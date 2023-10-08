«Самое избранное из мест»: единственный в своем роде храмовый комплекс Древнего Египта

Карнакский храмовый комплекс (он же Ipet-isut, что означает «Самое избранное из мест») – крупнейший культовый комплекс на планете, один из самых значимых святилищ своей эпохи. И это неудивительно, ведь его строительство началось около 5 тыс. лет назад, захватив не одну эпоху. Его архитектурное разнообразие объясняется тем, что каждый из 30 фараонов добавлял и перестаивал здания, на века оставляя собственный след на самом почитаемом религиозном святилище Египта.
1. Где появилось «Самое избранное из мест»
«Самое избранное из мест»: уникальнейший храмовый комплекс Древнего Египта (Karnak Temple). | Фото: thediscoveriesof.com.
Храмовый комплекс Карнака строился на протяжении 2 тысячелетий.
История появления огромнейшего храмового комплекса на планете началась задолго до нашей эры, и до того времени, когда древнеегипетский город Фивы стал столицей объединенного Древнего. Будучи еще небольшим поселением, Фивы стал местом поклонения древним богам, в честь которых возводились храмы. Найдены подтверждения, что на территории сохранившегося хромого комплекса культовые сооружения существовали еще герзейском периоде (ок. 3400 – 3100 до нашей эры), когда на восточном берегу поймы Нила появилось древнее городище.
Храмовый комплекс в Карнаке, возводившийся как место поклонения фиванской триаде богов, с 1979 года входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Но расцвет города и строительство величайшего храмового комплекса Карнак (Karnak Temple), который еще называют Ватиканом Древнего Египта, началось во времена правления Антефы II (2103-2054 гг. до н.э.), и задумывался, как место поклонения фиванской триаде: богу Амону, его жене Мут и сыну Хонсу. Изначально появился храм Престол Амона. Остальная часть храмового района, занимающего территории деревни Карнак была построена во время Нового царства (XVI-XI века до н.э.), хотя самые кардинальные изменения во всей планировке были внесены в римский период (I век до н.э. - IV век н.э.).
2. Кем были боги Амон, Мут и Хонсу
В Древней столице Египта поклонялись сразу трем богам, которые покровительствовали городу (Karnak Temple). | Фото: cutewallpaper.org.
Чаще всего, жители древних городов поклонялись одному богу, который считался его покровителем. А вот в Фивах было сразу три божества: Амон, Мут и Хонс, которым и строились храмы.
Старшим в этом пантеоне считался Амон или Аммон, у древних египтян он олицетворял воздух, который считался черным небесным пространством. Позже, во времена Нового царства, Амон уже почитался как бог солнца и воздуха и являлся из самых важных богов пантеона (Амон-Ра).
Богиня Мут или Маут была на второй ступени божественной иерархии и считалась покровительницей материнства. Ее значимость отражена в имени Мут (на древнеегипетском «мать»), поэтому она была известна как богиня-мать. Для одних она олицетворяла мать всего на свете, а для других – являлась матерью «лунного ребенка» Хонсу, отцом которого был Амон.
Третьим в божественном семействе, покровительствовавшем Фивам, был совместный сын Хонсу – бог Луны, времени и его измерения, также он считался покровителем путешественников.
Цифровая реконструкция Главного пилона Karnak Temple, построенного в IV веке до нашей эры. | Фото: cutewallpaper.org.
Статуи Рамзеса II в Большом дворе, высеченные из красного гранита (Karnak Temple, Египет). | Фото: thediscoveriesof.com.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что не только триаде возводились храмы, учитывая то, что комплекс на протяжении 2 тыс. лет преображался, менялись и верования, поэтому стали появляться храмы, посвященные другим богам, которые должны были помочь поднять значимость региона и помочь в обычных мирских делах. По этой причине здесь можно увидеть храмы, посвященные богу-создателю Птаху (покровителю ремесленников), богу войны Монту, богу Осирису (бог возрождения, царь загробного мира), богине плодородия Опет и др. Плюс ко всему возводились мавзолеи фараонам, из-за чего часть территории занимает внушающий трепет и благоговение некрополь.
3. Планировка Карнакского храмового комплекса
По мнению современных ученых, Карнакский храмовый комплекс имел подобную планировку (визуализация). | Фото: discoveringegypt.com.
Древнейший храмовый комплекс мира называют великим историческим документом в камне, в котором отражены изменчивые судьбы египетской империи (Karnak Temple, Египет).
К сожалению, почтенный возраст, разрушительные войны и сама природа не лучшим образом сказались на сохранности уникальнейшего архитектурного комплекса. Однако для исследователей и ученых осталось достаточно работы, благодаря которой с каждым годом увеличивается количество обнаруженных артефактов, реликвий и руин строений, повествующих об истории, развитии и традициях древних египтян на разных промежутках времени. Поскольку культовый объект, занимающий огромную территорию (участок размером 1,5 км на 0,8 км), дополнялся и изменялся вплоть до IV века нашей эры, он не имеет ярко выраженной системной планировки, тем не менее современным археологом удалось выделить главную его структуру.
Большой двор Центрального района, который окружают остатки часовни Тахрака, святилища Сети I и храма Рамзеса III (Karnak Temple, Египет). | Фото: thediscoveriesof.com.
Структура комплекса: План комплекса основан на двух пересекающихся под прямым углом осях: главная ось с востока на запад и, пресекающая ось с севера на юг. Комплекс состоит из трех частей, которые принято называть районами. Центральный район является самым старым и посвящен Престолу бога Амона, Южный район был местом поклонения богине Мут, а Северный – богу войны Монту. Только лишь район Амона, более известный как Великий храм Амона, сохранился в более и менее хорошем состоянии.
4. Район бога Амона-Ра
Структура Центрального района храмового комплекса, посвященного богу солнца Амону (Karnak Temple, Египет). | Фото: clubjaguar2.blogspot.com.
Центральным ядром комплекса является район бога солнца Амона-Ра. Это самая большая часть храмового комплекса, в строительстве, преобразовании и расширении которого участвовали все без исключения фараоны, правящие во время 18-й династии, среди которых встречаются довольно известные имена: Яхмос I, Тутмос I, Эхнатон, Хатшепсут, Тутанхам и др. Существует гипотеза, что на этом участке за всю историю было построено более 20 величественных храмов, множество гробниц и часовен, также имелось множество построек, где жили жрецы и работали ремесленники, участвовавшие в непрекращающемся строительстве.
Аллея сфинксов встречает тех, кто решил посетить одну из самых значимых достопримечательностей Египта (Karnak Temple). | Фото: clubjaguar2.blogspot.com.
Аллея сфинксов с бараньими головами, в лапах которых можно увидеть небольшую статую Рамзеса II (Karnak Temple, Египет). | Фото: breathemyworld.com.
Самым впечатляющим участком для современных путешественников является Аллея сфинксов, протянувшаяся почти на 3 км до Луксорского храма (сейчас находится в Луксоре, в древности Фивы). В те времена эта аллея, с обеих сторон украшенная статуями сфинксов с головами баранов (культовое животное бога Амона), не просто соединяла два самых значимых храма Фивы, она была главной дорогой для процессий, по которой шли во время древнеегипетского ежегодного фестиваля Опет. Именно по нему современные туристы могут попасть в главный культовый комплекс древнего Египта.
Аллея сфинксов приведет к первому пилону, являющемуся главными воротами в храмовый комплекс (Karnak Temple, Египет). | Фото: breathemyworld.com.
Площадь перед входом в Великий храм Амона-Ра – крупнейший храм Египта, посвященный богу солнца (Karnak Temple). | Фото: landioustravel.com.
Перед входом в Великий храм Амона-Ра (он настолько огромен, что на его площади можно было бы разместить миланский Собор Святого Петра и парижский Нотр-Дам) находится Главный пилон (входные ворота), построенный последним фараоном, правившим в IV веке до нашей эры.
Стела, посвященная Хатшепсут – первой правительнице Древнего Египта, получившей титул фараона (Karnak Temple, Египет). | Фото: landioustravel.com.
Величественные остатки Храма Амона, позволяющие судить о масштабе и красоте главного храма Фивы и всего древнего царства (Karnak Temple, Египет). | Фото: breathemyworld.com.
Подойдя к пилону со стороны города можно увидеть два обелиска, установленных по бокам главной площади. Один из них в свое время являлся самым высоким прямостоячим сооружением в Древнем Египте (30 метров) и был посвящен женщине-фараону Хатшепсут, которая правила во времена Нового царства. Примечательным является тот факт, что сделан он был из цельного куска розового гранита и весил 330 тонн, при этом изготовили его совсем в другом городе. Судя по надписям, его доставляли в Карнак целых 8 месяцев, а как его устанавливали, остается лишь догадываться.
Храм Рамзеса II сильно пострадал от перипетий истории и времени, но сохранившиеся колонны и статуи намекают на то, что он был впечатляющим (Karnak Temple, Египет). | Фото: landioustravel.com.
Вход в Большой гипостильный зал – в главную жемчужину древнеегипетского храмового комплекса (Karnak Temple, Египет). | Фото: breathemyworld.com.
Одним из самых знаковых объектов Центрального района является Большой Гипостильный зал, площадь которого превышает 5 тыс. кв. метров. Его главным украшением до сих пор являются 134 массивные колонны, расположенные в 16 рядов. Этот архитектурный объект можно считать и шедевром инженерной мысли, поскольку даже сейчас сложно себе представить, как древним египтянам удалось изготовить, доставить и установить 122 колонны 10 метровой высоты, а оставшиеся 12 и вовсе 21-метровые опоры с диаметром более 3 метров. Более того они умудрились взгромоздить архитравы на вершину колонн, вес которых превышает 70 тонн. Зал был построен во времена фараона Сети I (1290-1279/78 до н.э.) и его преемника Рамсеса II Великого (1279-1213 до н.э.).
136 колонн составляют основу базилики, которая в былые времена имела крышу (Karnak Temple, Египет).
Храм имеет планировку базилики – это означает, что он состоит из трех проходов, образуемых колоннами. При этом он был накрыт крышей таким образом, что из-за разности высоты опор образовались окна, пропускающие солнечный свет. Стоит отметить, что если присмотреться к внутреннему оформлению Зала, можно заметить интересные рельефы и остатки краски. На них изображены процессии, сцены жертвоприношений и поклонений в храме. А вот внешние стены украшены излюбленным мотивом Рамзеса II Великого — военными сценами из битвы при Кадеше.
Возле храма Рамзеса II находится священное озеро Биркет-эль-Маллаха, вода в котором слегка соленая (Karnak Temple, Египет). | Фото: khanacademy.org.
Существует поверье, что статуя жука-скарабея принесет удачу в любви (Karnak Temple, Египет). | Фото: thediscoveriesof.com.
Священное озеро — это одна из самых ярких достопримечательностей Центральной части храмового комплекса, являвшееся символом предокеана. Небольшое прямоугольное водохранилище использовалось в ритуалах жрецов и считалось священным. Вызывал благоговение тот факт, что его поверхность абсолютно спокойная, что позволяет до сих отражать многие структуры Карнака без искажения, увеличивая их в размерах. У озера сохранилась легендарная скульптура большого скарабея, вокруг которого можно заметить странное действо. Оказывается, если обойти вокруг статуи несколько раз можно обрести счастье в любви, поэтому современные туристы с упоением кружат вокруг каменного насекомого, ожидая чуда.
5. Район богини Мут
Руины Храма Монту – богине небес и покровительнице материнства (Karnak Temple, Египет). | Фото: khanacademy.org.
На стенах храма сохранилось много древних надписей, часть которых уже удалось расшифровать (Karnak Temple, Египет). | Фото: thediscoveriesof.com.
Южная сторона комплекса посвящена богине-матери Мут и была она построена в периоды правления Тутмоса II, Тутмоса III и Аменхотепа III. Хотя существуют легенды, что и женщина фараон Хатшепсут сыграла большую роль в строительстве, но ее амбициозные творения уничтожил Тутмос. Стоит упомянуть, что Мут была богиней неба, и поскольку ее тремя символами были: львица, корона Урея и гриф, то можно не удивляться, увидев статуи их изображающие. В этом районе мало что сохранилось, но все же туристы могут увидеть руины главного Храма богини-матери, где все равно ощущается грандиозный размах строения. Здесь, как и по всему району, установлены статуи львиноголовой богини Сехмет, вырезанные из черного гранита. Они находятся в разной степени разрушения, но некоторые из них не плохо сохранились, чтобы иметь представление о пристрастиях древних в изображении божеств.
На территории крупнейшего храмового комплекса мира сохранилось еще одно священное озеро Mut Precinct (Karnak Temple, Египет). | Фото: khanacademy.org.
Среди руин сохранилось и собственное священное озеро Mut Precinct, огибающее Храм Мут, в нем также проводились ритуальные омовения. Кстати сказать, озеро привлекает современных туристов, особенно тех, кто гоняется за впечатляющими фотографиями.
А вот короткая аллея сфинксов, созданная Рамсесом XI, ведущая к остаткам храма Хонсу (Karnak Temple, Египет). | Фото: discoveringegypt.com.
Внутренний двор Храма Хонсу окружен двойными рядами колонн, которые можно считать каменным папирусом, сохранившим часть истории Древнего Египта (Karnak Temple). | Фото: thediscoveriesof.com.
В западной части Южного района сохранились остатки величественного Храма Хонсу – сына божественной пары, строительство которого началось во времена правления Рамсеса III. А вот Рамзес IV, Рамзес XII и жрец-узурпатор Херихор завершили грандиозное строительство, прославляющее представителей 20-й династии. Здесь неплохо сохранились рельефы, по которым можно изучать древнеегипетскую историю, и большая их часть изображает эпоху, когда власть от многовековой династии фараонов перешла к первосвященникам Амона.
6. Район бога войны Монту
Район бога Монту еще изучается археологами, поэтому вход на его территорию закрыт для туристов (Karnak Temple, Египет). | Фото: discoveringegypt.com.
Самым маленьким районом Карнакского храмового комплекса является район Монту, построенный для почитания бога войны и мужества. Он плохо изучен и закрыт для посещений, поэтому достоверно никто не может сказать, какую площадь он занимает. Единственное, о чем известно, так это о Храме Аменхотепа IV, построенном Эхнатоном (он же Аменхотеп IV), после смерти которого его полностью разрушили. И случилось это потому, что Эхнатон всеми способами пытался одолеть могущественное духовенство, захватившее Египет еще до его прихода его на трон. В отместку за непримиримую борьбу, жречество этого храмового комплекса, после того как восстановило свою власть (после смерти фараона), полностью уничтожили храм и все упоминания о его существовании. И сделали это так тщательно, что восстановить объект не представляется возможным.
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