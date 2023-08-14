10 распространённых заблуждений по поводу того, что делать в смертельно опасных ситуациях

Как себя вести в опасных ситуациях.
Бытует огромное количество различных мнений о том, как вести себя в различных опасных ситуациях. Но многие из этих мнений являются ошибочными и, скорее, могут навредить, чем действительно помочь. В этом обзоре мы решили развенчать самые распространённые заблуждения и рассказать, как вести себя правильно в необычных смертельно опасных ситуациях.
1. Зыбучие пески
Можно ли утонуть в зыбучих песках.
В журнале Nature в 2005 году были опубликованы данные исследования, во время которого обнаружилось, что люди не могут полностью погрузиться в зыбучий песок. На самом деле в нем можно плавать, поскольку человеческое тело недостаточно плотное, чтобы утонуть в смеси песка, глины и морской воды. Скорее всего человек погрузится только по пояс, даже если будет барахтаться. А если жертва зыбучего песка будет спокойна, то она сможет "поплыть" в песке.
2. Нож в ране
Нож в ране: вынимать или нет.
Врачи утверждают: если человека ударили ножом, который после этого остался внутри тела, то нож может перекрывать собой поврежденную артерию или вену. Если нож извлечь не в больнице, то человек может умереть от потери крови.
3. Вода в кактусе
Если человек остался без воды в пустыне, то можно напиться из кактуса
На самом деле жидкость внутри кактусов - не обычная вода, а кактусовый сок, в котором содержится множество целлюлозы. В нем также обычно присутствует много токсичных алкалоидов, которые могут привести к рвоте или диарее (что приведет к еще большему обезвоживанию).
4. Сомнительный напиток
При обезвоживании можно пить мочу.
Многие люди утверждают, что благодаря питию собственной мочи они спаслись в безвыходных ситуациях. Однако, это будет работать в течение дня или двух, ведь 5% мочи - отходы, которые почки выводят из организма. Если пить мочу в течение большого времени, то она будет содержать все больше и больше отходов, которые опасны для здоровья. Это в конечном счете придет к почечной недостаточности.
5. Прыжок с зонтом
Раскрытый зонт замедлит падение с высоты.
В 2013 году профессиональный лыжник Эрик Ронер провел эксперимент, выпрыгнув с самолета с парашютом. Во время падения он раскрыл зонт, который замедлил его падение на несколько секунд. Но затем зонтик вывернулся наверх под напором воздуха, что сделало его совершенно бесполезным.
6. Пожары дома и на работе
Пожары дома случаются реже, чем в коммерческих и общественных зданиях
По данным опроса, проведенного Обществом инженеров противопожарной безопасности, 65% американцев чувствуют себя более защищенными от пожаров дома, чем на работе или в любом общественном здании. Однако, большинство случаев смерти в результате пожара произошло именно в жилых домах. В 2011 году в США насчитывалось около 2500 смертей в результате пожаров в жилых домах и всего около 100 смертей в результате пожаров в нежилых зданиях.
7. Сезонность торнадо
Зимой торнадо не бывает.
Утверждение, что зимой торнадо не бывает - неверно. Торнадо могут возникнуть в любой месяц или сезон года. К примеру, 5-6 февраля 2008 году в США прошел мощный торнадо, затронувший за 15 часов пять штатов: Миссури, Иллинойс, Арканзас, Алабама и Теннеси.
8. Прыжок в лифте
Если лифт падает, можно спастись, подпрыгнув
Люди зачастую говорят, что если лифт сорвался со строп, то можно спастись, подпрыгнув перед ударом о дно шахты. Теоретически это возможно, но есть два но: нужно обладать феноменальной реакцией и нужно подпрыгнуть со скоростью большей, чем у падающего лифта (около 80 км/ч).
9. Встреча с медведем
При угрозе со стороны медведя нужно притвориться мертвым
По мнению экспертов, притворится мёртвым, если встретился с медведем и так себя обезопасить можно только в том случае, если встретиться с медведем гризли (и то не всегда). А вот бурый медведь только обрадуется обеду, который подан, как на блюдечке. В случае с бурыми медведями, если у человека есть какая-то еда, то ее стоит бросить перед собой и медленно отступать. Если медведь продолжает наступать, то нужно повести себя агрессивно и очень громко кричать, чтобы испугать медведя.
10. Змеиный яд
После укуса змеи нужно отсосать яд из раны
Данные врачей свидетельствуют о том, что этот способ, а также наложение жгута выше укуса или прикладывание льда полностью бесполезны при змеином укусе. На самом деле они могут принести больше вреда, чем пользы: медицинская помощь задержится, в рану может попасть грязь и инфекция, а также могут быть повреждены нервы и кровеносные сосуды.
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