Почему опытные путешественники в новой стране первым делом приобретают вантуз

Чем пригодится вантуз в походе или путешествии?

«Стиральная машинка» для похода и путешествия.

Вантуз и ведро для стирки.







Сверлим отверстие.

Машинка собрана.

«Увлекательное» занятие для всей семьи.

Можно сделать две «машинки»: для стирки и для полоскания.

Чистота даже в «диких» условиях.