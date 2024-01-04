Раствор, в котором любой черенок пустит первые корешки за 2 дня

Чтобы черенок быстро пустил корни, а семена — прижились, воспользуйтесь простым, проверенным годами, полностью натуральным раствором — стимулятором корнеобразования! Сработает прекрасно вместо магазинной химии. Попробуйте сами и поделитесь своими результатами!







Натуральный укоренитель для любых черенков и семян

Медовый раствор для семян

Медовый раствор для черенков

Лучший природный стимулятор корнеобразования — натуральный пчелиный мёд. В нём уже содержится полный комплекс микро-макроэлементов, витаминов и минералов, а также вещества, оказывающие антисептический эффект. Но для лучшего результата нужно быть полностью уверенным в качестве используемого мёда.Для того чтобы семена как можно быстрее и лучше укоренились, перед посадкой замочите их в нехитром растворе. На 1 стакан тёплой воды добавьте 1 ч. л. мёда. Оставьте на 1-2 часа перед тем, как высадить в грунт. Это великолепный биостимулятор для любых семян!Прекрасное действие оказывает на черенки смородины, винограда, розы. Добавьте 1 ст. л. мёда на 3 л воды.В этом растворе замочите любые черенки. Оставьте на 3-4 дня. Затем сразу же высадите черенки в грунт.Если хотите укоренить комнатные растения, то в таком растворе их достаточно подержать около 7 часов. После этого черенки переставьте в чистую воду и ждите появления корешков!