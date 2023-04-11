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«Реаниматор канареек»: зачем англичане оживляли птиц?

Маленький прибор чем-то напоминает камеру пыток для птиц. К стальной коробке со стеклом прикреплён небольшой баллон. На самом деле с помощью этого «реаниматора» птиц не убивали. Их оживляли.

В начале XX века рабочие отказывались спускаться в шахту без такой коробочки. Внутрь помещалась канарейка, за самочувствием которой внимательно следили.

«Реаниматор канареек»: зачем англичане оживляли птиц?

 

Конструкция «реаниматора»


Металлический ящичек имел две стеклянные стенки. На одной из граней создавалось отверстие, которое перекрывалось решёткой. Так птица гарантированно не могла покинуть «реаниматор». Баллон, прикреплённый к крыше коробка, заполнялся кислородом.

Миниатюрная конструкция устройства и его малый вес позволяли шахтёрам брать «реаниматоры» в шахты. Там, на глубине нескольких десятков метров, птицы спасали рабочим жизнь.

Невидимый убийца


Шахта XX века — опасное место. В шахтах часто случались обвалы, которые уносили жизни рабочих. Однако главной бедой считался угарный газ — окись углерода. Газ появлялся по разным причинам: из-за взрывных работ или гниения крепежей. Кроме того, опасный газ иногда образуется и без участия человека. Например, воды с высокой кислотностью разъедают породы, в процессе выделяется окись углерода.

Газ очень коварен. Он не имеет цвета и запаха. Под землёй вовремя обнаружить его без оборудования очень сложно. И в XX веке шахтёры не располагали чувствительными устройствами. Всё, что у них было, — птицы.

Шахтер и канарейка


Живой индикатор


Канарейки более восприимчивы к угарному газу. Птица, надышавшаяся отравой, начинала покачиваться на жёрдочке. После этого канарейка падала. Получив такой сигнал, рабочие незамедлительно покидали шахту. Но что делать с птицами, которые уже отравились едким веществом?

Первые коробочки не имели «реаниматоров». Зачастую канарейки умирали до того, как шахтёры выбирались на поверхность. Баллон с кислородом существенно снизил смертность среди птиц-индикаторов. Канарейку, упавшую с насеста, оживляли за счёт подачи в коробочку чистого кислорода.

В 1986 году варварское использование птиц для шахт запретили. Опасную работу на тот момент выполняло около 200 канареек. Птиц заменили электронными датчиками, а за канарейку можно было отныне получить штраф.

Почему в «реаниматоры» не помещали мышей?


Применять канареек в качестве живых детекторов придумал Джон Холдейн. Нужно отметить, что задолго до этого газы он испытывал на себе. Учёный закрывался в специальных камерах, запускал определённое количество опасных веществ и записывал ощущения. Холдейн даже побывал на фронте. Он лично отправился на поля сражений, чтобы проверить, используют ли немцы ядовитые газы. Так был изобретён первый противогаз.

Исследователь подметил, что угарный газ — главный убийца горняков. В 1890 году Холдейн впервые провёл эксперименты с мышами и птицами: учёный специально травил их ядовитыми веществами. Из-за маленького размера скорость метаболизма у мышей и птиц выше, чем у человека. Соответственно, яды разносятся по организму быстрее.

В коробочках-«реаниматорах» вполне могли оказаться мыши. Однако канарейки, как птицы, «победили» благодаря физиологии. Размер респираторной системы у птицы составляет 20 процентов от тела. В отличие от людей, птицы кислород и вдыхают, и выдыхают. Такая особенность обеспечивается воздушными мешками, распределёнными по телу. Это позволяет поглощать больше кислорода за меньший срок. С другой стороны, птицы, особенно мелкие, больше страдают от летучих токсинов.

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«Реаниматор канареек»: зачем англичане оживляли птиц?

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«Реаниматор канареек»: зачем англичане оживляли птиц?Подписаться на мой Instagram
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