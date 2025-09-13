С нами не соску...
Бермудский треугольник в мексиканской пустыне

Аномальная зона посреди мексиканской пустыни прозвана учеными Территорией Тишины. Природные условия здесь такие же, как в Бермудском треугольнике — не зря местные прозвали место Морем Тетис. Бермудский треугольник в мексиканской пустыне

Аномальная пустынная зона расположена на границе трех штатов, Дуранго, Чиуауа и Коауила. До ближайшего города около 800 километров.

В море Тетис глохнет техника, многие путешественники жалуются на сбои компаса и остановившиеся часы. Бермудский треугольник в мексиканской пустыне Первые документальные свидетельства о странностях зоны появились в 1930-м году прошлого века. Пилот Франсиско Сарабиа отчитался о выключившихся приборах — он был вынужден планировать до конца границы зоны. Ровно над территорией моря Тетитс постоянно наблюдаются метеоритные дожди. Мексиканские ученые даже построили особую базу на границе странной территории, ученые посвятили годы изучения этой местности. Бермудский треугольник в мексиканской пустыне Наиболее научное объяснение аномалиям зоны пока одно. Исследователи полагают, что район чрезвычайно насыщен магнетитом, подавляющим электромагнитные волны. Кроме того, стоящие молчаливыми стражами горные хребты (они окружают зону молчания по кругу) могут содержать огромное количество урана. Другого рационального объяснения происходящим в зоне событиям ученые пока предоставить не могут.

источник

