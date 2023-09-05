5 поступков, которые кот хозяину не простит и не забудет

Рассматривать такие откровенно варварские выходки некоторых хозяев, как рукоприкладство в отношении животного или истязание голодом, мы, конечно же, не будем. Подобные вещи находятся за гранью добра и зла. Мы же поговорим о тех вещах и поступках, которым человек чаще всего и внимания-то должного не придает. А они в свою очередь вполне могут не на шутку обидеть или даже травмировать мохнатого любимца.
1. Нарушение душевного равновесия
Не нужно пугать кота... |Фото: 4lapki.com.
Некоторые люди находят забавным, когда кот пугается. Чего греха таить, резко отпрыгивающий от огурца или банана кот – это действительно смешно. Но все-таки просто так пугать пушистика не стоит даже в качестве эксперимента. Жизней у кота может быть и 9, а вот нервная система точно одна. Лишние стрессы животному также, как и человеку, ни к чему. Более того, если кот поймет, что вы сделали этом специально (а он поймет!), то он еще долго не простит человеку подобную выходку. В последствии животное не упустит возможности сделать какую-нибудь гадость в ответ.
2. Растерзание лаской
Ласка может быть лишней. |Фото: catalog-photo.ru.
Когда кот захочет ласки, он придет к человеку сам. Не стоит лишний раз брать пушистика на руки, тискать его и таскать с места на место против его воли. Хотя кот быстро привыкает к своему человеку, даже на родных руках животное нервничает. Особенно, когда его начинают перемещать в пространстве против его воли. Некоторым породам котов в силу специфики психики и вовсе противопоказано нахождение на руках человека. И самое главное: никогда не отдавайте кота на «растерзание» ребенку… Кот этого не любит.
3. Ограничение передвижения
Не ограничивайте питомца. |Фото: geekville.ru.
Коты по своей природе крайне любопытны, мобильные и свободолюбивы. А потому нет ничего хуже, чем ограничить возможность кота к свободному перемещению. Нет, выпускать питомца на улицу без присмотра и ошейника все-таки не стоит. Особенно в городе. Однако, закрывать пушистика в отдельно взятом помещении прямо вредно. Никогда не закрывайте кота на постоянной основе в одной комнате! Замкнутое пространство вызывает у животного стресс.
4. Отложенное наказание
Не губи, хозяин! |Фото: oir.mobi.
Безусловно, воспитывать кота нужно. Желательно перед этим освоить книжку-другую, посвященную биологии питомца и его дрессуре. В процессе воспитания может возникнуть необходимость наказать животное за какой-то проступок. Однако, стоит всегда помнить, что, хотя у котов и хорошая память, их мозг работает все-таки не так как у человека. Если животное испортило ковер 2 дня назад, а наказать его решили только сейчас, то оно не поймет, чего от него хотят. Педагогический эффект от такого наказания не будет равен нулю… Он будет иметь отрицательное значение! Кот только обидится и возможно даже начнет бояться и избегать человека.
5. Длительное одиночество
У кота может наступить депрессия. ¦Фото: pro-dachnikov.com.
Большинство кошачьих не любит длительного одиночества. Однозначно, кота не стоит превращать в свою личную тряпичную куклу. Однако, точно также не стоит и забывать о его существовании. С питомцем нужно регулярно выходить на контакт: лично кормить, гладить, играть. В противном случае животное может впасть в депрессию и стать отчужденным от человека.
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