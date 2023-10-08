«Самое избранное из мест»: единственный в своем роде храмовый комплекс Древнего Египта

1. Где появилось «Самое избранное из мест»

«Самое избранное из мест»: уникальнейший храмовый комплекс Древнего Египта (Karnak Temple). | Фото: thediscoveriesof.com.

Храмовый комплекс Карнака строился на протяжении 2 тысячелетий.

Храмовый комплекс в Карнаке, возводившийся как место поклонения фиванской триаде богов, с 1979 года входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

2. Кем были боги Амон, Мут и Хонсу

В Древней столице Египта поклонялись сразу трем богам, которые покровительствовали городу (Karnak Temple). | Фото: cutewallpaper.org.

Цифровая реконструкция Главного пилона Karnak Temple, построенного в IV веке до нашей эры. | Фото: cutewallpaper.org.

Статуи Рамзеса II в Большом дворе, высеченные из красного гранита (Karnak Temple, Египет). | Фото: thediscoveriesof.com.

3. Планировка Карнакского храмового комплекса

По мнению современных ученых, Карнакский храмовый комплекс имел подобную планировку (визуализация). | Фото: discoveringegypt.com.

Древнейший храмовый комплекс мира называют великим историческим документом в камне, в котором отражены изменчивые судьбы египетской империи (Karnak Temple, Египет).

Большой двор Центрального района, который окружают остатки часовни Тахрака, святилища Сети I и храма Рамзеса III (Karnak Temple, Египет). | Фото: thediscoveriesof.com.

4. Район бога Амона-Ра

Структура Центрального района храмового комплекса, посвященного богу солнца Амону (Karnak Temple, Египет). | Фото: clubjaguar2.blogspot.com.

Аллея сфинксов встречает тех, кто решил посетить одну из самых значимых достопримечательностей Египта (Karnak Temple). | Фото: clubjaguar2.blogspot.com.

Аллея сфинксов с бараньими головами, в лапах которых можно увидеть небольшую статую Рамзеса II (Karnak Temple, Египет). | Фото: breathemyworld.com.

Аллея сфинксов приведет к первому пилону, являющемуся главными воротами в храмовый комплекс (Karnak Temple, Египет). | Фото: breathemyworld.com.

Площадь перед входом в Великий храм Амона-Ра – крупнейший храм Египта, посвященный богу солнца (Karnak Temple). | Фото: landioustravel.com.

Стела, посвященная Хатшепсут – первой правительнице Древнего Египта, получившей титул фараона (Karnak Temple, Египет). | Фото: landioustravel.com.

Величественные остатки Храма Амона, позволяющие судить о масштабе и красоте главного храма Фивы и всего древнего царства (Karnak Temple, Египет). | Фото: breathemyworld.com.

Храм Рамзеса II сильно пострадал от перипетий истории и времени, но сохранившиеся колонны и статуи намекают на то, что он был впечатляющим (Karnak Temple, Египет). | Фото: landioustravel.com.

Вход в Большой гипостильный зал – в главную жемчужину древнеегипетского храмового комплекса (Karnak Temple, Египет). | Фото: breathemyworld.com.

136 колонн составляют основу базилики, которая в былые времена имела крышу (Karnak Temple, Египет).

Возле храма Рамзеса II находится священное озеро Биркет-эль-Маллаха, вода в котором слегка соленая (Karnak Temple, Египет). | Фото: khanacademy.org.

Существует поверье, что статуя жука-скарабея принесет удачу в любви (Karnak Temple, Египет). | Фото: thediscoveriesof.com.

5. Район богини Мут

Руины Храма Монту – богине небес и покровительнице материнства (Karnak Temple, Египет). | Фото: khanacademy.org.

На стенах храма сохранилось много древних надписей, часть которых уже удалось расшифровать (Karnak Temple, Египет). | Фото: thediscoveriesof.com.

На территории крупнейшего храмового комплекса мира сохранилось еще одно священное озеро Mut Precinct (Karnak Temple, Египет). | Фото: khanacademy.org.

А вот короткая аллея сфинксов, созданная Рамсесом XI, ведущая к остаткам храма Хонсу (Karnak Temple, Египет). | Фото: discoveringegypt.com.

Внутренний двор Храма Хонсу окружен двойными рядами колонн, которые можно считать каменным папирусом, сохранившим часть истории Древнего Египта (Karnak Temple). | Фото: thediscoveriesof.com.

6. Район бога войны Монту

Район бога Монту еще изучается археологами, поэтому вход на его территорию закрыт для туристов (Karnak Temple, Египет). | Фото: discoveringegypt.com.