11 способов применения присыпки, которая пригодится не только для ухода за ребенком

Обычная детская присыпка способна на поразительный результат. /Фото: oxotv.com

1. Сухой шампунь

Просто немного детской присыпки, и можно идти на любую встречу. /Фото: photo-3-baomoi.zadn.vn

2. Забота о старых книгах

Даже старые книги можно привести в порядок. /Фото: sbly-web-prod-shareably.netdna-ssl.com

3. Депиляция

Присыпка уменьшает боль при депиляции и защищает кожу от раздражения. /Фото: barb.ua

Еще с древних времен женщины использовали восковую депиляцию. /Фото: images.narocanje.si

4. Красивые цветы

Детская присыпка не будет лишней даже в садовых делах. /Фото: seattlehelpers.org

5. Средство после бритья

Когда закончился крем после бритья, следует искать детскую присыпку. /Фото: nastroy.net

6. Никакого скрипа

С детской присыпкой скрип полов волшебным образом прекратится. /Фото: germania.one

7. Забота о домашних питомцах

Все домашние животные любят, когда о них заботятся. /Фото: 4.404content.com

8. Никакой боли и отеков

Детская присыпка отлично справляется с отечностью ног. /Фото: i.pinimg.com

9. Глажка на высшем уровне

Детская присыпка помогает избежать лишних забот во время стирки. /Фото: 7sisters.ru

10. Долой песок на пляже

Присыпка — эффективное средство в борьбе с прилипшим песком. /Фото: daddy-cool.gr

11. Борьба с посторонними запахами

Свежесть и красота во всех уголках дома. /Фото: static.vix.com