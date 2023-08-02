Этому дому более 300 лет, и внутри он невероятно крут

Этот дом на побережье Корнуолла (Великобритания) построили в далеком 1680 году. Снаружи дом кажется маленьким, немного мрачным и неудобным — с низкими потолками, маленькими окнами и толстенными каменными стенами. Но молодые супруги выкупили его и превратили в современный уютный дом, где есть все необходимое.
Хотим показать вам этот дом, который, кстати, сдаётся в аренду!
Снаружи это обычный старинный дом — так строили в Корнуолле 300 лет назад.
Высокому человеку даже придется пригнуться, чтобы войти внутрь.
Гостиная
Внутри современный комфортный интерьер в стиле «ретро»: гостиная с уютным мягким диваном, телевизором, камином и уголком для чтения. Столом в центре комнаты служит настоящий старинный сундук.
Камин
Камин в гостиной — такой же, каким был века назад. Правда, хозяева в целях безопасности добавили современные огнеупорные стенки и дверцу, но в нем все так же можно разжигать огонь.
Спальня
В спальне огромная кровать в колониальном стиле и деревянные прикроватные тумбочки. Стены во всем доме выкрашены в белый цвет, чтобы комнаты казались просторнее и светлее.
Детская
Рядом со спальней — детская, где есть все, что может понадобиться малышу.
Ванная комната
В ванной со старинными светильниками уютно и просторно, все нужное под рукой.
Кухня
В современной кухне, где есть все необходимое для готовки, царит идеальный порядок.
Уголок для завтрака
Можно позавтракать за специальным столиком, который стоит здесь же, на кухне.
Внутренний дворик
Или пойти завтракать во внутренний дворик, огороженный высокой стеной, чтобы уединению никто не помешал. На случай непогоды во дворике стоит беседка.
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