А вы готовы пополнить ряды спецназа?

Отряды специального назначения по всему миру набирают в свои ряды только самых сильных, ловких и выносливых претендентов. Можно догадаться, что будни бойца спецназа довольно напряженные. Для того, чтобы выжить и выполнить задание на все 100%, по всему миру разработаны нормативы и требования к бойцам спецотряда. Мы предлагаем ознакомиться с требованиями и нормативами, которые действуют в разных странах.









1. «Альфа», Россия.

Задачи:

Требования к кандидатам:

Нормативы:

Особенности подготовки:

2. «Ямам», Израиль.

Задачи:

Требования к кандидатам:

Нормативы:

Особенности подготовки:

3. SAS, Великобритания.

Задачи:

Требования к кандидатам:

Нормативы:

Особенности подготовки:

4. GSG-9, Германия.

Задачи:

Требования к кандидатам:

Нормативы:

Особенности подготовки:

5. Китайский спецназ.

Задачи:

Требования к кандидатам:

Нормативы:

Особенности подготовки:

6. GROM, Польша.

Задачи:

Требования к кандидатам:

Нормативы:

Особенности подготовки:

7. Спецотряд «Дельта», США.

Задачи:

Требования к кандидатам:

Нормативы:

Особенности подготовки: