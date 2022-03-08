Гросглокнер — самая красивая высокогорная дорога Европы

Высокогорную дорогу Гросглокнер в Австрии можно смело назвать самой привлекательной трассой Европы. Фотограф Миколай Господарек (Mikolaj Gospodarek) уже 8 лет ежегодно путешествует по этой трассе, чтобы сфотографировать её в разные времена года.







Эта дорога проходит по национальному парку Высокий Тауэрн от коммуны Фуш-ан-дер-Гросглоккнерштрасе в земле Зальцбург до коммуны Хайлигенблут в Каринтии.







За время своего путешествия Господарек сделал невероятную серию снимков, показывающих различные пункты своего традиционного маршрута.







Дорога изобилует горными вершинами, ледниковыми озерами, дикими цветами и удаленными придорожными хижинами.







Благодаря красивым панорамным видам высокогорная дорога Гросглокнер является настоящей туристической достопримечательностью.







Тысячи посетителей оплачивают проезд по дороге, когда она открыта с мая по октябрь.







Проект трассы, названной в честь самой высокой горы Австрии, впервые обсуждался группой австрийских инженеров в 1924 году.







А уже через 11 лет, в августе 1935 года, высокогорная дорога Гроссглокнер была официально открыта.







Согласно официального сайта трассы, она дает возможность путешественникам получить единственный в своем роде опыт.







Дорога похожа на украшения из лент, вьющиеся между зелеными горными пастбищами, красочными цветочными лугами, скалами, снегом и льдом.

Шум водопадов , пронзительный свист сурков и вой ветра создают незабываемую высокогорную симфонию.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)