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Что произойдёт, если протереть раковину маслом

К сожалению, как и многие другие вещи раковина из нержавейки постепенно теряет свой блеск, даже если вы регулярно и хорошо ее моете. Однако не спешите задумываться над сменой раковины, ведь есть один очень простой трюк, благодаря которому ваша раковина будет выглядеть намного лучше.

Что произойдёт, если протереть раковину маслом

Поможет в этом кокосовое масло, достаточно будет совсем небольшого количества, нанесенного на подходящую для уборки ткань.

Что произойдёт, если протереть раковину маслом

Подготовленное кокосовое масло втираем в поверхность предварительно очищенной раковины.  Особое внимание уделяем самым поврежденным местам. Таким образом мы отполируем поверхность раковины и вернем ей прежний блеск.

Что произойдёт, если протереть раковину маслом

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как и зачем втирать масло в раковину из нержавейки.




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Маслораковина
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