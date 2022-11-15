«Ассоциация Большого Горького озера»: как моряки 15 кораблей застряли в Суэцком канале на 8 лет

Виной всему стала шестидневная война. /Фото: cezarium.com.

Для египтян все пошло нехорошо и они приняли решение о блокировке канала. /Фото: m.fishki.net.

15 судов оказалось заперто в канале. /Фото: youravia.com.

Команды застряли на кораблях на 3 года. /Фото: ookean-estrybprom.8v7.ru.

Моряки даже собственную марку выпустили. /Фото: ya.ru.