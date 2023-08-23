5 шедевров древней архитектуры, которые дадут фору современным сооружениям

1. Глостерский кафедральный собор (Глостер, Великобритания)

Шедевр готической архитектуры в виде храма. /Фото: wallpapers.99px.ru

Зданию почти тысяча лет. /Фото: flickr.com

Коридоры и витражи собора завораживают. /Фото: pinterest.com

2. Стены цитадели Арк (Бухар, Узбекистан)

Узбекский шедевр фортификации. /Фото: uzbekistaninfo.ru

Как этот гигант был построен без специальной техники - загадка. /Фото: uzbekistaninfo.ru

Человек рядом с крепостной стеной кажется просто крошечным. /Фото: wo-der-pfeffer-waechst.de

3. Город цивилизации майя Чичен-Ица (полуостров Юкатан, Мексика)

Город - символ загадочной цивилизации майя. /Фото: allovertheus.ru

Панорама видимой сверху части города. /Фото: allovertheus.ru

Храм воинов, расположенный в Чичен-Ица. /Фото: allovertheus.ru

4. Костомаровский Свято-Спасский женский монастырь (Воронежская область, Российская Федерация)

Русская Палестина. /Фото: liveinternet.ru

Панорама на гору Фавор. /Фото: liveinternet.ru

Удивительный пример сохранившегося храма в меловой скале. /Фото: liveinternet.ru

5. Замок Рункельштейн (Италия)

Живописный замок на скале. /Фото: terramanado.blogspot.com

Замок множество раз менял и владельцев, и внешний вид. /Фото: terramanado.blogspot.com

Не просто так Рункельштейн называют расписным. /Фото: terramanado.blogspot.com