15 вещей, о которых мы стесняемся сказать родителям
Есть много слов, которые нам хотелось бы сказать своим родителям, но почему-то оказывается очень сложно их произнести. Пока мы сами не становимся мамами и папами, нам бывает непросто осознать, через какие испытания они проходят, переживая за каждый наш шаг и радуясь каждому достижению.
Я думаю о вас каждый день
Даже когда я безумно занят, я все равно думаю о вас.
Я горжусь тем, что я ваш ребенок
Несмотря на то что мне не пришлось ни просить об этом, ни заслуживать это, вы вырастили меня под своей крышей. Вы обеспечили меня всем необходимым для того, чтобы я стал взрослым самостоятельным человеком.
Я ценю все, что вы сделали для меня
Существует бесконечное множество мелочей, которые остались незамеченными и за которые я вас так и не поблагодарил. Но эта благодарность живет в моем сердце, потому что я не представляю, как бы я жил в этом мире без вас.
Я понимаю вас
Я знаю, что вы не идеальны, что вы люди. Я понимаю, что все мы проходим через определенные испытания, и никто от них не защищен. И, даже несмотря на эти испытания, вы подарили мне жизнь и дали поддержку, которая была мне нужна, чтобы противостоять испытаниям в моей собственной жизни.
Я бесконечно по вам скучаю
Я живу вдалеке от вас, пытаясь построить карьеру и создать мою собственную семью. Но, даже будучи вдали, я по вам скучаю. Возможно, мне следовало бы быть ближе к вам, но я же знаю: вам всегда хотелось, чтобы я стремился осуществить свои мечты. Так что я буду стараться изо всех сил.
Благодаря вам я становлюсь лучше
Я не разочаровал себя и окружающих; у меня получилось стать великодушным и сильным человеком.
Я люблю вас сильнее, чем это могут выразить слова
Любовь намного лучше выражается в действиях, нежели в словах. Но в моей душе так много любви к вам, что если бы я захотел о ней рассказать, на это ушла бы целая вечность.
То, чем вам пришлось пожертвовать ради меня, всегда отзывается в моем сердце
Умение поставить детей на первое место, жертвуя собственными интересами, дано не каждому. Но вы приложили для этого все усилия. И ваши решения были основаны не на эгоизме, а на том, что было бы лучше для нас.
Страх потерять вас преследует меня
Мне необходимо принять тот факт, что вы будете в моей жизни не всегда. Когда-нибудь я стану человеком, у которого уже нет родителей, и это меня страшно пугает. Когда вас не станет, я знаю, что мне нужно будет продолжать свой путь. Но я не знаю, как я справлюсь с этим.
Мне очень жаль
Я совершил много ошибок, и эти ошибки дали мне возможность научиться новому. Я прошу прощения за свои ошибки и за тот вред, который я, возможно, нечаянно нанес. Я знаю, что нередко вел себя как избалованный эгоист.
Вы всегда будете моими лучшими друзьями
Вас невозможно заменить. Вы всегда будете теми, с кем я захочу разделить особенные моменты моей жизни.
Вы мои самые большие герои
Мои родители дали мне столько радостных воспоминаний, что я всегда буду думать о них как о моих главных героях! Мои родители не только дали мне жизнь — они были рядом на каждом крутом повороте и на каждом рискованном трамплине.
Мои дети будут важной частью вашей жизни
Мои дети никогда не будут далеки от вас. Они будут счастливы проводить счастливые моменты жизни вместе с вами.
Я никогда не смогу проститься с вами
Вы всегда будете в моем сердце. Я всегда буду бережно хранить воспоминания и о вас. Потому что, даже когда вас не будет, вы все равно всегда будете со мной.
