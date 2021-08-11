Авиаперелет с маленьким ребенком

С наступлением первых по-настоящему теплых весенних денечков все больше людей начинают задумывать об отдыхе на берегу моря. Где лучше всего отдыхается? Где можно расслабиться и зарядиться положительными эмоциями на год вперед? Конечно же, возле моря.
Самые популярные направления – Турция, Египет, Тунис, Грузия, Болгария, ОАЭ. Чтобы добраться до берегов желанного моря, понадобится несколько часов провести в самолете. А что делать, если вы – мама маленького ребенка? Как правильно подготовиться и организовать авиаперелет?
Итак, чтобы полет прошел легко и беспроблемно, необходимо заранее к нему подготовиться. Несколько советов от заядлых путешественниц:
Моральная сторона подготовки
Начинать нужно с самоподготовки. Важно понять и принять тот факт, что дети легче и проще переносят любые поездки, чем это может казаться взрослым. Самолет – один из наиболее безопасных видов транспортного перемещения.
Чтобы ребенок не испугался толпы людей, что считается обычным явлением для аэропортов в больших городах, за несколько недель до путешествия можно организовывать прогулки в центр города, парки, различные скверы. Поговорите с малышом о предстоящей поездке, детально опишите процедуру проверки документов и посадки. С совсем крошками можно играть в игру «самолет», где папа или мама берут малыша на ручки и «летают».
Пакет документов
Предварительно проверьте и соберите документы. Помимо паспортов родителей обязательно должен быть документ на ребенка (свидетельство о рождении, детский загранпаспорт или правильно оформленная запись в паспорте одного из родителей). Помните, что ряд стран требуют отдельную визу на ребенка. Проверьте срок действия документов и правильность оформления виз. Если путешествует один из родителей, то должно быть нотариально заверенное разрешение (оригинал и перевод) на вывоз ребенка заграницу от второго родителя.
Если малыш уже умеет разговаривать, то следует объяснить ему, что при проверке документов его могут спросить имя, фамилию, с кем и куда летит.
Что следует взять в качестве ручной клади?
Путешествие должно пройти легко и непринужденно, поэтому в салон самолета захватите:
- любимую еду (соки, вода, печенье, фруктовое пюре, сладкие макароны и прочее). Исключите из рациона все то, что малыш не любит. Также не стоит проводить экспериментов с не знакомыми еще продуктами. Не следует брать кисломолочную продукцию. Продукты следует поместить в специальные детские контейнеры, подходящие для микроволновой печи;
- сменная одежда (идеальным вариантом будет 2-3 комплекта). Захватите теплую кофточку и легкую шапочку на тот случай, если в салоне будет работать кондиционер;
- влажные салфетки;
- подгузники и иные средства гигиены;
- любимые или новые игрушки и книжки (ребенок не должен скучать во время полета, займите его чем-то интересным и увлекательным);
- коляска (не входит в ручную кладь, но ее можно не сдавать с общим багажом). Обычно коляску оставляют с собой до трапа, затем стюарды забирают и передают ее в багажное отделение самолета, при высадке забирается сразу возле трапа. Нет необходимости все время носить ребенка на руках, малыш также будет чувствовать себя более уверенно и комфортно.
Взлет и посадка
Захватите в салон конфеты, пастилки, сочные фрукты и воду. При глотании у ребенка выравнивается ушное давление, соответственно, процесс взлета/посадки пройдет практически незаметно.
Помните, что эмоциональное настроение и переживания мамы передается малышу. Контролируйте свои эмоции – и все будет отлично. Легкого полета и приятного отдыха!
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