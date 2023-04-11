«Реаниматор канареек»: зачем англичане оживляли птиц?

В начале XX века рабочие отказывались спускаться в шахту без такой коробочки. Внутрь помещалась канарейка, за самочувствием которой внимательно следили.
Конструкция «реаниматора»
Металлический ящичек имел две стеклянные стенки. На одной из граней создавалось отверстие, которое перекрывалось решёткой. Так птица гарантированно не могла покинуть «реаниматор». Баллон, прикреплённый к крыше коробка, заполнялся кислородом.
Миниатюрная конструкция устройства и его малый вес позволяли шахтёрам брать «реаниматоры» в шахты. Там, на глубине нескольких десятков метров, птицы спасали рабочим жизнь.
Невидимый убийца
Шахта XX века — опасное место. В шахтах часто случались обвалы, которые уносили жизни рабочих. Однако главной бедой считался угарный газ — окись углерода. Газ появлялся по разным причинам: из-за взрывных работ или гниения крепежей. Кроме того, опасный газ иногда образуется и без участия человека. Например, воды с высокой кислотностью разъедают породы, в процессе выделяется окись углерода.
Газ очень коварен. Он не имеет цвета и запаха. Под землёй вовремя обнаружить его без оборудования очень сложно. И в XX веке шахтёры не располагали чувствительными устройствами. Всё, что у них было, — птицы.
Живой индикатор
Канарейки более восприимчивы к угарному газу. Птица, надышавшаяся отравой, начинала покачиваться на жёрдочке. После этого канарейка падала. Получив такой сигнал, рабочие незамедлительно покидали шахту. Но что делать с птицами, которые уже отравились едким веществом?
Первые коробочки не имели «реаниматоров». Зачастую канарейки умирали до того, как шахтёры выбирались на поверхность. Баллон с кислородом существенно снизил смертность среди птиц-индикаторов. Канарейку, упавшую с насеста, оживляли за счёт подачи в коробочку чистого кислорода.
В 1986 году варварское использование птиц для шахт запретили. Опасную работу на тот момент выполняло около 200 канареек. Птиц заменили электронными датчиками, а за канарейку можно было отныне получить штраф.
Почему в «реаниматоры» не помещали мышей?
Применять канареек в качестве живых детекторов придумал Джон Холдейн. Нужно отметить, что задолго до этого газы он испытывал на себе. Учёный закрывался в специальных камерах, запускал определённое количество опасных веществ и записывал ощущения. Холдейн даже побывал на фронте. Он лично отправился на поля сражений, чтобы проверить, используют ли немцы ядовитые газы. Так был изобретён первый противогаз.
Исследователь подметил, что угарный газ — главный убийца горняков. В 1890 году Холдейн впервые провёл эксперименты с мышами и птицами: учёный специально травил их ядовитыми веществами. Из-за маленького размера скорость метаболизма у мышей и птиц выше, чем у человека. Соответственно, яды разносятся по организму быстрее.
В коробочках-«реаниматорах» вполне могли оказаться мыши. Однако канарейки, как птицы, «победили» благодаря физиологии. Размер респираторной системы у птицы составляет 20 процентов от тела. В отличие от людей, птицы кислород и вдыхают, и выдыхают. Такая особенность обеспечивается воздушными мешками, распределёнными по телу. Это позволяет поглощать больше кислорода за меньший срок. С другой стороны, птицы, особенно мелкие, больше страдают от летучих токсинов.
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