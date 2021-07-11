Как раз и навсегда избавиться от травы на дорожках

Как бы старательно не укладывалась плитка, а пробивающейся сквозь щели травы со временем не избежать. Иногда мощные сорняки способны не только пробиться сквозь плитку, но даже приподнять ее. Между тем наряду с покупными гербицидами, вовсе не являющимися дешевыми и безопасными, существуют испытанные дачниками средства.



Изобретательные дачники испробовали многое: от предварительного удаления сорняков перед укладкой дорожек до выжигания травы и ошпаривания ее кипятком. Но не тут-то было. Корневая система некоторых сорняков способна вытерпеть любые экзекуции, а сохраняющаяся в щелях между плиткой влага делает среду благоприятной для роста. И все же действенный способ уничтожить сорняки существует. Достаточно взять уксусную кислоту, смешать ее в пропорции 1:3 с водой, а затем добавить 1 столовую ложку соли и 10 капель жидкого моющего средства. Как только соль раствориться, можно приступать к обработке участка.



Проливать щели нужно с осторожностью, работать лучше в перчатках. Можно использовать и опрыскиватель, при этом важно, чтобы раствор случайно не попал на полезные растения, ведь пощады им не будет.



Уже через 12 часов трава на пролитых участках будет иметь такой вид.



А через сутки и вовсе превратится в труху.

Подробнее об избавлении от травы в щелях между плиткой в видео: