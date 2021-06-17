Кладбище инков, фрески майя и другие недавние археологические открытия в Южной Америке

Казалось бы, о древних цивилизациях известно так много, что вряд ли уже что-то может удивить учёных и поклонников этой темы. Но археология тем и интересна, что преподносит порой весьма необычные открытия. Совсем недавно учёные-историки отметились целой плеядой интереснейших находок в этом регионе.
1. Кладбище XV века в Боливии
В департаменте Вичада, Боливия, было найдено кладбище с человеческими останками и другими артефактами, датирующееся XV веком, т. е. периодом экспансии инков. По этой причине считается, что четыре обнаруженные гробницы могут принадлежать правителям аймара, группе местных народностей, которые были завоеваны империей инков.
Боливийский археолог Вандерсон Эскердо заявил: «На кладбище, которое мы обнаружили, было две уникальные гробницы, одна из которых характерна для монументальной археологии. В ней находилось останки около 108 человек, а также металлические предметы, тарелки и сосуды из керамики и дерева».
2. Туннели и фрески в Теотиуакане
Загадочный Теотиуакан в Мексике.
В археологической зоне Теотиуакан, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО с 1987 года, было сделано очередные два важные археологические открытия. Между пирамидами Солнца и Луны, в частности на площади Пласа-де-лас-Колумнас было найдено «четыре крупных археологических месторождения». По данным La Jornada, на этих месторождениях «сосредоточено более тысячи керамических обломков, более 500 фрагментов росписи майя, более 2600 фрагментов человеческих останков, сотни прочих предметов и останков животных». Обнаруженная настенная роспись очень заинтересовала ученых, потому что она показывает, что в этом месте могла жить элита майя.
Несколько месяцев спустя, в пирамиде Луны было подтверждено существование туннеля и подземной камеры. Считается, что они были созданы как имитация потустороннего мира, в дополнение к «использованию в ритуальных целях».
3. Идолы с масками в Перу
В городе Трухильо, Перу, находятся руины города Чан-Чан - археологическая зона, которая в 1986 году была объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно пресс-релизу Министерства культуры, перуанские археологи обнаружили в одной из местных цитаделей удивительный проход, украшенный земляными рельефами, изображающими волны и пейзажи, а также росписи, в которых преобладали изображения похожего на кошку «лунного животного». Кроме того, в этом месте были найдены 19 деревянных идолов с глиняными масками, которым более 750 лет.
Скульптуры с разными лицами представляют собой антропоморфных персонажей, которые в среднем имеют размеры 70 сантиметров. Что необычно, каждая скульптура имеет бежевую глиняную маску. В одной их руке зажат скипетр, а сзади прикреплен круглый предмет, который может быть щитом.
4. Руины майя в Гватемале
В Гватемале нашли затерянный город индейцев майя с богатыми дворцами и дамбами
Еще одна удивительная находка обнаружилась в джунглях Гватемалы. В биосферном заповеднике Майя, расположенном в этой центральноамериканской стране, было проведено исследование с использованием технологии лазерного сканирования с воздуха. Оказалось, что под густыми кронами джунглей скрываются 61 480 структур, принадлежащих этой древней мезоамериканской цивилизации. Исследователи обнаружили множество строений — от пирамид и дворцов, от церемониальных центров до домов.
Также были найдены сельскохозяйственные земли, подъездные пути к ним, а также дороги между городами. «В целом, террасы, ирригационные каналы, водохранилища, укрепления и дамбы демонстрируют удивительный объем терраформирования, проведенный майя на своей родине», - сказал Франциско Эстрада-Белли, исследователь из Университета Тулейна.
5. Храм, обнаруженный после землетрясения в Мексике
Это археологическое открытие в Мексике привлекло внимание средств массовой информации не только из-за самого открытия, но и из-за того, как оно было найдено. По-видимому, землетрясение 19 сентября 2017 года, потрясшее несколько штатов бывшей родины ацтеков, выявило существование храма в пирамиде Теопансолько, археологического памятника, расположенного в Куэрнаваке. Согласно Expansión de México, это был «храм, посвященный Тлалоку, богу дождя древней Мексики».
Кроме того, согласно оценкам BBC World, здание «датируется 1150 годом, когда в регионе доминировала культура тлахуика, одного из ацтекских народов центрального региона современной Мексики». Т.е. найденный храм, которому немногим более 800 лет, старше основных строений Теопансолько.
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