надписью, гласящей, что мест нет. Иногда люди, желающие пообедать в ресторане, становились в очередь, которая растягивалась на половину улицы. Но попасть в ресторан все-таки можно было даже простому человеку.
Несмотря на трудности, попасть в ресторан все-таки можно было даже простому человеку / Фото: sahoganin.livejournal.com
1. Входной билет стоимостью в ползарплаты
В Ленинграде в одном из наиболее престижных заведений под названием «Астория» можно было недорого покушать / Фото: humus.livejournal.com
Если сравнивать меню и цены ресторанов Советского Союза, то возникает ощущение, что тогда все было на порядок дешевле, чем в современных аналогичных заведениях. Например, в Ленинграде в одном из наиболее престижных заведений под названием «Астория» в 1970-1980 гг. шашлык, бефстроганов и другие мясные горячие блюда обходились посетителям в один-два рубля, а кофе и различные десерты стоили от двадцати до тридцати копеек.
В Москве в ресторане «Арагви», находящемся на Тверской, отменный ужин на две персоны обходился в 10-15 рублей / Фото: freesmi-by.livejournal.com
Отведать свежеприготовленные блюда по доступной цене можно было и в ресторане «Прага» / Фото: m.fotostrana.ru
В Москве в ресторане «Арагви», находящемся на Тверской, или в «Праге», ресторане на Арбате, отменный ужин на две персоны стоил около десяти-пятнадцати рублей. Но посещать рестораны могли далеко не все горожане и гости. Войти внутрь не всегда можно было бесплатно. Иногда это обходилось дороже, чем сам ужин. В дневное время можно было спокойно за два рубля взять вкусный комплексный обед без необходимости стоять в очереди, то вечером, чтобы попасть в ресторан, на входе швейцару нужно было дать чаевые.
Вот только попасть в знаменитые рестораны было непросто, плата за «входной билет» доходила порой до 50 рублей / Фото: life.ru
Негласные расценки были везде разные. В обычный ресторан можно было войти за один-три рубля, в заведение чуть повыше классом на входе приходилось платить уже десять рублей. Ну а в такие рестораны, как «Прага» за эту сумму попасть было нереально. Вход стоил в выходные дни до пятидесяти рублей.
2. «Седьмое небо»
В советский ресторан «Седьмое небо», расположенный на Останкинской башне, можно было попасть только по билетам и на ограниченное время / Фото: krugozorro.ru
В столице СССР тоже работал ресторан, попасть в который можно было исключительно по входным билетам. Еще и ограничения по времени существовали. Назывался он «Седьмое небо» и находился на Останкинской башне. Высота его над землей составляла 330 м. Он в стране был самым высоким, к тому же вращался – за сорок минут делал один оборот. Так как в залах ресторана в одно и то же время могло находиться не более восьмидесяти человек, действовала билетная система. Стоимость одного билета, самого дешевого, составляла семь рублей за одного человека.
Меню здесь не было изысканным: котлеты в панировке, бутерброды, салаты, заправленные майонезом / Фото: flashbak.com
Цены в ресторане, как и расположение, были на высоте: комплексный обед мог обойтись в 7 руб., а если перекус дополнялся алкогольными напитками, то и все 20 можно было выложить / Фото: pastvu.com
Меню здесь не было изысканным. Котлеты в панировке, бутерброды, салаты, заправленные майонезом. Блюда здесь не готовили, а всего лишь разогревали. В телебашне готовить было запрещено по причинам безопасности. Цены были высокими: комплексный обед мог обойтись в семь рублей, а если перекус дополнялся алкогольными напитками, то и все двадцать можно было выложить.
3. Морские продукты во времена дефицита
В 70-х годах прошлого столетия был очень популярен рыбный ресторан «Океан» / Фото: onashem.mediasole.ru
Все, что касается рыбных блюд, в ресторане всегда стоило недешево. Например, в Свердловске (сейчас Екатеринбург) в середине семидесятых годов прошлого века появилось заведение «Океан», рыбный ресторан, который очень быстро приобрел популярность. Тогда как в магазинах города практически все было в дефиците, в нем можно было отведать абсолютно все.
Посетителям предлагалась запеченная недорогая семга, салаты диетические с кальмарами, бульон из севрюги / Фото: activefisher.net
Севрюжья икра была гораздо дороже – цена на ее составляла целых 16 рублей / Фото: zastavki.com
Посетителям предлагалась запеченная недорогая семга, салаты диетические с кальмарами, бульон из севрюги. Обед стоил около двух рублей и состоял из тарталетки со сливочным маслом и икрой и двух расстегаев с бульоном. Что касается цен, то порция практически любого блюда стоила не более трех рублей. Севрюжья икра была гораздо дороже – цена на ее составляла целых шестнадцать рублей.
4. Только для интуристов
В ряде ресторанов существовали специальные залы для особых гостей и зарубежных туристов / Фото: yaplakal.com
В таких заведениях наряду со стандартным меню предлагалось еще и меню так называемого «первого разряда» / Фото: Twitter
В ряде ресторанов существовали специальные залы для особых гостей и зарубежных туристов. Например, в «Праге» наряду со стандартным меню предлагалось еще и меню так называемого «первого разряда». Согласно ему, котлета из свинины по-словацки стоила 20 руб., телячье филе с шампиньонами – 30 руб., икра с гренками и маслом – 54 руб.
В «Интуристе» (гостиница) в ресторан могли прийти только иностранные граждане или те, у кого было специальное приглашение / Фото: smartik.ru
В «Интуристе» (гостиница) в ресторан могли прийти только иностранные граждане или те, у кого было специальное приглашение. Дело в том, что оплатить блюда здесь можно было только валютой. Но и меню отличалось от других ресторанов. Посетителям предлагали отведать разнообразные закуски с икрой и осетрину, приготовленную на вертеле.
