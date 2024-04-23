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Удивительные фото детства известных людей

Когда мы смотрим на селебритиз, то часто забываем, что они, в сущности, такие же люди, как и мы. И также проходили через подростковый период с его неуклюжестью и брекетами на зубах. Многие детские фотографии наших нынешних кумиров совершенно неузнаваемы:

Адель

Удивительные фото детства известных людей


Райан Гослинг

Удивительные фото детства известных людей

Анджелина Джоли

Удивительные фото детства известных людей

Элайджа Вуд

Удивительные фото детства известных людей

Джордж Клуни

Удивительные фото детства известных людей

Дженнифер Энистон

Удивительные фото детства известных людей

Рассел Кроу

Удивительные фото детства известных людей

Нейл Патрик Харрис

Удивительные фото детства известных людей

Леонардо ДиКаприо

Удивительные фото детства известных людей

Хью Грант

Удивительные фото детства известных людей

Джулия Робертс

Удивительные фото детства известных людей

Хлоя Морец

Удивительные фото детства известных людей

Бенедикт Камбербэтч

Удивительные фото детства известных людей

Кейт Уинслет

Удивительные фото детства известных людей

Джон Траволта

Удивительные фото детства известных людей

Брэд Питт

Удивительные фото детства известных людей

Джастин Тимберлейк

Удивительные фото детства известных людей

Крис Пратт

Удивительные фото детства известных людей

Мэрилин Монро

Удивительные фото детства известных людей

Бьорк

Удивительные фото детства известных людей

Том Круз

Удивительные фото детства известных людей

Элвис Пресли

Удивительные фото детства известных людей

Кира Найтли

Удивительные фото детства известных людей

Тейлор Свифт

Удивительные фото детства известных людей

Аманда Сейфрид

Удивительные фото детства известных людей

Скарлетт Йоханссон

Удивительные фото детства известных людей

Мейси Уильямс

Удивительные фото детства известных людей

Джим Керри

Удивительные фото детства известных людей

Дженнифер Лопес

Удивительные фото детства известных людей

Пэрис Хилтон

Удивительные фото детства известных людей

Леди Гага

Удивительные фото детства известных людей

Эминем

Удивительные фото детства известных людей

Селена Гомес

Удивительные фото детства известных людей

Линдси Лохан

Удивительные фото детства известных людей

Сара Джессика Паркер

Удивительные фото детства известных людей

Бен Стиллер

Удивительные фото детства известных людей

Джеки Чан

Удивительные фото детства известных людей

Энрике Иглесиас

Удивительные фото детства известных людей

Мадонна

Удивительные фото детства известных людей

Натали Портман

Удивительные фото детства известных людей

Дэвид Бекхэм

Удивительные фото детства известных людей

Мерил Стрип

Удивительные фото детства известных людей

Селин Дион

Удивительные фото детства известных людей

Мик Джаггер

Удивительные фото детства известных людей

Дэми Мур

Удивительные фото детства известных людей

Джек Николсон

Удивительные фото детства известных людей

Кейт Хадсон

Удивительные фото детства известных людей

Ким Кардашьян

Удивительные фото детства известных людей

Джастин Бибер

Удивительные фото детства известных людей

Катрин Денёв

Удивительные фото детства известных людей

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