Алхимия - удивительная «наука», прошедшая сквозь века

В поисках философского камня. | Фото: youtube.com.

Гравюра на дереве, изображающая Райский сад, оккультные и алхимические символы. | Фото: aetherforce.com.

Гермес Трисмегист - языческий бог, которого не отвергла христианская церковь. Гравюра 1624 года. | Фото: cvltnation.com.

Совершенствование работы, раскрашенная вручную гравюра в Compendium alchymist( ae ) novum sive Pandora Иоганна Михаэля Фауста, 1706 год. | Фото: atlasobscura.com.

Солнце и Луна, олицетворяющие мужское и женское начала в алхимии. | Фото: aetherforce.com.

Пример алхимических записей. | Фото: aetherforce.com.

Тело в алхимической лаборатории, гравюра в Physica subterranea Йоахима Бехера, 1738 год. | Фото: atlasobscura.com.

Алхимик и лекарь за работой. | Фото: philologist.livejournal.com.

Аллегория на «дистилляцию», акварель из «Книги алхимических формул» 1606 года. | Фото: atlasobscura.com.