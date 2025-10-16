Почему в плоских батарейках стоит 3, а не 2 или 4 элемента питания

Плоские батарейки – их хорошо должен помнить всякий родившийся в Советском Союзе или даже в начале 1990-х годов. Первое, что приходит на ум – это, конечно же, батарейки «Планета». Хватало таких ненадолго, а раздобыть подобное чудо в конце 1980-х было той еще задачей. Однако, сегодня важно другое: приходилось ли когда-нибудь задумываться над тем, почему в этих батарейках именно три элемента питания, а не скажем два или четыре?
Первым быль Вольт. |Фото: rgnp.ru.
Количество элементов питания в плоской батарейке определено не просто так. На то есть совершенно конкретная практичная причина. Однако, для лучшего понимания вопроса начать придется издалека. Первая батарейка (химический источник электричества) была изготовлена итальянским физиком Алессандро Вольтом в 1800 году. Уже спустя два года русский ученый Василий Владимирович Петров создал самую большую батарейку в мире, которая состояла из 4 200 элементов питания с напряжением 1 500 Вольт. Вплоть до конца XIX столетия батарейки использовались только для научных опытов. Однако, все изменило изобретение лампочки.
Батарея Петрова. |Фото: project214262.tilda.ws.
Однако, в 1899 году американский изобретатель Давид Майселл запатентовал первый в мире переносной электронный фонарик, который питался от трех батареек с жидким электролитом. Проблемой всей этой конструкции было то, что первые «коммерческие» батарейки часто текли, приходя таким образом в негодность. Спустя несколько лет проблема была решена уже немецким изобретателем – Паулем Шмидтом. Физик придумал желеобразный электролит, который производился методом добавления в жидкость обычной пшеничной муки.
Все изменили фонарики. |Фото: crafta.ua.
Вскоре Шмидт основал собственную компанию DAIMON, которая занялась выпуском фонариков и батареек к ним. При разработке фонарика выяснилось следующее: запитывание лампочки от двух элементов питания суммарным напряжением 3 Вольта дает слишком слабый, прерывистый свет. Ни к чему хорошему не привели попытки запитать фонарики четырьмя элементами питания с напряжением 6 Вольт. В этом случае лампочка почти сразу перегорала. Поэтому оптимальным решением стало использование трех батареек с напряжением 4.5 Вольт. В этом случае лампочка все еще перегорала, но светила достаточно ярко и служила более-менее долго. По этой же причине внутри первых фонариков типа DAIMON (и всех производных моделей от них) имелось специальное крепление с запасной лампочкой.
Источник питания на 4.5 Вольт используется по сей день. |Фото: subscribe.ru.
В итоге оказалось, что источник питания с напряжением 4.5 Вольт оптимально подходит для многих бытовых приборов и игрушек. Проще всего сделать квадратную батарейку можно было путем последовательного соединения трех круглых источников питания напряжением 1.5 Вольта каждый.
