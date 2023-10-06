«Красная мельница»: 8 интересных фактов о популярном парижском кабаре Мулен Руж

Очень немногие заведения могут похвастаться тем, что более сотни лет привлекают к себе внимание и занимают умы обывателей, как это делает известное на весь мир кабар в Париже, в той самой «Красной мельнице». Речь идет о Мулен Руж, построенном вместе с Эйфелевой башней, и ставшим не менее популярной достопримечательностью, взглянуть на которую стремятся практически все туристы. А кто и заглянуть в известное французское кабаре, чтобы насладиться нетривиальным зрелищем и шампанским.
1. Популярнейшее кабаре появилось в Париже одновременно с Эйфелевой башней
Строительство Эйфелевой башни и кабаре Мулен Руж было приурочено к одному событию – проведению Международной выставки в Париже.
Конец 80-х годов XIX века в истории Франции, более всего в Париже, был ознаменован небывалым расцветом, который, впоследствии, назовут «Прекрасной эпохой», наполненной бесконечным оптимизмом, когда жителям столицы казалось будущее совсем безоблачным. Именно в это время город готовился к проведению Всемирной выставки, возводилась и будущая мировая достопримечательность – Эйфелева башня. Но не только она. С мыслью расширить функционал района Монмартра, два компаньона – французский импресарио Шарль Зидлер и каталонский бизнесмен Джозеф Оллер заканчивали строительство нового кабаре, получившее название «Сад Парижа». Произошло это событие во время проведения (завершающей части) той самой выставки в октябре 1889 года, чтобы привлечь как можно больше внимания к открывшему заведению, ведь к тому времени интерес к павильонам немного приутих, да и развлечениями в кабаре конкурентов уже многие пресытились.
Кабаре «Сад Парижа» было построено на площади Бланш, в районе Монмартра, в котором торговцы были освобождены от налогов на продажу алкоголя (Moulin Rouge, Париж). | Фото: art-facts.com.
Примечательно: Выбор места для строительства был не спонтанным, компаньоны все заранее просчитали и рассчитали. Мало того, что площадь Бланш, где по сей день располагается легендарное увеселительное во всех отношениях заведение, находится на значительном удалении от площади Пигаль и бульвара Рошешуар (где было на пике славы другое кабаре – Элизе-Монмартр), так еще власти решили поднять статус района Монмартра, объявив об освобождении от налога на алкоголь. Этими преимуществами не могли не воспользоваться переимчивые дельцы.
2. «Сад Парижа» или «Первый дворец женщин»
Сразу же после открытия заведения кабаре стало популярным местом развлечения парижан и гостей столицы (Moulin Rouge, Париж).
Когда новое кабаре открыло свои двери, оно имело просто ошеломительный успех. Неожиданное решение, устроить пикантные представления, где полуобнаженные девушки рьяно выплясывали канкан прямо под открытым небом, вызвало дикий ажиотаж, который не оставил никого равнодушным. Одни зрители показывали всем своим видом неприкрытое восхищение, другие – испытывали праведный гнев и высказывали возмущение (равнодушных точно не было).
Первые представления проходили во внутреннем дворе рядом с гигантским слоном (Moulin Rouge, Париж). | Фото: art-facts.com.
Авторы Novate.ru хотели бы обратить внимание на то, что при открытии, заведение называлось «Сад Парижа» лишь потому, что представления проходили на открытой сцене, радом с которой был установлен огромный слон. Такую тактику привлечения зрителей разработал Джозеф Оллер, который к тому времени был уже опытным бизнесменом и точно знал, чего хотят те, кто живет и приезжает в Париж. Благодаря его стараниям кабаре в считанные дни превратилось одно из самых популярных и посещаемых мест в городе, где смешались люди из всех слоев общества. Кстати сказать, масло в огонь подливало и неофициальное, но многообещающее для мужской части населения название – «Первый дворец женщин».
3. Как «Сад Парижа» превратился в «Красную мельницу»
Декоративная надстройка в виде мельницы послужила главным символом нового кабаре (Moulin Rouge, Париж). | Фото: directmap.club.
Название «Сад Парижа» очень быстро отпало само собой, «святилище» зажигательной музыки и вульгарных танцев стали называть Мулен Руж (фр. Moulin Rouge), что в переводе означает «Красная мельница». Оно напросилось само собой, поскольку компаньоны построили заведение в виде привычной для того времени мельницы, являющейся символом этого района. Проект здания и декоративную надстройку разрабатывал дизайнер Леон Адольф Вилетт, который и предложил покрасить мельницу вместе с лопастями в алый цвет, с намеком на «красные фонари», ведь площадь Пигаль, на которой появилось это заведение и прилегающая улица к тому времени было тем местом, где могли предложить пикантные удовольствия за умеренную плату.
Созданием проекта здания кабаре и оформлением мельницы занимался дизайнер Леон Адольф Виллет (Moulin Rouge, Париж). | Фото: leblog1815.blogspot.com.
Кстати сказать, здание кабаре Мулен Руж на протяжении своей яркой и эпатажной истории несколько раз меняло свой облик, обретая более современные черты, но все так же блистало. Особенно в вечернее время, когда зажигались яркие разноцветные огоньки, а лопасти призывно вращались, обещая незабываемые впечатления.
4. Как рекламные плакаты от известного художника-модерниста помогали продвижению кабаре
Рекламные плакаты принесли славу их создателю Анри де Тулузу-Лотреку, а Мулен Руж – еще большую популярность. | Фото: art-facts.com.
Работа Анри де Тулуза-Лотрека, на которой изображен танцующий Шарль Мазурье. | Фото: art-facts.com.
О том, что продвижению дела способствует реклама, знали уже давно. На какие только маркетинговые ходы не шли, чтобы привлечь посетителей в свои заведения или обеспечить продвижение товара их владельцы. Не стали исключением и компаньоны кабаре, которое хоть и стало популярным местом, но подогревать интерес все равно не помешало. В этом деле помог им популярный по тем времена художник-модернист Анри де Тулуз-Лотрек – большой любителей пикантных выступлений и непревзойденный ловелас. Он создал первые афиши и картины, которые принесли ему славу.
Благодаря афишам, плакатам и картинам Анри де Тулуза-Лотрека можно судить об обстановке, царившей в самом популярном кабаре Парижа.
Самым популярным стал плакат под названием «Мулен Руж: Ла Гулю», ссылаясь на популярную танцовщицу, ради которой приезжали не только с из других районов или городов, но и стран. По понятным причинам шедевры подобного плана долго не хранятся, но все же несколько афиш удалось сберечь для потомков, и находятся они в известных музеях мира.
5. Как кабаре стало популярным тусовочным местом для знаменитых художников, артистов и даже монархов
Кабаре стало главной тусовочной точкой, где собирался бомонд (работа Анри де Тулуза-Лотрека).
С первого дня открытия у подмостков мини-сцены, где танцовщицы призывно отрывали ножки и разжигали сердца мужчин, толпились зрители разных сословий и материального положения. Только религиозным фанатикам и строгому пуританину не приходила в голову мысль посетить столь эпатажное и развратное заведение, поэтому неудивительно, что тонкие натуры творцов не могли отказать себе в удовольствии устроить разрядку. Если верить устроителям заведения, завсегдатаями «Красной мельницы» были многие известные артисты, художники, литераторы и богатые сластолюбцы.
Некоторые танцовщицы Мулен Руж стали звездами, ради которых некоторые поклонники приезжали из других стран.
Интересный факт: Фееричные представления в стены заведения привлекали многих именитых людей, среди которых были замечены Пикассо, Оскар Уайльд и некоторые члены королевских семей (все помнят про принца Уэльского). А вот главный пиарщик Мулен Руж, Анри де Тулуз-Лотрек настолько увлекся выпивкой в ночном клубе, что от ежедневных «радостей жизни» скончался из-за пьянства спустя 10 лет после открытия кабаре.
6. Мулен Руж стал местом, где зародился не только канкан
Эволюция канкана.
Бытует мнение, что именно подмостки «Красной мельницы» стали тем местом, где зародился энергичный и откровенный эротический танец канкан (фр. cancan «сплетня; скандал»), который вызвал бурю негодования у ревностных католиков, ну а остальных представителей мужского пола он непременно манил и завораживал. Изначально, яркий танец, во время которого девушки активно двигали яркими пышными юбками, лишь приподнимая их над щиколотками выглядел завлекательно, но более пристойно. Учитывая идею клуба («Первый дворец женщин») и славу самой площади, где было расположено заведение, неудивительно, что владельцы не остановились на озорных движениях.
Теперь канкан танцуют в таких нарядах (Moulin Rouge, Париж). | Фото: directmap.club.
Вскоре появился танец, в котором объединились элементы галопа и кадрили, сопровождаемые популярным движением юбок с рюшами, затем взмахи ногами и эффектный шпагат, которые заимствовали из акробатического номера Шарля Мазурье (кстати сказать, подобие канкана первыми начали танцевать мужчины или парами и случилось это в первой половине XIX века). Чтобы повысить градус чувственности и эротики, во время танца в кабаре девушки старались повыше поднять ножку, чтобы эффектно продемонстрировать нижнее белье. В 1920-х годах хореограф Пьер Сандрини объединил самые яркие моменты из элементов разных программ, наработанных к тому времени в Мулен Руж и те, что гуляли по просторам Европы и Америки в танцзалах, где развлекались простолюдины, создав тот самый френч канкан (французский канкан), который в былые времена сражал многих наповал.
Балы и грандиозные представления в Мулен Руж в начале XX века (Moulin Rouge, Париж).
Бытует мнение, что в кабаре «Красная мельнице» зародился еще и стриптиз. По одной из версий, в 1893 году, в один из вечеров, компания художников и натурщиц так активно отдыхали за бокалом шампанского, что девушки взобрались на стол и под звуки музыки, и одобряющие возгласы посетителей, призывно изгибаясь, стали медленно оголяться. Нарушителей порядка выдворила полиция, а вот идея настолько понравилась владельцам, что они взяли ее на вооружение.
6. Как танцевальные шоу Мулен Руж привели к появлению подобных площадок в других странах мира
Афиши, завлекающие иностранцев, прибывших на Парижскую выставку посетить Мулен Руж. | Фото: author.today.
Еще одна Всемирная выставка была проведена в Париже на рубеже веков, в 1900 году мероприятие привлекло более 8 миллионов посетителей со всего мира, что в разы повысило посещаемость всех культурных и не очень заведений города. К тому времени в
Мулен Руж уже ставили захватывающие представления и организовывали незабываемые музыкальные шоу, что притягивало бесчисленное количество иностранцев.
Один из ночных клубов, открывшихся в Берлине в начале XX века (Эльдорадо, Германия). | Фото: en.wikipedia.org.
Как правило, выставки такого рода посещали промышленники и состоятельные люди, которым эпатажные представления не просто понравились, они вдохновили некоторых из них на открытие подобных развлекательных площадок в своих родных городах. Это помогло укрепить репутацию кабаре и сделать его одним из самых известных заведений мира.
7. После пожара экстравагантное увеселительное заведение расширило свой репертуар
Все, что осталось от здания кабаре Мулен Руж после пожара (Париж, 1915 г.). | Фото: leblog1815.blogspot.com.
27 февраля 1915 года популярнейшее кабаре Парижа сгорело дотла. Как не искали виновников пожара, пеняя на конкурентов, но все же трагическое событие произошло из-за короткого замыкания, возникшего в одном из захламленных подсобных помещений.
Огонь настолько быстро распространился, что спасти ничего не удалось. Теперь только лишь иронические картины Анри де Тулуз-Лотрека могут дать некоторое представление о том, как выглядело кабаре в 1890-х годах в первые годы после открытия.
Восстановленная «Красная мельница» в 1920-х гг. (Moulin Rouge, Париж).
Пережив восстановление и реконструкцию, которая прошла вскоре после открытия в 1921 году, яркое заведение расширило свой функционал. С тех на его сцене ставились не только танцевальные представление, в то время популярным увлечением гламурной тусовки становятся оперетта и ревю, здесь же иногда устраивали и кинопоказы. В последующие годы на сцене Мулен Руж было замечено много известных артистов и звезд эстрады, среди которых чаще всего появлялись Шарль Трене, Шарль Азнавур, Эдит Пиаф, Ив Монтан и др.
Фрагмент того самого, душераздирающего представления «Феерия» (Moulin Rouge, Париж).
Интересный факт: В 1964 году публика увидела и вовсе невероятное представление. На сцене Мулен Руж установили гигантский «аквариум», в котором показывали свое подводное мастерство обнаженные танцовщицы. Хотя на этом организаторы экзотического шоу не остановились, придумав и вовсе жуткий номер под названием «Феерия», который подразумевал выступление обнаженной девушки в компании с огромным количеством змей, извивающихся в воде вокруг нее.
8. Кабаре-рекордсмен
Вращающиеся лопасти «Красной мельницы» и яркие огни, как и в прошлые века привлекают посетителей со всего мира (Париж, Франция).
Интерьер одного из залов Мулен-Руж (Париж).
Казалось бы, какие рекорды может побить кабаре с эротическими представлениями, ну кроме, как посещениями, причем не только мужчин. Как оказалось, мастерство танцовщиц Мулен Руж было оценено по достоинству, их взмахи ножкой были занесены в Книгу рекордов Гиннесса в качестве рекорда, и случилось это дважды. Первый, когда труппе удалось сделать за 30 секунд 29 знаменитых махов, а второй – они попросту побили свой рекорд, добавив еще одно движение ногой. Хотя и само заведение, точнее сказать, посетители также расстарались. «Красная мельница» оказалась на страницах Книги благодаря заоблачной цифре выпитого шампанского – 240 тыс. бутылок в год.
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