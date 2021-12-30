Что делать, когда нечего делать: как сделать гоночный болид из спичек без капли клея

Гоночный болид из спичек своими руками.
Полезно иметь хобби, ведь это то занятие, которое поможет сбросить стресс и отдохнуть от повседневной бытовой и трудовой рутины. Как вариант, можно делать поделки, например из спичек. Пример именно такого творчества, сегодня представлен в новом авторском видео. Приятного просмотра, возможно и вам захочется сделать такое своими руками.
Многие вещи в нашей жизни только кажутся сложными, стоит попробовать и все получается! Очень часто, именно так люди находят свое призвание или хобби. Сегодня, посмотрим, как умельцы собирают скульптуры из спичек.
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