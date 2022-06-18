Что произойдёт, если протереть раковину маслом

К сожалению, как и многие другие вещи раковина из нержавейки постепенно теряет свой блеск, даже если вы регулярно и хорошо ее моете. Однако не спешите задумываться над сменой раковины, ведь есть один очень простой трюк, благодаря которому ваша раковина будет выглядеть намного лучше.







Поможет в этом кокосовое масло, достаточно будет совсем небольшого количества, нанесенного на подходящую для уборки ткань.







Подготовленное кокосовое масло втираем в поверхность предварительно очищенной раковины. Особое внимание уделяем самым поврежденным местам. Таким образом мы отполируем поверхность раковины и вернем ей прежний блеск.







А ниже вы можете посмотреть видео о том, как и зачем втирать масло в раковину из нержавейки.



