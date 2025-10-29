Что в советских ресторанах стоило дороже всего, и сколько посетители готовы были отдать за вход

На входных дверях ресторанов элит класса неизменно красовалась табличка с надписью, гласящей, что мест нет / Фото: yaplakal.com

Несмотря на трудности, попасть в ресторан все-таки можно было даже простому человеку / Фото: sahoganin.livejournal.com

1. Входной билет стоимостью в ползарплаты

В Ленинграде в одном из наиболее престижных заведений под названием «Астория» можно было недорого покушать / Фото: humus.livejournal.com

В Москве в ресторане «Арагви», находящемся на Тверской, отменный ужин на две персоны обходился в 10-15 рублей / Фото: freesmi-by.livejournal.com

Отведать свежеприготовленные блюда по доступной цене можно было и в ресторане «Прага» / Фото: m.fotostrana.ru

Вот только попасть в знаменитые рестораны было непросто, плата за «входной билет» доходила порой до 50 рублей / Фото: life.ru

2. «Седьмое небо»

В советский ресторан «Седьмое небо», расположенный на Останкинской башне, можно было попасть только по билетам и на ограниченное время / Фото: krugozorro.ru

Меню здесь не было изысканным: котлеты в панировке, бутерброды, салаты, заправленные майонезом / Фото: flashbak.com

Цены в ресторане, как и расположение, были на высоте: комплексный обед мог обойтись в 7 руб., а если перекус дополнялся алкогольными напитками, то и все 20 можно было выложить / Фото: pastvu.com

3. Морские продукты во времена дефицита

В 70-х годах прошлого столетия был очень популярен рыбный ресторан «Океан» / Фото: onashem.mediasole.ru

Посетителям предлагалась запеченная недорогая семга, салаты диетические с кальмарами, бульон из севрюги / Фото: activefisher.net

Севрюжья икра была гораздо дороже – цена на ее составляла целых 16 рублей / Фото: zastavki.com

4. Только для интуристов

В ряде ресторанов существовали специальные залы для особых гостей и зарубежных туристов / Фото: yaplakal.com

В таких заведениях наряду со стандартным меню предлагалось еще и меню так называемого «первого разряда» / Фото: Twitter

В «Интуристе» (гостиница) в ресторан могли прийти только иностранные граждане или те, у кого было специальное приглашение / Фото: smartik.ru