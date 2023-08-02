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Этому дому более 300 лет, и внутри он невероятно крут

Этот дом на побережье Корнуолла (Великобритания) построили в далеком 1680 году. Снаружи дом кажется маленьким, немного мрачным и неудобным — с низкими потолками, маленькими окнами и толстенными каменными стенами. Но молодые супруги выкупили его и превратили в современный уютный дом, где есть все необходимое.

Хотим показать вам этот дом, который, кстати, сдаётся в аренду!

Снаружи это обычный старинный дом — так строили в Корнуолле 300 лет назад.

Этому дому более 300 лет, и внутри он невероятно крут


Высокому человеку даже придется пригнуться, чтобы войти внутрь.

Этому дому более 300 лет, и внутри он невероятно крут

Гостиная


Этому дому более 300 лет, и внутри он невероятно крут

Внутри современный комфортный интерьер в стиле «ретро»: гостиная с уютным мягким диваном, телевизором, камином и уголком для чтения. Столом в центре комнаты служит настоящий старинный сундук.

Камин


Этому дому более 300 лет, и внутри он невероятно крут

Камин в гостиной — такой же, каким был века назад. Правда, хозяева в целях безопасности добавили современные огнеупорные стенки и дверцу, но в нем все так же можно разжигать огонь.

Спальня


Этому дому более 300 лет, и внутри он невероятно крут

В спальне огромная кровать в колониальном стиле и деревянные прикроватные тумбочки. Стены во всем доме выкрашены в белый цвет, чтобы комнаты казались просторнее и светлее.

Детская


Этому дому более 300 лет, и внутри он невероятно крут

Рядом со спальней — детская, где есть все, что может понадобиться малышу.

Ванная комната


Этому дому более 300 лет, и внутри он невероятно крут

В ванной со старинными светильниками уютно и просторно, все нужное под рукой.

Кухня


Этому дому более 300 лет, и внутри он невероятно крут

В современной кухне, где есть все необходимое для готовки, царит идеальный порядок.

Уголок для завтрака


Этому дому более 300 лет, и внутри он невероятно крут

Можно позавтракать за специальным столиком, который стоит здесь же, на кухне.

Внутренний дворик


Этому дому более 300 лет, и внутри он невероятно крут

Или пойти завтракать во внутренний дворик, огороженный высокой стеной, чтобы уединению никто не помешал. На случай непогоды во дворике стоит беседка.

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