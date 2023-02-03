35 фактов, которых вы не знаете об «Игре престолов»

1. В 2012 году более 150 семей дали своим девочкам имя Кхалиси.
2. Также в США набирает популярность женское имя Арья.
3. Актриса Гвендолин Кристи, сыгравшая Бриенну, не знает точную дату своего рождения.
4. Собаку, сыгравшую лютоволка Сансы Старк, актриса Софи Тернер забрала себе. Пса назвали Зунни.
5. Роль Арьи стала дебютной для 14-летней Мэйси Уильямс.
6. Актриса Уна Чаплин, которая играет жену Роба Старка Талису, — внучка легендарного Чарли Чаплина.
7. А Гарри Ллойд, знакомый вам из первого сезона как Визерис Таргариен, — прапраправнук писателя Чарльза Диккенса.
8. Лошадиное сердце, которое Дейнерис Таргариен съела на свадьбе перед Дрого, ненастоящее. Это всего лишь полтора килограмма жевательного мармелада.
9. Ненастоящим было и мясо, которое в фильме съедает Тирион. Так как актер Питер Динклэйдж — вегетарианец.
10. Исполнитель роли Теона Альфи Аллен — родной брат популярной в Англии певицы Лили Аллен. Она даже написала песенку, как он все время курит.
11. Томас Броди Сангстер играл в сериале Жойена Рида — 13-летнего спутника Брана. На самом деле парню уже 23 года.
12. Дотракийский язык филологи придумали специально для сериала. В нем более 3000 слов.
13. Для его основы взяли русский, турецкий, эстонский, инуктитут (встречающийся на крайнем севере Канады) и язык суахили.
14. Актрисы, играющие сестер Сансу и Арью, в реальной жизни подруги.
15. Актер Стивен Диллэйн, который сыграл Станниса Баратиона, — отец Тома Риддла из фильмов о «Гарри Поттере».
16. Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) был первым и единственным кандидатом на роль Тириона. Его кандидатуру утвердил лично Мартин.
17. Питер Динклэйдж и Лена Хиди (Серсея Ланнистер) дружили еще до начала съемок, Тирион помогал своей «сестре» войти в роль.
18. Джек Глисон, известный вам как король Джоффри, сыграл маленького мальчика в картине «Бэтмен. Начало».
19. Эмилия Кларк (Дейенерис) никогда не обесцвечивала волосы. В фильме она носит парик.
20. А вот Софи Тернер (Санса), наоборот, была блондинкой, а к началу съемок покрасилась.
21. Джордж Мартин уже решил, чем закончится сага, и рассказал концовку продюсерам сериала. На тот случай, если не успеет дописать книги.
22. Большинство актеров сериала не читали книгу Джорджа Мартина, по которой снимается фильм. Они боятся, что раньше времени узнают, что будет с их персонажами.
23. Актер, играющий слепого мейстера Эймона, ничего не видит и в реальной жизни.
24. После первого эпизода Джек Глисон, играющий Джоффри, получил письмо от самого Джорджа Мартина. «Поздравляю, вас действительно все ненавидят», — писал ему автор саги.
25. Авторам фильма приписывают создание термина «секспозиция». Это когда происходят важные моменты сюжета, а на экране занимаются любовью.
26. Прообраз Стены Мартин увидел в Шотландии.
27. Одна из отрубленных голов в первом сезоне — манекен головы президента США Джорджа Буша. Создатели сериала уже извинились за это недоразумение.
28. Лютоволков из первого сезона сыграли собаки породы северный инуит.
29. А в четвертом сезоне это настоящие волки, немного увеличенные с помощью компьютерной графики.
30. Джулиан Гловер, сыгравший мейстера Пицеля, снимался в «Звездных войнах» и «Приключениях Индианы Джонса».
31. Мишель Фэйрли сыграла не только Кейтилин Старк, но и маму Гермионы Грейнджер в последнем фильме цикла о Гарри Поттере.
32. Первая роль актера Николая Костер-Вальдау (Джейми Ланнистер) — в фильме «Черный ястреб».
33. Голосом Эмилии Кларк говорит подружка доктора Зойдберга в мультсериале «Футурама».
34. Пилотная версия сериала никогда не будет показана. Там даже другие актеры.
35. Ходор и Арья увлекаются диджеингом.
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