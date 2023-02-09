7 самых больших морских судов, в сравнении с которыми «Титаник» покажется игрушкой

С древних времен водный транспорт остается одним из самых дешевых и в то же время эффективных способов транспортировки самых разнообразных грузов. В наше время мировая экономика нуждается в десятках и сотнях тысяч тонн груза каждый день. При этом современные технологии позволяют создавать морские суда по истине исполинских размеров. Сегодня речь пойдет о самых больших из них.
Примечание: дедвейт – максимальная сумма масс всех грузов и членов экипажа, перевозимых судном, включая топливо, запасы еды и воды.
1. Prelude FLNG
Не просто судно - завод. /Фото: aukevisser.nl.
Не просто судно, а плавучий завод по производству сжиженного газа. Длина корабля составляет 488 метров, а дедвейт достигает 600 тысяч тонн. Корпус плавучего завода был спущен на воду еще в 2013 году, при этом строительные работы на Prelude FLNG продолжались вплоть до 2017 года. Сегодня судно работает в Тихом океане у берегов Австралии.
2. Knock Nevis
Огромное судно. /Фото: drive2.com.
Крупнейший нефтяной танкер из когда-либо существовавших. Эксплуатировался Норвегией с 1979 по 2009 год. Длина этого гиганта составляла 458 метров, а дедвейт достигал 564 тысяч тонн. У танкера была весьма насыщенная карьера. Однажды он даже затонул из-за попадания иранской ракеты в ходе Ирано-Иракской войны в 1988 года после чего был поднят и отбуксирован на ремонт. В 2009 году судно пустили на металлолом, как отработавшее свой ресурс.
3. Pierre Guillaumat
Один из самых больших в своем роде. /Фото: top10twist.com.
Еще один невероятно большой нефтяной танкер, который был построен во Франции в 1977 году. Прожило уникальное судно всего 5 лет. Уже в 1983 году его отогнали в Южную Корею, где пустили на металлолом. Причиной тому стала низкая коммерческая эффективность гиганта. Судно в том числе не могло пройти по Суэцкому каналу. Длина Pierre Guillaumat составляла 414 метров. Дедвейт достигал 555 тысяч тонн.
4. Esso Atlantic
Другого такого нет. /Фото: blogspot.com.
Танкер, который долгое время занимался перевозкой жидких грузов между Ближним Востоком и Европой. В первую очередь Esso Atlantic транспортировал нефть и мазут, однако возил в том числе и химические реагенты. Спущен на воду танкер длиной 406 метров был в 1977 году. Эксплуатировался до 2002 года. Дедвейт судна составлял 516 тысяч тонн.
5. Emma Maersk
Для перевозки контейнеров. /Фото: livejournal.com.
Не уникальный в своем роде, а лишь первый из восьми построенный суперконтейнеровозов. Плавают суда данного класса до сих пор, несмотря на то, что власти некоторых стран регулярно критикуют их за неэкономичность. Конкретно у Emma Maersk и вовсе дурная репутация: еще во время строительства на судне случился большой пожар. Сегодня суда ходят под флагом Дании. Длина корпуса составляет 397 метров. Дедвейт – 156 тысяч тонн. Год спуска на воду – 2006.
6. TI Class
Серьезное судно. /Фото: wsj.com.
Класс судов с наибольшей валовой грузовой вместимостью на сегодняшний день. Всего на верфях было собрано 4 судна TI. В последствии два танкера было переоборудовано в плавучие платформы. Все суда до сих пор остаются в эксплуатации. Длина корпуса составляет 380 метров. Дедвейт танкеров – 441 тысяча тонн.
7. Vale Sohar
Сделали таких несколько десятков. /Фото: wordpress.com.
Самый большой сухогруз в истории флота. Существует Vale Sohar не в единственном варианте. Всего было построено свыше 30 таких кораблей. Используются в первую очередь для транспортировки руды из Южной Америки в другие уголки планеты. Длина сухогрузов составляет 362 метра. Дедвейт – 400 тысяч тонн. Первый корабль был спущен на воду в 2012 году.
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