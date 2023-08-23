5 шедевров древней архитектуры, которые дадут фору современным сооружениям

Сегодня архитекторы могут каждый раз удивлять самыми передовыми технологиями и удивительными сооружениями. Впрочем, бывает и так, что даже впечатления от ультрасовременных построек будут меркнуть перед теми зданиями, которые создавались людьми, жившими столетия назад. История сохранила множество древних храмов, старинных замков и даже просто жилых домов, которые впечатляют не меньше самого грандиозного небоскрёба. Вашему вниманию пятёрка шедевров древней архитектуры, которые дадут фору современным сооружениям.
1. Глостерский кафедральный собор (Глостер, Великобритания)
Шедевр готической архитектуры в виде храма. /Фото: wallpapers.99px.ru
Глостерский собор, который официально называется Кафедральная церковь Святого Петра и Святой Единой Троицы является одним из старейших христианских храмов на территории Великобритании. Его основали приблизительно в 678-679 гг. нашей эры как часть аббатства Святого Петра. Последняя, в отличие от собора, не сохранилась до наших дней – существующее здание собора было заложено в конце XI столетия, а статус кафедрального он получил лишь в 1541 году.
Зданию почти тысяча лет. /Фото: flickr.com
С точки зрения архитектуры собор представляет собой занятное сочетание норманнского стиля и более поздних деталей и пристроек, в которых отразились фактически все направления готического стиля архитектуры. Например, южный вход является образцом перпендикулярного готического стиля, наравне с северным трансептом. При этом южный трансепт выполнили уже в стиле украшенной готики, а хоры получились такими а результате наложения перпендикулярной готики на норманнский стиль.
Коридоры и витражи собора завораживают. /Фото: pinterest.com
Длина здания собора составляет 130 метров, ширина – 44 метра, а высота центральной башни достигает 79 метров. Одной из главных достопримечательностей собора являются его средневековые витражи. В них отражено множество сюжетов, однако особый интерес представляет витраж с самым ранним изображением игры в гольф. Датируется он 1350 годом, что на 300 лет раньше, чем самое раннее известное изображение гольфа в Шотландии. А на одном из резных изображений собора и вовсе представлена игра в мяч, ставшая средневековым прародителем футбола.
2. Стены цитадели Арк (Бухар, Узбекистан)
Узбекский шедевр фортификации. /Фото: uzbekistaninfo.ru
Цитадель Арк можно с уверенностью считать ярким древним символом государственной власти, сохранившемся на территории Узбекастана. Расположенная в центре современного Бухар огромная крепость, всегда бывшая защитой и опорой местных бухарских правителей поражает и сегодня, причём не только размерами, но и загадками своей истории. Так, до сих пор не понятно, какой именно возраст у крепости Арка: его пока не могут установить точно. Впрочем, исследователи сходятся во мнении, что, как минимум, полторы тысячи лет назад она уже являлась местом размещения резиденции правителя.
Как этот гигант был построен без специальной техники - загадка. /Фото: uzbekistaninfo.ru
Также удалось выяснить, что строительство проходило за счёт усилий тысяч рабов, которым пришлось создавать искусственный холм вручную, без помощи какого-либо мощного оборудования, ещё и под палящим солнцем. На протяжении многих столетий Арк оставался главной резиденцией бухарского эмира, откуда последний осуществлял верховное командование и управление государством, а также местом для жизни и творчества многих великих учёных, поэтов и философов, например, Омара Хайяма. Неодногократно крепость разрушалась и восстанавливалась в результате набегов Чингисхана и не самых удачных попыток реконструкций, причём во время одной из них была утрачена библиотека крепости.
Человек рядом с крепостной стеной кажется просто крошечным. /Фото: wo-der-pfeffer-waechst.de
С этим местом связан и местный фольклор. Так, существует легендарная версия возникновения Арка, главным героем которой является Сиявуш – эпический герой многих азиатских сказаний. Прекрасный Сиявуш, который скрывался от притязаний мачехи, в своих скитаниях добрался до богатого государства, раскинувшегося в оазисе пустыни. Дочь местного царя пленила юношу, однако чтобы им быть вместе, Сиявушу необходимо было выполнить хитрое условие её отца. Царь раскинул бычью шкуру и молвил: «Построй мне дворец на земле, что поместится на этой шкуре». Но Сиявуш оказался куда хитрее: он разрезал шкуру на тоненькие полоски, потом соединил их кончики вместе, а внутри этого круга возвёл дворец - именно так, согласно преданию возник Арк.
3. Город цивилизации майя Чичен-Ица (полуостров Юкатан, Мексика)
Город - символ загадочной цивилизации майя. /Фото: allovertheus.ru
Чичен-Ица был и остаётся древним городом, продолжающим хранить многие секреты своих создателей - древней цивилизации майя. Он расположен примерно в 120 километрах от административного центра штата Юкатан — мексиканского города Мерида. Руины именно этого города представляют собой наиболее известную археологическую достопримечательность эпохи Майя и государства Юкатан. Чичен-Ица, как и другие важные города индейцев Майя, строили согласно их религиозным верованиям, отражая положение звёзд в ночном небе.
Панорама видимой сверху части города. /Фото: allovertheus.ru
Согласно мнению археологов, местность города являлась основным местом паломничества для майя на протяжении не одного тысячелетия. Также известно, что в восьмом столетии нашей эры Чичен-Ица получил статус социального центра Майя. Во многом это стало возможным, благодаря двум источникам чистой воды, расположенные в черте города, которые не пересыхали в течение всего года. Но двести лет спустя город захватили тольтеки, превратившие Чичен-Ицу в столицу тольтекского государства. Позднее город удалось отвоевать объединенным войском майя, которое состояло из армий сразу трёх городов. После двенадцатого века полуостров Юкатан по непонятным доселе причинам попросту опустел. А так как манускрипты Майя уничтожили испанские завоеватели, до наших дней никакой достоверной информации об этих событиях не осталось. В результате уже полтысячи лет город представляет собой сплошные руины.
Храм воинов, расположенный в Чичен-Ица. /Фото: allovertheus.ru
Археологические раскопки на территории Чичен-Ица позволили обнаружить огромное количество архитектурных памятников, среди которых самыми известными стали знаменитые пирамиды. Так, Храм Кукулькана, являющийся 24-метровой пирамидой, состоящей из 9 ступеней, известен на весь мир. Отдельно поражает точность строительства: по информации редакции Novate.ru, в период осеннего или весеннего равноденствия лучи солнца освещают лестницу пирамиды таким образом, что образует изображение 7 равнобедренных треугольников, которые, в свою очередь, являются составными частями тела огромной змеи. По мере перемещения солнца по небосклону, змея как бы приближается к своей голове, выдолбленной в камне у основания храмовой лестницы. Другая пирамида, состоящая из 4 ступеней - это Храм воинов, к которому прилегает обсерватория Майя — Караколь и Храм ягуаров.
4. Костомаровский Свято-Спасский женский монастырь (Воронежская область, Российская Федерация)
Русская Палестина. /Фото: liveinternet.ru
Костомарово не просто так в туристической отрасли величают Русской Палестиной. Уж очень примечательный вид у тамошнего монастыря - белоснежные меловые склоны, искрящиеся на солнце золотые маковки, яркие фрески, буквально втиснутые в белые стены храмов, покрытые ярко-зелёной травой склоны близлежащих холмов — один из самых живописных храмов Воронежской области, расположенный возле села Костомарово под горой Фавор, поражает своими красотами и атмосферой.
Панорама на гору Фавор. /Фото: liveinternet.ru
С точки же зрения организации православных религиозных учреждений, там находится Костомаровский Свято-Спасский женский монастырь. И история его очень долгая - доподлинно известно, что существует почти тысячу лет, однако точное время его появления пока остаётся неизвестным. К слову, есть версия, согласно которой первые пещеры в меловой горе были созданы ещё христианами, бежавшими из Римской империи в I веке нашей эры. А с тех пор храм регулярно достраивали и расширяли. Однако после Октябрьской революции 1917 года большевики приняли решение монастырь закрыть.
Удивительный пример сохранившегося храма в меловой скале. /Фото: liveinternet.ru
На сегодняшний день монастырь снова действующий, а в его состав входят два основных пещерных храма, одна надземная церковь, несколько корпусов для размещения паломников и пещерные кельи. Вход в древнейший и при этом наиболее просторный по площади Спасский храм располагается в скалах-дивах под колокольней. Интересно, что на территории Костомаровского Свято-Спасского женского монастыря найдётся и собственная гора Голгофа, на вершине которой был поставлен поклонный крест.
5. Замок Рункельштейн (Италия)
Живописный замок на скале. /Фото: terramanado.blogspot.com
Замок Рункельштайн (нем. Schloss Runkelstein, итал. Castel Roncolo) представляет собой средневековое укрепление, расположенное на скалистом отроге на территории Риттен, что неподалеку от итальянского города Больцано в Южном Тироле. История его начинается в 1237 году, когда Альдерих принц-епископ Трентский разрешил братьям Фридриху и Бералу, лордам Вангенским, возвести на скале замок, который тогда был назван Рунхенстайн. Затем, в 1274 году он был поврежден, когда его осадил Мейнхард II из Тироля, после победы которого в войне против Генриха, принца-епископа Трентского, замок сменил владельца.
Замок множество раз менял и владельцев, и внешний вид. /Фото: terramanado.blogspot.com
А ещё через сто с лишним лет, в 1385 году он был приобретён богатыми братьями-купцами Никлаусом и Францем Винтлерами из Бозена. Именно по инициативе братьев Винтлер была произведена обширная перестройка замка: построили новую защитную стену и ров, а также множество других помещений и зданий. Тогда же часть сооружений, например Летний Дом, расписали фресками - именно благодаря им замок сегодня знаменит среди туристов. Сюжеты фресок имели литературное происхождение, в частности, изображая короля Артура и его рыцарей, Тристана и Изольду, Дитриха фон Берна. Однако через несколько десятилетий в результате очередной междоусобной войны замок снова сменил владельца.
Не просто так Рункельштейн называют расписным. /Фото: terramanado.blogspot.com
Он оказался у семьи Габсбургов, владевшей замком до 1530 года, в потом император Священной Римской империи Максимилиан I передал его своему вассалу Георгу фон Фрундсбергу, известному как «Отец ландскнехтов». Но в 1520 году пороховой погреб на первом этаже взорвался, замок был сильно повреждён, но долгое время им никто не занимался. Дальше он снова менял владельцев, толком не восстанавливаясь, и только в эпоху романтизма в начале девятнадцатого столетия Рункельштейн стал символом романтического периода. В результате после восстановления замок был подарен городу Бозену в 1893 году, что быстро его сделало популярной туристической достопримечательностью.
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