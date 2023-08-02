Этому дому более 300 лет, и внутри он невероятно крут

Этот дом на побережье Корнуолла (Великобритания) построили в далеком 1680 году. Снаружи дом кажется маленьким, немного мрачным и неудобным — с низкими потолками, маленькими окнами и толстенными каменными стенами. Но молодые супруги выкупили его и превратили в современный уютный дом, где есть все необходимое.



Хотим показать вам этот дом, который, кстати, сдаётся в аренду!



Снаружи это обычный старинный дом — так строили в Корнуолле 300 лет назад.









Высокому человеку даже придется пригнуться, чтобы войти внутрь.







Гостиная

Камин

Спальня

Детская

Ванная комната

Кухня

Уголок для завтрака

Внутренний дворик