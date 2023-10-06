«Красная мельница»: 8 интересных фактов о популярном парижском кабаре Мулен Руж

1. Популярнейшее кабаре появилось в Париже одновременно с Эйфелевой башней

Строительство Эйфелевой башни и кабаре Мулен Руж было приурочено к одному событию – проведению Международной выставки в Париже.

Кабаре «Сад Парижа» было построено на площади Бланш, в районе Монмартра, в котором торговцы были освобождены от налогов на продажу алкоголя (Moulin Rouge, Париж). | Фото: art-facts.com.







2. «Сад Парижа» или «Первый дворец женщин»

Сразу же после открытия заведения кабаре стало популярным местом развлечения парижан и гостей столицы (Moulin Rouge, Париж).

Первые представления проходили во внутреннем дворе рядом с гигантским слоном (Moulin Rouge, Париж). | Фото: art-facts.com.

3. Как «Сад Парижа» превратился в «Красную мельницу»

Декоративная надстройка в виде мельницы послужила главным символом нового кабаре (Moulin Rouge, Париж). | Фото: directmap.club.

Созданием проекта здания кабаре и оформлением мельницы занимался дизайнер Леон Адольф Виллет (Moulin Rouge, Париж). | Фото: leblog1815.blogspot.com.

4. Как рекламные плакаты от известного художника-модерниста помогали продвижению кабаре

Рекламные плакаты принесли славу их создателю Анри де Тулузу-Лотреку, а Мулен Руж – еще большую популярность. | Фото: art-facts.com.

Работа Анри де Тулуза-Лотрека, на которой изображен танцующий Шарль Мазурье. | Фото: art-facts.com.

Благодаря афишам, плакатам и картинам Анри де Тулуза-Лотрека можно судить об обстановке, царившей в самом популярном кабаре Парижа.

5. Как кабаре стало популярным тусовочным местом для знаменитых художников, артистов и даже монархов

Кабаре стало главной тусовочной точкой, где собирался бомонд (работа Анри де Тулуза-Лотрека).

Некоторые танцовщицы Мулен Руж стали звездами, ради которых некоторые поклонники приезжали из других стран.

6. Мулен Руж стал местом, где зародился не только канкан

Эволюция канкана.

Теперь канкан танцуют в таких нарядах (Moulin Rouge, Париж). | Фото: directmap.club.

Балы и грандиозные представления в Мулен Руж в начале XX века (Moulin Rouge, Париж).

6. Как танцевальные шоу Мулен Руж привели к появлению подобных площадок в других странах мира

Афиши, завлекающие иностранцев, прибывших на Парижскую выставку посетить Мулен Руж. | Фото: author.today.

Один из ночных клубов, открывшихся в Берлине в начале XX века (Эльдорадо, Германия). | Фото: en.wikipedia.org.

7. После пожара экстравагантное увеселительное заведение расширило свой репертуар

Все, что осталось от здания кабаре Мулен Руж после пожара (Париж, 1915 г.). | Фото: leblog1815.blogspot.com.

Восстановленная «Красная мельница» в 1920-х гг. (Moulin Rouge, Париж).

Фрагмент того самого, душераздирающего представления «Феерия» (Moulin Rouge, Париж).

8. Кабаре-рекордсмен

Вращающиеся лопасти «Красной мельницы» и яркие огни, как и в прошлые века привлекают посетителей со всего мира (Париж, Франция).

Интерьер одного из залов Мулен-Руж (Париж).