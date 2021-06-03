10 медицинских мифов, которые наука давно опровергла — но наши врачи не в курсе

Наверное, вы думаете, что стандартные врачебные рекомендации базируются на обширном массиве клинических исследований. Но недавно было обнаружено, что почти 400 привычных процедур прямо противоречат исследованиям, опубликованным в ведущих журналах.

Из более чем 3 000 исследований, опубликованных в 2003–2007 годах в JAMA и Lancet и в 2011–2017 годах в New England Journal of Medicine, более чем одно из 10 сводится к «пересмотру медицинской практики», то есть опровергает какое-то общепринятое среди врачей мнение.

Вот 10 результатов, которые противоречат распространённым теориям:

1. Аллергия на арахис проявляется независимо от того, ел ли ребёнок арахис до 3 лет.

Педиатры обычно призывают родителей не давать малышам арахис в первые три года жизни. Оказывается, что у детей, которые ели арахисовые продукты даже в возрасте младше года, никак не повышается риск развития аллергии на арахис.

2. Рыбий жир не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Когда-то представление о том, что рыбий жир защищает сердце казалась логичной. Среди людей, которые едят много жирной рыбы, заболеваемость сердечно-сосудистыми недугами действительно ниже.

Жирная рыба содержит жирные кислоты омега-3. Добавки омега-3 понижают уровень триглицеридов, а высокий уровень триглицеридов связан с повышенным риском болезней сердца.

Кроме того, жирные кислоты омега-3 вроде бы снижают воспаление — одну из причин инфарктов.

Но исследование с участием 12 500 человек из группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям показало, что ежедневный приём добавок омега-3 никак не защищает от болезней сердца.

3. Если девочки-подростки будут носить с собой реалистичную куклу, это никак не предотвратит раннюю беременность.

Речь идёт о куклах, которые плачут и требуют, чтобы их «переодели» и «обняли». Считалось, что это якобы даст девочкам понимание, как сложно ухаживать за младенцем.

Но рандомизированное исследование обнаружило, что у девочек, которые повсюду носят такой «симулятор младенца», вероятность забеременеть немножко выше, чем у тех, кто обходится без подобных кукол.

4. Гинкго билоба не защищает от потери памяти и деменции.

Эта добавка, сделанная из листьев дерева гинкго, широко использовалась в древнекитайской медицине и до сих пор рекламируется как способ сохранить память. Крупномасштабное федеральное исследование, опубликованное в 2008 году, однозначно показало, что эффект от гинкго — нулевой.

Тем не менее в США ежегодно продают гинкго на $249 млн. Похоже, исследований никто не читает.

5. При острой боли доза оральных опиодов ничем не лучше обычных обезболивающих типа аспирина и ибупрофена.

Да, опиоиды — это сильнодействующие препараты. Но клиническое исследование показало, что у ургентных пациентов более безопасные альтернативы снимают боль ничуть не хуже.

6. Тестостероновая терапия не помогает пожилым мужчинам сохранить память.

У некоторых мужчин наблюдаются низкие уровни тестостерона в сочетании с нарушениями памяти, и первоначальные исследования вроде бы обнаружили, что у мужчин среднего возраста с высоким тестостероном лучше сохраняются ткани в некоторых участках мозга. Кроме того, пожилые мужчины с высоким уровнем тестостерона показывают лучшие результаты в тестах на функционирование мозга.

Но тщательное клиническое исследование показало, что для профилактики потери памяти у пожилых мужчин тестостерон ничем не полезнее плацебо.

7. Наличие в доме пылевых клещей, мышей и тараканов никак не влияет на приступы астмы.

Медики давно советуют очистить дом от этих вредителей, если у вас или вашего ребёнка астма. Этот совет основывался на предположении, что аллергическая реакция на паразитов может спровоцировать приступ астмы.

Но в 2017 году учёные установили, что эффективная борьба с паразитами в домах, где дети были чувствительны к мышиным аллергенам, не приводит к снижению частоты астматических приступов.

8. Шагомеры и счётчики калорий не помогают сбросить вес.

Более того, худеть лучше без цифровой помощи. Учёные два года наблюдали за 470 людьми на диете; те, кто носил устройства по подсчёту сделанных шагов и сожжённых калорий, сбросили меньше веса, чем те, кто просто следовал стандартным советам.

9. Разрыв мениска? Не спешите с операцией — сначала попробуйте физиотерапию.

Ежегодно в США около 460 000 пациентам делают операцию по восстановлению разорванного хряща в колене (это частое следствие остеоартрита). Это очень болезненная травма, и многие пациенты боятся, что без хирургического вмешательства боль не пройдёт.

Но когда пациентов с разрывом мениска и умеренной формой артрита случайным образом распределили на две группы, из которых первой прописали 6 месяцев физиотерапии, а второй операцию, обе группы показали одинаковое улучшение.

10. Если у беременной преждевременно отходят воды, это не значит, что надо срочно начинать роды.

Иногда за несколько недель до назначенной даты родов мембрана вокруг плода рвётся, и выливается амниотическая жидкость. Акушеры опасались, что это может привести к попаданию бактерий в ранее стерильную среду обитания плода и вызвать инфекцию. Поэтому врачи считали, что лучше сразу же провести роды.

Но клиническое исследование показало, что если акушеры внимательно наблюдают плод в ожидании естественных схваток, риск инфекции плода не повышается. При этом доношенные новорождённые были здоровее, у них было меньше затруднений дыхания и меньший риск смерти, чем у детей, рождённых сразу после отхода вод.