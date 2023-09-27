А вы готовы пополнить ряды спецназа?

Отряды специального назначения по всему миру набирают в свои ряды только самых сильных, ловких и выносливых претендентов. Можно догадаться, что будни бойца спецназа довольно напряженные. Для того, чтобы выжить и выполнить задание на все 100%, по всему миру разработаны нормативы и требования к бойцам спецотряда. Мы предлагаем ознакомиться с требованиями и нормативами, которые действуют в разных странах.
1. «Альфа», Россия.
Отряд «Альфа» — элита советского и российского спецназа, известен как одно из самых эффективных и опытных силовых подразделений в мире. Спецподразделение предназначено для проведения контртеррористических операций с применением специальной тактики и средств.
Задачи:
Предотвращение террористических актов.
Поиск, обезвреживание или ликвидация террористов.
Освобождение заложников.
Участие в спецоперациях в «горячих точках».
Требования к кандидатам:
Действующие офицеры или курсанты военных училищ.
Рекомендация от действующего или бывшего сотрудника «Альфы» или «Вымпела».
Возрастной порог: не старше 28 лет.
Рост: не ниже 175 см.
Нормативы:
Кроссовый бег: 3 км не более чем за 10 минут 30 секунд.
Спринтерский забег: 100 метров не более чем за 12,7 секунд.
Подтягивания: 25 раз.
Отжимания: 90 раз.
Сгибания и разгибания на пресс: 90 раз не более чем за 2 минуты.
Жим лёжа штанги весом собственного тела: 10 раз.
Комплексное силовое упражнение 7 циклов подряд, не более чем 40 секунд каждый цикл:
15 отжиманий от пола;
15 сгибаний и разгибаний туловища в положении лежа;
15 переходов из положения «упор присев» в «упор лежа» и обратно;
15 прыжков из положения «присев».
Особенности подготовки:
Через три минуты после физического тестирования необходимо продемонстрировать навыки рукопашного боя. При этом кандидат выступает в шлеме, перчатках и защитных накладках на ногах и в паху. Ему противостоит инструктор или хорошо подготовленный в области рукопашного боя сотрудник Центра специального назначения ФСБ. Схватка продолжается 3 раунда. Далее: медицинская комиссия, спецпроверка на выявления нежелательных связей у самого кандидата или его родственников, обследование у психологов и полиграф. По результатам каждого исследования кандидату начисляются баллы, которые потом суммируются и принимается окончательное решение.
2. «Ямам», Израиль.
«Ямам» — элитное подразделение израильской пограничной полиции. «Ямам» обладает самым высоким уровнем стрелковой подготовки среди всех спецподразделений Израиля. Бойцы «Ямам» уже годами берут личные и командные призовые места на всех стрелковых соревнованиях силовиков. Снайперы «Ямам» находятся на куда более высоком уровне, чем их армейские коллеги.
Задачи:
Освобождение заложников.
Проведение спасательных операций и рейдов в гражданских районах.
Вербовка и агентурная работа.
Требования к кандидатам:
Возраст от 22 до 30 лет.
Быть действующим военнослужащий армии, полиции или погранвойск.
Иметь стаж службы в боевых частях не менее трёх лет.
Отличное физическое и психологическое здоровье.
Нормативы:
Подтягивания: 25 раз.
Отжимания на кулаках с весом на спине: 100 раз.
Сгибания и разгибания на пресс: 300 раз.
Кроссовый бег в снаряжении 15–20 кг: 8 км не более чем за 38 минут.
Подъём по 7-метровому канату: не более 7 секунд.
Заплыв вольным стилем: 50 метров не более чем за 35 секунд.
Заплыв под водой: 50 метров.
Заплыв со связанными руками и ногами: 50 метров.
Особенности подготовки:
Курс включает бег по крышам, подъём на здание по водосточной трубе, побег из плена и выживание, в ходе которого проверяется реакция на стресс. Очередное упражнение — схватка с охранным псом из кинологического подразделения корпуса жандармерии, специально натасканным для атаки на человека. Здесь изучают реакцию бойца на нападение: не растеряется ли он, насколько будет сам агрессивен.
3. SAS, Великобритания.
В составе сил специального назначения Великобритании специальная авиадесантная служба сухопутных войск — САС занимает особое место. САС представляет собой одно из старейших и наиболее высокопрофессиональных подразделений спецназа в мире. Богатый опыт антипартизанских и контртеррористических операций САС заставил спецназ различных государств копировать её тактику. В том числе: американские «Зелёные береты» и «Дельта».
Задачи:
Ведение разведки и осуществление диверсионно-подрывных действий в глубоком тылу противника.
Антитеррористические операции как внутри страны, так и за рубежом.
Подготовка бойцов спецназа из других стран.
Освобождение заложников.
Охрана высокопоставленных лиц и особо важных государственных объектов.
Требования к кандидатам:
Обязательный опыт службы в других армейских подразделениях.
Возраст от 25 до 30 лет.
Отличное физическое и психологическое здоровье.
Нормативы:
Кроссовый бег: 2,5 км не более чем за 12 минут.
Марш-бросок с полной выкладкой: 64 км не более чем за 20 часов.
Огневая подготовка: поразить 6 мишеней не менее двух раз каждую, имея 13 патронов.
Парашютная подготовка: 40 прыжков днём и ночью с грузом 50 кг.
Особенности подготовки:
Инструкторы встречают кандидатов словами: «Мы не будем вас отбирать. Мы дадим вам такую нагрузку, чтобы вы сдохли. Тот, кто выживет, будет учиться дальше». И слова не расходятся с делами. Выдерживает примерно один кандидат из десяти. Чего стоит только месячный курс обучения противостоять специальным методам допроса. Каждый курсант, кроме того, проходит обязательную подготовку в джунглях.
4. GSG-9, Германия.
GSG 9 — подразделение спецназа Федеральной полиции Германии. Спецгруппа находится в прямом и единственном подчинении у министра внутренних дел Германии, командир спецподразделения круглосуточно готов к началу действий. После команды министра внутренних дел Германии группа готова отправиться в любую точку земного шара, где произошёл инцидент. Подобное управление помогает избежать ненужного задействования GSG 9 в незначительных операциях, отреагировать на которые способны менее крутые подразделения.
Задачи:
Освобождение заложников.
Охрана высокопоставленных лиц и особо важных государственных объектов.
Операции по ликвидации террористов.
Внедрение и отработки методов и тактики для всех вышеприведенных видов своей деятельности.
Требования к кандидатам:
Среднее или высшее образование.
Гражданство ФРГ или Страны ЕС.
Прохождение теста на пригодность по физподготовке.
Возраст от 18 до 24 лет.
Отличное знание английского или французского.
Разряд по плаванию.
Нормативы:
Пять подъемов переворотом в полном снаряжении.
Преодоление полосы препятствий за 1 минуту 40 секунд.
Марш-бросок с полной выкладкой и дополнительным весом 25 кг: 7 км не более чем за 52 минуты.
Заплыв: 500 метров не более чем за 13 минут.
Особенности подготовки:
Пиком физического напряжения является третья неделя, когда кандидаты группами совершают на время длительные переходы по сильно пересечённой местности Шварцвальда. При этом переносятся тяжелые предметы на большое расстояние, осуществляется транспортировка раненых, подъем в гору и спуск с полным снаряжением. Все это сопровождается ограничением сна и пищи. В заключении кандидаты сдают различные тесты на психологическую устойчивость.
5. Китайский спецназ.
На сегодняшний день в составе сухопутных войск китайской армии находится семь групп, готовых для выполнения специальных операций. В каждом военном округе имеется по одному такому подразделению, которое находится в непосредственном подчинении начальника штаба округа.
Задачи:
Специальная разведывательная деятельность.
Антитеррористические операции.
Проведение коротких немасштабных наступательных действий в тылу противника.
Требования к кандидатам:
Возраст от 18 до 32 лет.
Отличное физическое и психологическое здоровье.
Прохождение теста на пригодность по физподготовке.
Нормативы:
Подъем по кирпичной стене здания на 5 этаж без подручных средств за 30 секунд.
Заплыв в полной выкладке: 5 км не более чем за 1 час 20 минут.
Подъём на перекладине и отжимание на параллельных брусьях: не менее 200 раз в день.
Подъем гантели весом 35 кг: 60 раз, не более чем за 60 секунд.
Упор лёжа спереди: 100 раз, не более 60 секунд.
Бросание гранаты: 100 раз на дистанцию не менее 50 метров.
Особенности подготовки:
Процесс физической подготовки спецназа Китая очень часто называется «спуск в ад». Каждый день утром и вечером кроссовый бег в полной выкладке и дополнительным заплечным рюкзаком с десятью кирпичами. При этом дистанция в 5 километров должна быть пройдена не более чем за 25 минут. После прохождения бега бойцы переходят к упражнению «Железная ладонь». Боец должен нанести по 300 ударов по мешку, вначале с фасолью, затем с железными опилками. Точно таким же образом в дальнейшем отрабатываются нормативы на кулаки, локти, колени и ступни.
6. GROM, Польша.
GROM — польская воинская часть специального назначения. Подготовлена для проведения специальных операций, включая контртеррористические, как в мирное время, так и во время кризиса или войны. С момента создания подразделение является полностью профессиональным.
Задачи:
Освобождение заложников.
Антитеррористические операции.
Эвакуация гражданских лиц из зоны военных действий.
Проведение разведывательных операций.
Требования к кандидатам:
Возраст от 24 до 30 лет.
Отличное физическое и психологическое здоровье.
Устойчивость к стрессу.
Умение водить автомобиль.
Нормативы:
Кроссовый бег: 3,5 км не более чем за 12 минут.
Подъём по канату без помощи ног: 5 метров два раза подряд.
Жим лёжа штанги весом собственного тела.
Подтягивания: 25 раз.
Отжимания: не менее 30 раз.
Заплыв: 200 метров не более чем за 4 минуты.
Заплыв под водой: 25 метров.
Особенности подготовки:
Все кандидаты, подавшие заявки в первую очередь проходят психофизиологическую проверку. После этого к дальнейшему прохождению испытаний, как правило, допускаются не более 10–15 процентов от общего числа кандидатов. В польский спецназ могут прийти служить люди как из полицейских подразделений страны, так и из гражданских структур. Но гражданские лица перед тем, как вступить в команду спецназа должны сначала пройти базовый полицейский курс.
7. Спецотряд «Дельта», США.
По официальным документам, группа «Дельта» предназначена для тайных боевых операций за пределами США, на территории других стран. Задания для Delta Force заключаются в борьбе с терроризмом, народными восстаниями, национальным вмешательством, хотя эта группа также направлена на исполнение секретных заданий, включающих, но не ограниченных спасением мирных граждан и вторжением.
Задачи:
Освобождение заложников.
Освобождение американских военнослужащих, попавших в плен.
Борьба с террористами и партизанами.
Захват или уничтожение военных и политических лидеров, враждебных Соединённым Штатам.
Захват секретных документов, образцов оружия, военной и другой секретной техники.
Требования к кандидатам:
Только американское гражданство.
Возраст от 22 до 35 лет.
Стаж службы в американских вооружённых силах не менее 4 лет.
Отличное физическое и психологическое здоровье.
Опыт прыжков с парашютом.
Высокая квалификация по двум военным специальностям.
Нормативы:
Отжимания: 40 раз за 1 минуту.
Приседания: 40 раз за 1 минуту.
Кроссовый бег: 3,2 км не более, чем за 16 минут.
Ползание на спине 20 метров ногами вперёд за 25 секунд.
Преодоление полосы препятствий 14,6 метров за 24 секунды.
Плавание в одежде и армейских ботинках на 100 метров без учёта времени.
Особенности подготовки:
Марш-бросок кандидаты совершают с рюкзаками весом от 18 до 23 кг и винтовкой в руках. Их путь лежит через холмы, леса и реки, а дистанция этого пути колеблется между 29 и 64 км. По дороге через каждые 8–12 км находятся контрольные точки, куда кандидаты обязательно должны выходить и где сидят наблюдатели. Чтобы успешно преодолеть данное испытание, необходимо выдержать среднюю скорость не меньше 4 км в час и хорошо ориентироваться на незнакомой местности.
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