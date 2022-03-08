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Гросглокнер — самая красивая высокогорная дорога Европы

Высокогорную дорогу Гросглокнер в Австрии можно смело назвать самой привлекательной трассой Европы. Фотограф Миколай Господарек (Mikolaj Gospodarek) уже 8 лет ежегодно путешествует по этой трассе, чтобы сфотографировать её в разные времена года.

Гросглокнер — самая красивая высокогорная дорога Европы

Эта дорога проходит по национальному парку Высокий Тауэрн от коммуны Фуш-ан-дер-Гросглоккнерштрасе в земле Зальцбург до коммуны Хайлигенблут в Каринтии.

Гросглокнер — самая красивая высокогорная дорога Европы

За время своего путешествия Господарек сделал невероятную серию снимков, показывающих различные пункты своего традиционного маршрута.

Гросглокнер — самая красивая высокогорная дорога Европы

Дорога изобилует горными вершинами, ледниковыми озерами, дикими цветами и удаленными придорожными хижинами.

Гросглокнер — самая красивая высокогорная дорога Европы

Благодаря красивым панорамным видам высокогорная дорога Гросглокнер является настоящей туристической достопримечательностью.

Гросглокнер — самая красивая высокогорная дорога Европы

Тысячи посетителей оплачивают проезд по дороге, когда она открыта с мая по октябрь.

Гросглокнер — самая красивая высокогорная дорога Европы

Проект трассы, названной в честь самой высокой горы Австрии, впервые обсуждался группой австрийских инженеров в 1924 году.

Гросглокнер — самая красивая высокогорная дорога Европы

А уже через 11 лет, в августе 1935 года, высокогорная дорога Гроссглокнер была официально открыта.

Гросглокнер — самая красивая высокогорная дорога Европы

Согласно официального сайта трассы, она дает возможность путешественникам получить единственный в своем роде опыт.

Гросглокнер — самая красивая высокогорная дорога Европы

Дорога похожа на украшения из лент, вьющиеся между зелеными горными пастбищами, красочными цветочными лугами, скалами, снегом и льдом.



Гросглокнер — самая красивая высокогорная дорога Европы

Шум водопадов, пронзительный свист сурков и вой ветра создают незабываемую высокогорную симфонию.

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