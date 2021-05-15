10 вымерших животных с удивительными особенностями

Изучать животных, которые давно вымирали, не так-то и легко. И все же палеонтологам удалось кое-что извлечь за долгие годы работы. Только вот новые находки среди прошлого показывают, что отдельные виды были настолько странными, что ученые не знают, что и делать с ними.
Каролинский мясник
Палеонтологи из Университета штата Северная Каролина недавно обнаружили ранее неизвестный вид, который оказался древнее динозавров и является далеким предком нынешних крокодилов.
Несмотря на то, что он вымер более 230 миллионов лет назад, факт того, что такое животное когда-то ходило по Земле, может нагнать некоторую дрожь, а особо впечатлительным даже присниться в кошмарах. Судите сами. Прозвали его Carnufex carolinensis («Каролинский мясник»). Это был огромный 3-х метрового роста крокодил. Рост, а не длина здесь указана не по ошибке. Все дело в том, что эта тварь ходила на двух ногах, как человек.
Родной стихией для него была не вода, а твердая поверхность, по которой он ходил и уничтожал всех, кто попадался на его пути. С острыми как бритва зубами и невероятными выносливостью и подвижностью его современных потомков Carnufex, вероятнее всего, был одним из самых опасных хищников в пищевой цепочке до тех пор, пока не появились динозавры.
Opabinia regalis — посмешище для палеонтологов
Opabinia regalis впервые была описана в 1912 году. Этот крошечный плавающий антропод очень странно устроен, мягко говоря. Реконструкция от 1930 года показала, что O. regalis плавает вверх ногами (простите за каламбур). В 1972 году появилась более качественная реконструкция. Но когда ее впервые представили на встрече палеонтологов, они хохотали до упада, думая, что это шутка.
Этот аномалокар возрастом 505 миллионов лет имеет пять глаз на стебельках и гибкий нитевидный хоботок, который увенчан когтем. O. regalis использовала эту лапу, чтобы отправлять добычу в свой расположенный на задней части рот. У тела, которое может показаться вполне уместным для этой эпохи, было 15 сегментов. Каждый сегмент имел плавниковую структуру на каждой стороне, предположительно, для плавания. Некоторые палеонтологи указывают, что эти пока не опознанные треугольные особенности на теле O. regalis были крошечными конечностями для ходьбы по дну моря. Впрочем, остальные с ними не согласны.
Ounalashkastylus tomidai был живым пылесосом
В 2015 году на острове Уналашка были обнаружены окаменелости, которые оказались принадлежащими ранее неизвестному виду млекопитающего, которое жило 23 миллиона лет назад. Ounalashkastylus tomidai было травоядным размером с бегемота, которое жило у берегов острова. Среди окаменелостей был обнаружен ребенок, что указывает на наличие популяции на Уналашке.
Самой уникальной особенностью O. tomidai была манера поглощения пищи. «Бегемот» стягивал челюсти вместе и засасывал растительность ртом, помогая мощными мышцами. Он кушал морскую траву, водоросли и другие растения. Больше млекопитающих, известных такой манерой поглощения пищи, ученые не встречали. O. tomidai принадлежит к Desmostylia, единственному порядку морских млекопитающих, которые не оставили выживших видов. На суше он передвигался как большой ленивец, а в воде плавал подобно белому медведю.
Зрение тираннозавра было одним из лучших
Вы наверняка помните из фильма «Парк Юрского периода», что Tyrannosaurus rex способен видеть только движущиеся объекты, но это лживая куча, которую навалил один из трицератопсов в том же фильме. На самом деле, зрение T. rex было одним из лучших среди животных вообще, в принципе.
T. rex имел бинокулярный диапазон в 55 градусов, что больше даже, чем у современного ястреба. Большой бинокулярный диапазон означает и лучшее восприятие глубины, и лучшую способность видеть объекты — даже неподвижные. Динозавр обладал зрением, в 13 раз острее зрения человека. (У орла зрение в 3,6 раза лучше человеческого). T. rex мог различать объекты на расстоянии до 6 километров, в то время как мы можем различать их всего с 1,6 километра.
Бытует мнение, что такой уровень зрения говорит в поддержку идеи того, что T. rex был чисто охотником, а не хищником. По мере эволюции T. rex его глаза становились все больше, морда меньше, а щеки впадали. Зрение становилось все лучше и лучше.
У галлюцигении были зубы
Галлюцигения — это род крошечных червеобразных существ менее 1 сантиметра длиной, который жил 505 миллионов лет назад. Как следует из их названия, они выглядели крайне странно, демонстрируя шипы вдоль спины и маленькие ножки вдоль брюха. Когда галлюцигению описали впервые, палеонтологи решили, что шипы и были ножками, а ножки были щупальцами. Еще они решили, что зад галлюцигении — это перед.
В 2015 году голова галлюцигении была определена окончательно и исследована под электронным микроскопом. Помимо того, что у него была пара глаз, червь удивил ученых ртом, усеянным зубами, а также иглообразными зубами, выстилающими горло галлюцигении. Зубы во рту, как полагают, способствовали всасыванию, перемалывая и втягивая пищу. А зубы в горле не давали ей выйти обратно.
Динозавр с ручками меньше, чем у Ти-Рекса
Если кто-то упоминает «динозавра с крошечными бесполезными ручками», вы сразу же думаете о T. rex, хотя у этого динозавра передние конечности были весьма сильными и мускулистыми и позволяли ему придерживать добычу во время борьбы. А вот у карнотавра были действительно крошечные ручки. Этот род крупных теропод жил в Южной Африке во время позднего мелового периода и обладал поистине ничтожными лапками.
Ручки карнотавра легко упустить из виду на фоне огромной пары рогов на голове. Его ручки были настолько малы, что некоторые палеонтологи списали их как рудимент. Предплечья были весьма крепкими, но в длину достигали одной четверти и без того небольших плечевых костей. Четырехпалые кисти были поразительно малы.
Палеонтологи понятия не имеют, почему ручки карнотавра были такими. Они могут проследить прогрессивное уменьшение передних конечностей у предков карнотавра, но не имеют ни малейшего представления, почему эволюция предпочла именно эту тенденцию.
Змея с четырьмя ногами
В немецком музее Зольнгофена есть окаменевшая змея из формации Крато в северо-западной Бразилии, которая обозначена просто как «неизвестное ископаемое». Однажды Дэвид Мартилл, эксперт по формации Крато, посетил музей, увидел змею и понял, что эта окаменелость должны быть на 20 миллионов лет старше любых известных окаменевших змей. Он назвал ее «предком всех змей».
У этого ископаемого также была удивительная особенность: четыре конечности. Ранее уже описывались змеи с двумя конечностями, но с четырьмя — нет. Эта змея, получившая название Tetrapodophis amplectus, жила 120 миллионов лет назад и, вероятно, использовала свои конечности, чтобы хватать всякие вещи, а не чтобы передвигаться.
T. amplectus, как полагают, был переходным видом от первых ящеров к современным змеям. Что любопытно, кости на конце ее ног были довольно длинными, характерными больше для лазающих по деревьям животных.
Хвост диплодока преодолевал звуковой барьер
То, что зауроподы вроде Diplodocus могут защищать себя своими плетьми-хвостами, хорошо известно. С точки зрения пропорций, их хвосты были похожи на хлысты для загона быков. Но что примечательно, кончики этих «хлыстов-хвостов» могли преодолевать звуковой барьер.
Компьютерное моделирование хвостов диплодока и апатозавра показало, что раскачивания из стороны в сторону под углом в девять градусов было достаточно, чтобы кончик хвоста разгонялся до 1200 километров в час. В результате этих движений рождался шум, который больше походил на грохот пушки, чем на свист кнута. Эти хвосты имели горизонтальный диапазон движения в 30 градусов.
Палеонтологи полагают, что хвостовой треск мог использоваться для связи или в конкурентной борьбе среди самцов. Некоторые окаменевшие хвосты были сильно деформированы, возможно, из-за чрезмерного растрескивания.
Птичка с булавами на крыльях
Дронт-отшельник (он же Pezophaps solitaria) был птицей размером с гуся, не умевшей летать, родственной додо. Он жил на острове Родригеса в Индийском океане. Его крыльевые кости имели одну удивительную особенность: круглый плотный хрящ, который назвали «мушкетным шаром».
Эти мушкетные шары использовались как оружие. У живых дронтов-отшельников эти шары были покрыты плотной кожей, которая позволяла бить этим шарами неприятеля. Птицы имели сильные мускулистые крылья, которые помогали раскачивать эти мушкетные шары и ломать кости соперникам. У взрослых самцов были самые большие шары.
Считается, что эти птицы были крайне агрессивными. Таких булав не было больше ни у кого. Дронты-отшельники вымерли вместе с колонизацией острова европейцами, задолго до того, как энтузиасты получили возможность устраивать петушиные бои с их участием.
Рогатый суслик
eratogaulus был родом доисторического суслика, который жил в Северной Америке от 5 до 16 миллионов лет назад. Он был 30 сантиметров в длину и с рогами. Пока это единственный известный вид рогатых грызунов.
Функция этих рогов обсуждалась достаточно долго. Ceratogaulus эволюционировали от грызунов, которые использовали свои головы для рытья, но их рога были размещены не под самым лучшим для таких задач углом. Использование рогов для схваток между самцами исключается, поскольку оба пола имели рога. Возможно, у рогатых сусликов было плохое зрение, так что как отличительная особенность эти рога тоже не смотрятся.
Наиболее вероятное объяснение состоит в том, что эти рога использовались для обороны. Они были крепкими и хорошо расположенными для защиты глаз и шеи. Хищники, сунувшиеся в норку Ceratogaulus, встречались с рогами и получали отпор.
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