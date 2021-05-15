10 вымерших животных с удивительными особенностями

Изучать животных, которые давно вымирали, не так-то и легко. И все же палеонтологам удалось кое-что извлечь за долгие годы работы. Только вот новые находки среди прошлого показывают, что отдельные виды были настолько странными, что ученые не знают, что и делать с ними.



Каролинский мясник

Opabinia regalis — посмешище для палеонтологов

Ounalashkastylus tomidai был живым пылесосом

Зрение тираннозавра было одним из лучших

У галлюцигении были зубы

Динозавр с ручками меньше, чем у Ти-Рекса

Змея с четырьмя ногами

Хвост диплодока преодолевал звуковой барьер

Птичка с булавами на крыльях

Рогатый суслик