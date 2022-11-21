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Какие позы полезны для сна

Какие позы полезны для сна

Узнай, в каком положении нужно спать, чтобы утром себя хорошо чувствовать?

На первом месте сон в положении на спине. В этой позиции угроза развития болей в позвоночнике минимальна, снижается также желудочно-пищеводный или кислотный рефлюкс. Кроме того, в этой позе меньше всего риск образования морщин.

На втором месте, сон н боку. Он полезен для тех, кто страдает от болей в грудном отделе или шее. Кроме того, именно эта позиция помогает избавиться от ночного храпа.

Закрывает тройку здорового сна, позиция на животе. И хотя многие эксперты, не рекомендуют засыпать в такой позиции, но все же это самая комфортная позиция для психического здоровья. Сон на животе понижает тревогу и уровень депрессии.

Условия для хорошего сна:


1. Не наедайся на ночь и не пей много жидкости.
2. Выбирай жесткий матрац.
3. Не стоит свешивать голову с подушки, так как из-за этого вырастает кровяное давление.
4. Старайся спать, не подкладывая ладони под щеку, так как это ухудшает кровообращение и может вызывать отеки.

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