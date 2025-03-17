Открытые секреты 5 величайших сокровищ англосаксов: Находки, которые до сих пор не дают учёным покоя

Англосаксы подарили миру одни из самых уникальных сокровищ в мире. С любовью к головоломкам и загадкам они разработали сложный художественный язык, закодированный сообщениями и символами из их языческих и христианских верований. Они использовали материалы и методы, которые объединили идеи и мифологии Скандинавии, континентальной Европы и Ближнего Востока, создав поистине удивительные сокровища, достойные внимания даже на сегодняшний день.
Саттон-Ху, Саффолк
Корабль-призрак с затерянными сокровищами.
В 1939 году археологи сделали открытие, которое полностью изменило их представление о постримской Британии. Раскопки погребального памятника в Саттон-Ху, Саффолк, помогли обнаружить останки двадцати семиметровый корабль с погребальной камерой, полной англосаксонских сокровищ. В то время историкам казалось, что «Тёмный век» Британии, возможно, был не таким уж и мрачным.
Золотой наплечный браслет со вставками из граната и стекла. \ Фото: dailyartmagazine.com.
В дополнение к богатому качеству и количеству погребальных предметов, погребения на кораблях были несколько необычны в англосаксонской Англии. Поэтому эксперты совершенно уверены, что это великолепное место захоронения было зарезервировано для англосаксонского короля. Наиболее общепринятая теория состоит в том, что Редвальд, король Восточной Англии, возможно, был похоронен здесь после своей смерти в 624 году.
Среди экспонатов были обнаружены серебряные сосуды для пиршества и питья из Византии, а также искусно изготовленные коптские подвесные чаши. Роскошный текстиль, богато декорированный щит и золотые аксессуары, украшенные шри-ланкийскими гранатами, демонстрируют утончённые ремесленные приёмы англосаксов. Набор копий, меч, украшенный золотой и гранатовой перегородчатой рукоятью, и редкий шлем - всё это свидетельствует о том, что англосаксы были гордыми воинами.
Находки из кургана 17. \ Фото: pinterest.com.
Шлем Саттон Ху - одна из самых узнаваемых находок англосаксонского мира. Первоначально он состоял из железного колпачка, шейного щитка и маски для лица. После реконструкции стало очевидно, что многие его панели украшены героическими сценами воинов и переплетающимся орнаментом животных.Самым увлекательным аспектом шлема является маска для лица, которая, кажется, работает как визуальная головоломка. На первый взгляд это выглядит как человеческое лицо. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что видимые черты лица на самом деле могут быть частями тела птицы или дракона, летящего вверх.
Точная копия шлема Саттон Ху, изготовленная королевскими оружейными мастерскими для Британского музея.
Ещё одна из богатейших находок из Саттон-Ху - крышка кошелька с семью золотыми бляшками, украшенными гранатом, перегородчатой эмалью и стеклом миллефиори. На мемориальных досках изображены зеркальные изображения человека, героически стоящего между двумя птицеподобными существами. Подобные изображения известны в Скандинавии и, возможно, вызывали чувство мужества и силы - качеств, необходимых для эффективного лидера.
По часовой стрелке от верхнего левого угла: Крышка кошелька, большая пряжка, богато украшенный золотой пояс и две одинаковые наплечные застёжки из сокровищницы.
На точильном камне, найденном в погребальной камере, рельефно вырезаны человеческие лица и железное кольцо с фигуркой оленя. Символ власти и авторитета для англосаксов, олень - одно из нескольких животных, выгравированных на аксессуарах и щитах Саттон-Ху. Такие животные, вероятно, считались священными. Их надпись на оружии могла символизировать и подчёркивать их защиту над владельцем, а также указывать на авторитет этого человека в англосаксонском обществе.
Евангелие из Линдисфарна
Слева направо: Монограмма Хи-Ро в начале Евангелия от Матфея. \ Портрет евангелиста Марка.
Евангелие из Линдисфарна являются кульминацией многовековых художественных усилий англосаксов. Эта богато украшенная рукопись состоит из двухсот пятидесяти девяти страниц, иллюстрирующих четыре Евангелия - библейские книги, повествующие о жизни Христа. Скорее всего, созданные Эдфритом, епископом Линдисфарна с 698 по 721 год, тексты освещены красочными переплетающимися узорами и формами. Также включены полностраничные портреты каждого из евангелистов, а также тщательно продуманные страницы «cross-carpet». Названные так из-за их сходства с коврами из Восточного Средиземноморья, они имеют крест, установленный на фоне замысловатого орнамента.
Рукопись оформлена в гиберно-саксонском стиле, скорее всего, нортумбрийской школы. Этот отличительный стиль стал результатом взаимодействия ирландских хибернианцев с англосаксами южной Англии в VII веке.
Слева наперво: Евангелие из Линдисфарна содержит отрывок из Евангелия от Матфея. \ Евангелие от Луки.
Гиберно-саксонский стиль Евангелий Линдисфарна демонстрирует слияние кельтских криволинейных мотивов и украшенных инициалов с яркой раскраской и переплетением животных германского дизайна. К вышеперечисленному также добавляется средиземноморское художественное влияние - важный элемент, используемый при обращении англосаксов в христианство. Его влияние наиболее очевидно в изображениях человеческой фигуры.
Евангелие из Линдисфарна. \ Фото: google.com.
Учитывая, что англосаксы питали любовь к загадкам и истории, некоторые из наиболее закодированных особенностей Евангелий Линдисфарна включают зооморфные символы, содержащиеся в иллюстрациях евангелистов. По словам одного из историков, символ льва включён рядом с иллюстрацией Марка, которая представляет божественного и торжествующего Христа. Орёл символизирует второе пришествие Христа в образе Иоанна, в то время как изображение мужчины рядом с портретом Матфея символизирует человеческий аспект Христа.
Евангелие Линдисфарна. \ Фото: chroniclelive.co.uk.
Однако, наиболее загадочными из всех являются небольшие особенности, оставленные Эдфритом на нескольких наиболее важных, красиво украшенных страницах. Похоже, что он часто намеренно оставлял либо незначительную часть дизайна незаконченной, либо вводил деталь, противоречащую остальному дизайну страницы. На сегодняшний день не было дано удовлетворительного объяснения этой неоднозначной англосаксонской загадке. Поэтому сложно сказать, что епископ имел в виду.
Стаффордширский клад
Подборка ярких предметов из коллекции Стаффордшира. \ Фото: зepochalnisvet.cz.
Клад Стаффордшира, состоящий почти из четырёх тысяч частей является крупнейшей коллекцией англосаксонских золотых и серебряных артефактов, когда-либо найденных. Изысканное мастерство, чистое качество золота и роскошное украшение из граната демонстрируют, что эти предметы когда-то принадлежали элите англосаксонского общества.
Золотая рукоять меча с инкрустацией из перегородчатого граната, неочищенная реставраторами, на которой всё ещё видны следы почвы. \ Фото: blogspot.com.
Лица, ответственные за захоронение клада, остаются загадкой, но боевой характер большинства предметов предполагает, что большая их часть принадлежала элитным воинам. На самом деле, часть клада состоит из мечей - главного оружия в воинском обществе англосаксов. Некоторые из самых крупных и ярких предметов, возможно, даже принадлежали королям или княжеским особам. Тщательно продуманная отделка и дизайн всех предметов, связанных с войной, несомненно, производили ослепительный эффект на поле боя.
Различные украшения из неочищенного золота, три с перегородчатым золотом и гранатом. \ Фото: uk.wikipedia.org.
Почти треть фрагментов из клада принадлежала шлему, подобные которому значительно редки в этот период времени. Вероятно, он принадлежал кому-то высокого ранга, так как замысловатые детали и смелый дизайн указывают на важность владельца.
Небольшая подборка экспонатов представляет собой более крупные христианские предметы, используемые в основном для церемониального показа. Среди них процессионный крест, изготовленный из ста сорока граммов золота, является самым крупным предметом коллекции.
Фрагмент меча, украшенный гранатом. \ Фото: pinterest.com.
Эти откровенно христианские элементы в сочетании с языческой символикой на большинстве предметов прекрасно демонстрируют различное влияние на художественные устремления англосаксов. Кроме того, сложная символика, геометрические узоры и стилизованные зооморфные фигуры закодировали бы каждый предмет с мощным значением, глубоко значимым для их владельцев.
Слева направо: Кусочек пластины от шлема, предназначенный защищать щёки. \ Табличка из листового золота.
Несмотря на то, что предметы были захоронены в англосаксонском королевстве Мерсия, богатое сочетание стилей и ремесленных техник указывает на то, что они, вероятно, были изготовлены в разных местах и в разное время. Филигранный орнамент, выполненный из золотой проволоки, иногда толщиной менее одного миллиметра, является наиболее распространённой декоративной техникой среди клада. Техника перегородчатой эмали также широко использовалась англосаксами, которые создавали эти предметы.
Наряду с различными ремесленными техниками, разнообразное происхождение материалов ещё больше демонстрирует сложные торговые связи англосаксов.
Ларец Фрэнкса
Ларец Фрэнкса (передняя часть и крышка), выставленный в Британском музее. \ Фото: twitter.com.
Ларец Фрэнкса, вырезанный из китовой кости, представляет собой изысканное визуальное представление о раннем англосаксонском взгляде на мировую историю. Сохранившиеся декоративные панели этой прямоугольной коробки с крышкой изображают красиво вырезанные сцены из римских, германских и христианских традиций. Тексты, сопровождающие изображения, столь же разнообразны: древнеанглийские рунические надписи появляются наряду с латинским и островным шрифтом.
Левая сторона и верхняя часть. \ Фото: commons.wikimedia.org.
На одной стороне передней панели ларца изображена композитная сцена из легенды о кузнеце Вэйланде. В англосаксонской мифологии талантливый кузнец Вэйланд отомстил королю, который поработил его, убив сыновей короля. Из христианской мифологии Поклонение волхвов изображено на другой половине передней панели шкатулки. Можно увидеть, как три царя поклоняются новорожденному младенцу Иисусу и дарят ему дары.
Римская история представлена панелью, на которой изображён захват Иерусалима римским полководцем, а затем императором Титом в 70 году. Кроме того, изображение Ромула и Рема, которых воспитывает волчица, передаёт одну из самых значительных историй в римской мифологии.
Деталь передней панели, изображающая германскую легенду о кузнеце Вэйланде и христианское поклонение Волхвам. \ Фото: twitter.com.
Панель на правой стороне ларца остаётся несколько загадочной. Большинство интерпретаций сходятся во мнении, что на нём изображена сцена из германской легенды.
Несмотря на то, что стиль резьбы и диалект надписей указывают на возможное происхождение в Северной Англии, большая часть истории шкатулки до середины XIX века остаётся загадкой. Однако в чём учёные уверены точно, так это в том, что ларец был сделан в то время, когда христианство ещё не утвердилось в Англии. Таким образом, его разнообразные образы могут отражать интерес англосаксов к тому, как их языческое германское прошлое могло быть связано с историей Рима и Иерусалима, а также с возникающими посланиями Христа.
Захоронение в Приттлуэлле
Предметы, найденные при раскопках. \ Фото: zanimalsise.com.
Самое раннее датированное англосаксонское княжеское захоронение, Prittlewell Prince, подняло несколько вопросов относительно обращения англосаксов в христианство. Среди находок из нетронутой погребальной камеры с деревянным каркасом были найдены самые ранние англосаксонские христианские символы, обнаруженные здесь, датированные прибытием святого Августина в англосаксонскую Англию. Кем была таинственная княжеская фигура, похороненная здесь? Почему его похоронили с христианскими изображениями до того, как святой Августин якобы принес христианство англосаксам? Все эти и другие вопросы по сей день мучают историков и учёных со всех уголков планеты.
Стакан из решетчатого стекла из княжеского захоронения Приттлуэлл. \ Фото: google.com.
Не может быть никаких сомнений в том, что человек, похороненный в Приттлуэлле в Эссексе, обладал значительным статусом. Некоторые предметы роскоши, такие как украшенные бутылки, чашки, рожки для питья и стаканы из решётчатого стекла, отражают культуру застолья, обеспечиваемую знатным хозяином. Богато украшенная подвесная чаша и кувшин из медного сплава из восточного Средиземноморья ещё раз демонстрируют богатство и торговые связи этого человека.
Стеклянный сосуд. \ Фото: blogspot.com.
Личные вещи, такие как серебряная ложка из Византии, также типичны для элитного захоронения. Искусно изготовленный меч и другое тщательно подобранное оружие также указывают на то, что это захоронение было для человека аристократического или королевского статуса. Складной железный табурет, найденный в камере, является уникальной находкой из ранней англосаксонской Англии. Считается, что этот интригующий объект является gifstol (стул для подарков), как указано в более поздних англосаксонских изображениях.
Остатки одной из деревянных чашек для питья, которые послужили решающим материалом для углеродного датирования погребальной камеры, и верхняя часть деревянной бутылки для питья с украшенным золотым горлышком, найденные в погребальной камере. \ Фото: theguardian.com.
Англосаксонская фигура с высокой властью восседала бы на нём, чтобы раздавать суждения и награды своим последователям, а также принимать дары и подношения. На то, что погребение было христианским, указывает размещение двух маленьких крестов из золотой фольги над глазами усопшего. Золотая пряжка для ремня, две золотые пряжки для подвязок, две золотые монеты и золотая тесьма с одежды человека также были найдены там, где когда-то лежало тело. Эксперты пришли к выводу, что захоронение, возможно, предназначалось для одного из сыновей англосаксонского короля Этельберта.
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