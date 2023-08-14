10 распространённых заблуждений по поводу того, что делать в смертельно опасных ситуациях

Как себя вести в опасных ситуациях.

1. Зыбучие пески

Можно ли утонуть в зыбучих песках.

2. Нож в ране

Нож в ране: вынимать или нет.

3. Вода в кактусе

Если человек остался без воды в пустыне, то можно напиться из кактуса

4. Сомнительный напиток

При обезвоживании можно пить мочу.

5. Прыжок с зонтом

Раскрытый зонт замедлит падение с высоты.

6. Пожары дома и на работе

Пожары дома случаются реже, чем в коммерческих и общественных зданиях

7. Сезонность торнадо

Зимой торнадо не бывает.

8. Прыжок в лифте

Если лифт падает, можно спастись, подпрыгнув

9. Встреча с медведем

При угрозе со стороны медведя нужно притвориться мертвым

10. Змеиный яд

После укуса змеи нужно отсосать яд из раны