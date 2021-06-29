11 способов применения присыпки, которая пригодится не только для ухода за ребенком

Обычная детская присыпка способна на поразительный результат. /Фото: oxotv.com
Детская присыпка используется для предотвращения воспалительного процесса, появления грибка, бактерий или вирусов в складках кожи. Однако это не единственный способ ее применения. Мало кто знает, но такое простое на первый взгляд средство имеет широкий спектр возможностей в быту, наведении красоты, садовых делах и повседневной жизни. Стоит детская присыпка недорого, поэтому стоит задуматься о методах ее альтернативного применения и, соответственно, экономии.
1. Сухой шампунь
Просто немного детской присыпки, и можно идти на любую встречу. /Фото: photo-3-baomoi.zadn.vn
Когда волосы стали жирными, но нет времени их помыть, на помощь может прийти присыпка. Надо насыпать немного присыпки на ладони и провести ими по корням волос. Это не только уберет лишний жирный блеск, но и придаст локонам дополнительный объем и приятный запах. Лайфхак отлично подходит для светлых волос.
2. Забота о старых книгах
Даже старые книги можно привести в порядок. /Фото: sbly-web-prod-shareably.netdna-ssl.com
Иногда старые книги, если они хранятся во влажных местах в течение длительного периода времени, могут страдать от образования плесени. Чтобы избавить их от этой напасти и неприятного запаха, нужно отчистить плесень и просушить книги в теплом сухом месте, а затем посыпать каждую страницу детской присыпкой. После этой несложной процедуры книжки должны полежать несколько часов или даже целую ночь, так присыпка лучше подействует. Стряхнув остатки средства можно наслаждаться обновленным видом книг.
3. Депиляция
Присыпка уменьшает боль при депиляции и защищает кожу от раздражения. /Фото: barb.ua
Детская присыпка хорошо работает при восковой депиляции. Если посыпать немного на ноги перед нанесением воска, то можно ощутить, как неприятная процедура станет менее болезненной. Помимо этого кожа становится более гладкой и меньше краснеет, что также не может не радовать.
Еще с древних времен женщины использовали восковую депиляцию. /Фото: images.narocanje.si
Интересная информация от Novate.ru: Первые попытки избавления от нежелательной растительности на коже были зафиксированы еще в Древнем Риме, Греции и Египте. Знаменитые красавицы Клеопатра и Нефертити, а также, как ни странно, мужчины знатных сословий активно использовали восковую депиляцию и пинцеты для точечного удаления волос. Эти методы наведения красоты сохранили свою актуальность и в современном мире. Первые бритвы появились в XVI веке, а станки — в XIX. И только в 60-х годах XX столетия появились первые аппараты для радикального удаления волос: лазерной и электронной эпиляции.
4. Красивые цветы
Детская присыпка не будет лишней даже в садовых делах. /Фото: seattlehelpers.org
Чтобы вырастить на грядке красивые и здоровые цветы, стоит задуматься об использовании детской присыпки. Положив луковицы в пакетик с зип-застежкой вместе с парой столовых ложек детской присыпки, можно быстро и эффективно избавиться от мелких вредителей. Здоровые луковицы дают хороший урожай.
5. Средство после бритья
Когда закончился крем после бритья, следует искать детскую присыпку. /Фото: nastroy.net
Детская присыпка может без проблем заменить гель или крем после бритья. Она отлично успокаивает боль, жжение и предотвращает появление воспалений и высыпаний.
6. Никакого скрипа
С детской присыпкой скрип полов волшебным образом прекратится. /Фото: germania.one
Деревянные полы через некоторое время всегда начинают немного скрипеть. Чтобы избавиться от этих раздражающих звуков, можно пустить в ход детскую присыпку. Она с легкостью проникает во все трещинки и зазоры, заполняя пустое пространство и устраняя любой шум. Детская присыпка — волшебное, простое и недорогое средство, доступное всем.
7. Забота о домашних питомцах
Все домашние животные любят, когда о них заботятся. /Фото: 4.404content.com
Домашние животные при прогулке редко отказывают себе в удовольствии поваляться на травке или посидеть на дорожке. Это естественно, но чревато заражением всякими паразитами, микробами и мелкой живностью. Чтобы избежать неприятных последствий, следует просто посыпать шерсть домашних любимцев детской присыпкой и хорошенько расчесать.
8. Никакой боли и отеков
Детская присыпка отлично справляется с отечностью ног. /Фото: i.pinimg.com
Если вы любите часто ходить на каблуках, но страдаете от болезненных ощущений и отечности ног, детская присыпка — лучший вариант, чтобы избавиться от неприятных побочных эффектов. Это недорогое средство отлично справляется с отечностью, предотвращает натирание, чрезмерное выделение пота, а также обеспечивает ногам приятный запах.
9. Глажка на высшем уровне
Детская присыпка помогает избежать лишних забот во время стирки. /Фото: 7sisters.ru
Посыпав немного детской присыпки на подмышки и воротники рубашек, прежде чем гладить их, можно сэкономить время на интенсивную стирку впоследствии. Такой нехитрый лайфхак отлично помогает предотвратить появление следов пота на проблемных зонах одежды.
10. Долой песок на пляже
Присыпка — эффективное средство в борьбе с прилипшим песком. /Фото: daddy-cool.gr
После плавания на курорте к ногам постоянно прилипает песок, который очень сложно полностью стряхнуть с мокрых ног. Немного детской присыпки уберет лишнюю влагу, и песок сам быстро отстанет от кожи.
11. Борьба с посторонними запахами
Свежесть и красота во всех уголках дома. /Фото: static.vix.com
Чтобы освежить свои ковры, нужно просто слегка посыпать их детской присыпкой, оставить на 15 минут, а после этого тщательно пропылесосить. Весь неприятный запах уйдет, оставив ковры в чистоте и с приятным ароматом. Лайфхак отлично действует даже с устойчивыми запахами, по типу дыма или ароматов кухонной готовки. Присыпка поможет придать приятного аромата и внутреннему наполнению шкафа — достаточно оставить там небольшое количество в баночке.
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