Сдоба, которая заменяла посуду и спасала от голода: самые занятные факты из истории хлеба

1. Существуют музеи хлеба

Экспозиция музея хлеба из российской Северной столицы. /Фото: spbmuzei.ru

2. В мире давно составляют рейтинг, какие страны едят хлеб больше всего

Хлеб по всему миру едят килограммами. /Фото: mantinga.org

3. Древние египтяне были своего рода революционерами в изготовлении хлеба

Концепт-арт, изображающий выпекание хлеба древнеегипетской цивилизацией. /Фото: qiza.ru

4. Историю хлеба в Древнем Риме изучают даже по гробницам

Место последнего пристанища античного пекаря, современный вид. /Фото: wikipedia.org

5. Пекари и хлеб особо почитались в Древнем Риме, ведь они боролись с голодом

Сохранившееся изображение бесплатной раздачи хлеба в Помпеях. /Фото: wikipedia.org

6. Когда-то хлеб был вместо тарелки

Сегодня хлебная тарелка - красивая презентация, а раньше была повседневной традицией. /Фото: smak.ua

7. В Средние века каждый социальный класс ел хлеб собственного цвета

Раньше белый хлеб ели одни классы, а чёрный - другие. /Фото: allkharkov.ua

8. Голландцы долгое время готовили самый невкусный хлеб

Нидерланды не всегда могли похвастаться хорошим хлебом. /Фото: sbermegamarket.ru

9. Причина популярности тёмного хлеба в России имеет древние корни

Ржаной хлеб популярен в России не просто так. /Фото: iamcook.ru

10. Дореволюционные хлебопекарни работали в антисанитарных условиях

В Москве пекарни долгое время не могли соблюдать достойный санитарный уровень. /Фото: kraushka.ru