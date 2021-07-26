Уход за виноградом летом для обильного и сладкого урожая

Виноград требует тщательного ежегодного ухода. Если оставить лозу на произвол судьбы, то виноградник может быстро превратиться в дикие заросли. Тогда количество и качество плодов резко ухудшится.

Что ж, в этой статье мы расскажем, какой нужен уход за виноградом летом, в особенности в июле и августе, чтобы радоваться обильному урожаю в начале осени.







УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ ЛЕТОМ

ПОЛИВ ВИНОГРАДА

ОБРАБОТКА ВИНОГРАДА ОТ ГРИБКА

Важно помнить, что виноградная лоза требует ухода в течение всего сезона. Растение пробуждается рано весной, развивается быстро и интенсивно. Куст начинает зарастать побегами и пасынками. Если не проводить регулярное выламывание всего лишнего, то на хороший, обильный урожай рассчитывать не стоит.Загущение виноградных кустов пасынками препятствует проникновению солнечных лучей в крону. Также нарушается вентиляция воздуха, что может привести к поражению грибком и плохому вызреванию гроздьев. Виноградные побеги растут постоянно. После ревизии куста стоит оставить только те побеги, которые будут расти до осени.Когда виноградные гроздья начинают наливаться, нужно убрать все листья, которые могут закрывать плоды от солнца. Тогда ягоды будут более сладкими и созреют вовремя. При удалении виноградных листьев улучшается циркуляция воздуха в нижней части куста.Это защитит растение от грибка.Иногда специалисты удаляют вместе с побегами и листьями еще и гроздья ягод. Это делается в случае слишком обильного урожая, который куст и не сможет выдержать. Если при обильном урожае не удалять некоторые гроздья, то ягоды будут мелкими и не очень сладкими.Если летом стоит сухая и жаркая погода, следует обеспечить дополнительный полив. Поливать виноград следует не реже одного раза в 7 дней. На каждый куст потребуется около 1–2 ведер воды. Если полив регулярный, ягоды не потрескаются, когда пойдет дождь. Виноград нельзя поливать в период опыления и после того, как ягоды созрели.Чтобы удержать влагу в почве, рекомендуется прикрыть грунт под кустом мульчей. Это может быть скошенная трава, опилки от листовых сортов деревьев, перепревший компост, измельченный на куски картон и прочее.Также рекомендуется проводить подкормки. Лучше брать комплексные минеральные удобрения, в которых все компоненты водорастворимые. Иначе виноградные корни не смогут впитать подкормку. Внесение удобрений особенно важно в период бутонизации и во время созревания гроздей. В августе опрыскивание винограда раствором монофосфата калия или настоем древесной золы обеспечит лучшее вызревание лозы и накопление сахаров в ягодах.Чтобы получить хороший и качественный урожай, нужно своевременно и регулярно позаботиться о здоровье виноградной лозы. Чаще всего происходит заражение грибком: мучнистой росой, милдью, серой гнилью и другими.Бесспорно, проводить профилактику лучше, чем лечить и подключать тяжелую артиллерию. Поэтому стоит регулярно проводить обработку лозы фунгицидами. Хорошо себя зарекомендовали такие препараты: Топаз, Скор, Оксихом. Есть и много других хороших средств от грибка. Применять их следует согласно инструкции на упаковке. Последнюю обработку нужно провести не позднее 30 дней до сбора урожая.