Почему опытные путешественники в новой стране первым делом приобретают вантуз

Чем пригодится вантуз в походе или путешествии?
Путешествовать приятней налегке. И точно отставить дома 15 свитеров или старенький утюг двадцатилетней давности. Но при этих, казалось бы, простых истинах многие путешественники со стажем не упускают возможность прихватить с собой в поездку… вантуз. Ладно-ладно, хотя бы приобрести его сразу по прибытию. Поверьте: узнав причину, она не покажется прямо уж такой безумной.
«Стиральная машинка» для похода и путешествия.
Кто-то жить не может без комфорта, а кто-то обожает отдыхать подальше от цивилизации. И каждый по-своему прав. Но и любители дорогих отелей, и поклонники сна в палатках точно долго не протянут без стирки. И как раз для того, чтобы поддерживать одежду в чистоте, пригодится вантуз. Ведь из него можно сделать походную стиральную машину. И, нет, никто не сошёл с ума.
Вантуз и ведро для стирки.
Тем, кто любят путешествовать «дикарём», колесить в собственном фургончике-кемпере (а вдруг?) или застрять на неделю в палатке на музыкальном фестивале наверняка оценят удобство такой стиральной машинки. Сделать её можно буквально за 10 минут. Правда, иногда небольшую подготовку лучше провести ещё дома. Смотрим.
Чтобы сделать походную «стиралку» понадобятся:
1. Вантуз;
2. Пластиковое ведро с крышкой;
3. Дрель
Сверлим отверстие.
С ведра снимите крышку и в ней просверлите отверстие ровно посередине. Его диаметр должен быть равен ручке вантуза. Если под рукой нет дрели (что в условиях похода весьма предсказуемо), то дырку в пластике можно пробить упомянутой ручкой.
Машинка собрана.
Вантуз поместите в ведро, как на фото. Туда же залейте воду и положите немного чистящего средства (например, обмылок, пару капель геля для душа или шампуня).
«Увлекательное» занятие для всей семьи.
Осталось подключить физическую силу и активно поработать вантузом, как будто пытаетесь растолочь что-то в ступе. Десятиминутной физнагрузки хватит, чтобы вывести даже упрямые пятна грязи.
Можно сделать две «машинки»: для стирки и для полоскания.
Те, кто прямо совсем помешан на чистоте, могут сделать две «машинки»: одну сугубо для стирки, а вторую – для полоскания.
Чистота даже в «диких» условиях.
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