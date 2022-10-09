О чем молчит Рената Литвинова, или Что связывает парадоксальную актрису и певицу Земфиру

Рената Литвинова – неординарная звезда отечественного кинематографа. Она известна широкому кругу общества талантливой актрисой, режиссером и продюсером. Благодаря своему нестандартному имиджу Рената стала иконой стиля. Яркая блондинка готова часами рассказывать о своем творчестве, однако о личной жизни она предпочитает молчать. И многих интересует, что же связывает эпатажную актрису с известной певицей Земфирой.
Одиночество в детстве и отвратительные школьные годы
Рената Литвинова. Фото: https://news.rambler.ru
Будущая селибрити отечественного кинематографа Рената Литвинова родилась в 1967 году в семье врачей. Малышку назвали в честь родного брата ее папы. Когда девочке был всего годик, отец Мурат Аминович Вергазов ушел к другой женщине.
Все тяготы по воспитанию дочери взяла на себя мама Ренаты – Алиса Михайловна Литвинова – врач-хирург. Девочка скучала по отцу, однако обида была выше этого и Рената не хотела с ним общаться, как и с его детьми от повторных браков. Двоюродные сестры Мурата Аминовича не помогали Ренате и ее матери, когда им было нелегко. А когда Литвинова получила широкую известность, они вдруг вспомнили о родстве с ней.
Рената считает, что у нее было одинокое детство и отвратительные школьные годы. Она стеснялась того, что ее родители развелись. Девочка часто вспоминала папу, поэтому мечтала, чтобы отец был с ними. Приглашая домой друзей, она вешала на входе предметы мужского гардероба, чтобы сделать видимость присутствия отца в доме.
Литвинова училась в музыкальной школе, занималась народными танцами, писала рассказы. Однако ее одолевали комплексы. Рената стеснялась своей скромной одежды, а и-за высокого роста над ней насмехались одноклассники. Тогда еще никто не мог себе представить, что эту скромную девушку можно будет увидеть на обложках популярных журналов.
Талантливая студентка, режиссер, актриса
Литвинова связала свое творчество с независимым кинематографом. Фото :https://www.spletnik.ru
Благодаря своему литературному таланту Рената Литвинова поступила во ВГИК на сценарный факультет. И из скромной и закомплексованной девушки она превратилась в эффектную блондинку. При этом написанное Ренатой произведение было взято за основу киноленты «Нелюбовь».
Литвинова изначально связала свое творчество с независимым кинематографом, дебютировав в киноленте Киры Муратовой «Увлеченья». В дальнейшем Рената продолжила сотрудничество с Муратовой, сыграв роль в «Трех историях». Огромным успехом увенчалось участие в фильме Тодоровского «Страна глухих».
Рената Литвинова. Фото: https://www.spletnik.ru
Особую популярность и известность Рената Литвинова получила после выхода на экраны телесериала «Граница. Таежный роман». Образ мечтательной и странноватой Альбины принес актрисе всенародную славу, а ее фраза «Я летаю, я в раю…» полюбилась представительницами женского пола.
Два брака Ренаты Литвиновой и в чем призналась актриса на «Детекторе лжи»
Актриса не любит делиться подробностями своих романов. Фото:https://www.spletnik.ru
Рената Литвинова не считает нужным делиться подробностями своих романов и особенно вопросов ее семейной жизни. Известно, что у актрисы было два брака.
Бракосочетание Ренаты Литвиновой с ее первым мужем режиссером Александром Антиповым состоялось в 1996 году, когда актрисе было 29 лет, однако брак продлился недолго и пара рассталась. Ходили слухи, что Александр изменял супруге.
Через четыре года актриса вступила в брак с бизнесменом-миллиардером Леонидом Добровски. У пары родилась дочь Ульяна. Однако даже совместный ребенок не смог спасти рушившиеся отношения Ренаты и Леонида. Поговаривают, что у бизнесмена был суровый характер, он часто повышал голос на жену, ревновал ее, а однажды даже ударил.
Это стало последней каплей для Ренаты и она подала на развод. Бракоразводный процесс сопровождался скандалами и неприятными сценами. Однако ради дочери Ульяны Рената и Леонид согласились на мировое соглашение. Актриса считает, что ребенок не должен страдать из-за не сложившихся отношений родителей.
Литвинова продолжает верить в любовь. Фото: https://www.spletnik.ru
Несмотря на неудачные браки, Рената Литвинова продолжает верить в любовь. Она считает, что если нет между супругами любви, то и не стоит жить вместе. Хотя у женщин существует стереотип, что нужно обязательно быть замужем, но Ренате не нужны узы брака, если есть любовь. Ведь есть люди, которые живут совместно 50 лет и любят друг друга, не предавая, а жертвуя друг для друга. Рената Литвинова мечтает познать такую любовь.
Не так давно в программе «Детектор лжи» Рената Литвинова открыто призналась в бисексуализме, ответив положительно на два вопроса: нравятся ли ей мужчины и как она относится к женщинам? Полиграф подтвердил, что актриса говорит правду.
Какие отношения связывают актрису и известную певицу Земфиру
Рената Литвинова и Земфира. Фото:https://www.spletnik.ru
О своей личной жизни актриса предпочитает молчать. Но ее поклонники часто задаются вопросом: что же связывает Ренату Литвинову и Земфиру, с которой она появляется на публике. Многих удивляет, почему актриса проводит с певицей больше времени, чем с собственной дочерью. При этом окружающие находят странным, что их связывает не только совместная работа, но и отдых.
Певицу и актрису объединяет не только работа, но и совместный отдых. Фото:https://www.spletnik.ru
Однако Рената Литвинова объясняет, что их с Земфирой связывает исключительно дружеские отношения. Ведь в жизни очень сложно встретить настоящего соратника и вдохновителя. Благодаря совместной работе Земфире и Литвиновой удалось снять фильм.
Певица считает Ренату уникальной личностью и с этим трудно не согласиться. Актриса действительно эпотажна не только во внешности, но и в манере поведения. Она призналась, что употребляет спиртные напитки и перед выходом на сцену предпочитает выпивать 50 грамм коньяка.
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