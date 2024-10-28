Страшное оружие: чем так выделялись пистолеты-пулеметы Хаттон-Уильямса

Специалисты отмечают, что конструкторы из Франции старались выделиться и сделать оружие «не как у всех». Британские конструкторы тоже старались придерживаться такого развития, но они зашли даже еще дальше. Британцы делали оружие, которое было неудобно даже своим солдатам. Что это было за оружие и почему оно так не нравилось военным?
Строение оружия Viper / Фото: augfc.tumblr.com
Дерек Альфред Хаттон-Уильямс в 1942 году решается сделать новое оружие. На тот момент он занимал высокую должность генерального директора объединения британских оружейных производств. Конструктор решил предложить своё личное видение оружия. По сути, это был PDW, который являлся компактным оружием предназначавшимся именно для водителей, артиллеристов и мотоциклистов. Нужно отметить, что это оружие практически повторяло «Стэн». Но отличие было в том, что оружие упаковали в деревянную оболочку, которая превратила пистолет-пулемет в буллпап. Данное оружие было предназначено для стрельбы с одной руки.
Но нужно знать, что слишком прицельную стрельбу вести из такого пистолета нельзя. Пистолет-пулемет Viper не имел как таковых приспособлений, чтобы прицелиться. Солдату нужно было зажать приклад между плечом и корпусом. Потом надо было положить оружие вдоль предплечья и стрелять только «от пуза».
Британская винтовка RSAF Enfield / Фото: warfiles.ru
Когда проходили испытания, все военное руководство было в шоке. Британские генералы не думали о такой сложности в обращении с оружием. Именно по этому RSAF Enfield сделали всего несколько экземпляров.
Второй вариант больше напоминал перфоратор. Но до производства оружия не дошло. Нужно отметить, что в этом пистолете уже появляется телескопический приклад. Магазин решили расположить в рукояти. Если смотреть на эскиз оружия, то надо было стрелять куда-то в сторону. Профессиональные специалисты отмечают, что общение военных с конструкторами строилось по странному принципу. Видимо, им нужен был только исключительно приклад.
Британский «Стэн» / Фото: drive2.ru
Магазин солдатам было хранить совсем неудобно. Странно оформлялась и конструкторская документация. Уже к самому окончанию войны руководство в армии планирует обобщить весь накопленный опыт в построении пистолетов-пулеметов. Британцы хотели сделать единые требования к такому оружию. Оно должно было заменить «Стэны». В этот момент создается программа под названием Machine Carbine, Experimental Model. Отметим, что в то время пистолеты-пулеметы в Великобритании называли как автоматические карабины.
Руководство армии потребовало, чтобы сделали оружие, которое будет весить около 2,7 кг и иметь высокий темп стрельбы. Требование было до 600 выстрелов в минуту. Также хотели, чтобы к пистолету можно было прикрепить штык-нож.
В это время Хаттон-Уильямс снова создает прототип Viper. По своим характеристикам он уже более подходил к требованиям. Третий «Вайпер» по сути уже напоминал хороший пистолет-пулемет. Хаттон сделал к оружию не только приклад, но и улучшил прицел. Надо отметить, что у оружия были не «стеновские» магазины, а уже немецкие. Их позаимствовали у MP38/MP40. У немецкого и британского оружия хоть и была схожая структура, но она была условной.
Немецкий MP-38 / Фото: vk.com/photo-662834
У «Стэнов» был достаточно широкий допуск. Немецкие магазины делали в основном более точечно и их оружие не требовало подгорки. Магазин от MP-40 почти всегда мог зайти в «Стэн», а вот магазин от «Стэна» не мог зайти в МР-40. Только если добавить напильник.
Хаттон-Уильямс даже и в третий раз столкнулся с тем, что финишная комиссия отталкивала его оружия из-за недостаточного веса. Его оружие весило около 1,87 кг. Ударно-спусковой механизм оружия работал не совсем хорошо. У кнопочного переводчика огня нашлось два положения. В полунажатом положении можно было вести одиночный огонь и автоматический в полностью нажатом. В таком же режиме работал и спусковой крючок.
Пистолет-пулемет Хаттона-Уильямса / Фото: air-gun.ru
Сам приклад снова сделали для того, чтобы его зажимали между плечом и корпусом. Пистолет-пулемет в итоге снова не утвердили в армии. Руководству не понравился малый вес и малая скорострельность. Все три произведенные единицы оружия отдали на хранение в Музей королевских арсеналов в Лидсе. После нескольких неудач, британская армия решила продлить выпуск обычных «Стэнов», которые поменяли только в 1953 году на L2A1.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии