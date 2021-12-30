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Что делать, когда нечего делать: как сделать гоночный болид из спичек без капли клея


Гоночный болид из спичек своими руками.

Гоночный болид из спичек своими руками.

Полезно иметь хобби, ведь это то занятие, которое поможет сбросить стресс и отдохнуть от повседневной бытовой и трудовой рутины. Как вариант, можно делать поделки, например из спичек. Пример именно такого творчества, сегодня представлен в новом авторском видео. Приятного просмотра, возможно и вам захочется сделать такое своими руками.

Многие вещи в нашей жизни только кажутся сложными, стоит попробовать и все получается! Очень часто, именно так люди находят свое призвание или хобби. Сегодня, посмотрим, как умельцы собирают скульптуры из спичек.

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Что делать, когда нечего делать: как сделать гоночный болид из спичек без капли клея

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Что делать, когда нечего делать: как сделать гоночный болид из спичек без капли клеяПодписаться на мой Instagram
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