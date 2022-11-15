«Ассоциация Большого Горького озера»: как моряки 15 кораблей застряли в Суэцком канале на 8 лет

Последний инцидент в Суэцком канале буквально всколыхнул мировую экономику и прессу. Однако, сегодня уже далеко не каждый знает и помнит о том, что на самом деле инциденты такого рода в египетском канале происходят не в первый раз. Однажды судоходная артерия была блокирована и вовсе на 8 лет, в результате чего команды 14 торговых судов долгое время фактически оставались заложниками непростых обстоятельств.
Виной всему стала шестидневная война. /Фото: cezarium.com.
Суэцкий канал является одним из важнейших для международной морской торговли. Блокировка данной артерии даже на сутки – это всегда убытки на миллионы долларов США. Блокировки канала случались нечасто, но все-таки имели место быть и до недавних событий. 5 июня 1967 года на Ближнем Востоке между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией и Ираком с другой стороны вспыхнула очередная война. Правда продлилась она недолго. Конфликт длился до 10 июня 1967 года за что в итоге и получил прозвище «Шестидневная война». Одним из последствий короткого, но крайне кровопролитного столкновения стала блокировка Суэца.
Для египтян все пошло нехорошо и они приняли решение о блокировке канала. /Фото: m.fishki.net.
Египетским войскам было поручено осуществить блокировку канала. Для этого с обеих сторон торговой артерии в фарватерах было затоплено несколько кораблей. Кроме того, египтяне заминировали входы в Суэцкий канал, сделав прохождение по нему абсолютно невозможным. В итоге внутри канала в Большом Горьком озере застряло 15 кораблей с экипажами. Хотя война закончилась быстро, на расчистку канала и возобновление корабельного сообщения потребовалось почти 8 лет.
15 судов оказалось заперто в канале. /Фото: youravia.com.
Среди заблокированных кораблей оказались: 2 судна ФРГ, 2 судна Швеции, 2 судна Польши, 4 судна Великобритании, 2 – США, 1 – Норвегии, 1 – Чехии, 1 – Болгарии. В октябре 1967 года все экипажи заблокированных судов собрались на борту британского теплохода «Melampus», где было организовано квазигосударство «Ассоциацию Большого Горького озера». Морякам пришлось налаживать совместный быт. Хотя команды судов никогда не бросали, вытаскивать их оттуда по объективным причинам также не спешили. Постепенно пребывание на озере стало превращаться в проблему.
Команды застряли на кораблях на 3 года. /Фото: ookean-estrybprom.8v7.ru.
Однако, моряки не унывали: организовали собственный яхт-клуб, наладили совместный досуг, проедали богатые запасы, выпустили собственные марки, а капитаны судов даже разрешили употреблять спиртное. В итоге англичане насчитали, что за бортом оказалось несколько миллионов пивных банок. В 1968 году во время Олимпиады в Мехико, в «Ассоциации Большого Горького озера» прошли свои собственные олимпийские игры. Первое место по числу медалей взяли поляки, второе – немцы, третье – англичане. Сидели команды на своих кораблях вплоть до 1969 года, пока их все-таки не подменили. В итоге после 8 лет блокировки канала свои ходом вернуться в порты смогло только 3 из 15 судов. Остальные пришлось буксировать.
Моряки даже собственную марку выпустили. /Фото: ya.ru.
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