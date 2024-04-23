Удивительные фото детства известных людей

Когда мы смотрим на селебритиз, то часто забываем, что они, в сущности, такие же люди, как и мы. И также проходили через подростковый период с его неуклюжестью и брекетами на зубах. Многие детские фотографии наших нынешних кумиров совершенно неузнаваемы:



Адель









Райан Гослинг







Анджелина Джоли







Элайджа Вуд







Джордж Клуни







Дженнифер Энистон







Рассел Кроу







Нейл Патрик Харрис







Леонардо ДиКаприо







Хью Грант







Джулия Робертс







Хлоя Морец







Бенедикт Камбербэтч







Кейт Уинслет







Джон Траволта







Брэд Питт







Джастин Тимберлейк







Крис Пратт







Мэрилин Монро







Бьорк







Том Круз







Элвис Пресли







Кира Найтли







Тейлор Свифт







Аманда Сейфрид







Скарлетт Йоханссон







Мейси Уильямс







Джим Керри







Дженнифер Лопес







Пэрис Хилтон







Леди Гага







Эминем







Селена Гомес







Линдси Лохан







Сара Джессика Паркер







Бен Стиллер







Джеки Чан







Энрике Иглесиас







Мадонна







Натали Портман







Дэвид Бекхэм







Мерил Стрип







Селин Дион







Мик Джаггер







Дэми Мур







Джек Николсон







Кейт Хадсон







Ким Кардашьян







Джастин Бибер







Катрин Денёв







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





