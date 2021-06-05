Смерть приватности: как камеры слежения становятся игрушкой хакеров

Андрей Сошников

Русская служба Би-би-си







Чтобы защитить личную жизнь от вмешательства любопытных глаз, нужно всего лишь не лениться



Хакеры взломали камеры слежения в частной московской клинике и продавали возможность незримо поприсутствовать у операционного стола или гинекологического кресла по цене двух чашек кофе.



Русская служба Би-би-си пресекла групповой сеанс вуайеризма и убедилась, что в интернете можно приобрести доступ к десяткам тысяч камер. Особенно популярны на этом «рынке» публичные дома, сауны, гостиницы: клиенты этих заведений в большинстве случаев даже не догадываются, что становятся объектами скрытой видеосъемки с помощью слабозащищенных устройств.







Клиника пластической хирургии недалеко от центра Москвы обещает посетителям безопасность и обслуживание премиум-класса: её сайт гордо сообщает о звездных клиентах.



В перечне услуг клиники — косметические процедуры и операции практически на любой части тела. Поэтому происходящее в ее кабинетах привлекло вуайеристов, которые с начала 2017 года подглядывали за персоналом и посетителями через восемь подключенных к интернету электронных камер (IP-камер).



Видео и звук с таких камер хранятся в течение трех дней. Просматривать записи можно с любого устройства, подключенного к интернету, — нужно лишь получить пароль.

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