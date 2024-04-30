Как чистить пластиковые контейнеры, чтобы и через год они выглядели как новые

Если вы часто пользуетесь пластиковыми контейнерами, то наверняка знаете, как сложно вернуть им первозданный вид уже после первого использования.







Одни желтеют, другие впитывают в себя красители из ярких продуктов, например, моркови или свеклы. И даже посудомоечная машина не справляется с этими загрязнениями. К счастью, в арсенале Novate.ru есть несколько полезных лайфхаков, которые помогут очистить контейнеры до блеска.



Способ 1: Уксус

Способ 2: Средство для мытья посуды + бумажные полотенца

Способ 3: Сахар

Способ 4: Сода

Способ 5: Таблетки для зубных протезов

Способ 6: Санитайзер для рук

Способ 7: Хлорный отбеливатель

Как ухаживать за контейнерами?

Уксус удалит жирный налетПризнавайтесь: бывало ли у вас такое, что вы складывали в контейнер остатки ужина, в надежде доесть завтра, ставили в холодильник и забывали о его существовании на неделю (а может и на месяц)? Думаем, с этим сталкивалась каждая хозяйка. Результатом такой забывчивости является отвратительный запах в холодильнике, и контейнер, который проще выбросить, чем отмыть.Однако если вы не привыкли сдаваться и идти на поводу у бытовых проблем, можете попробовать вернуть пластиковой емкости первоначальный внешний вид. Для этого вам понадобится вода, 9-процентный уксус и немного терпения.Возьмите грязный контейнер, налейте в него 200 миллилитров воды, добавьте одну столовую ложку уксуса и оставьте на два-три часа, чтобы раствор подействовал. По истечении времени ополосните емкость чистой водой и высушите. Уксус не только продезинфицирует контейнер, но и удалит жирный налет. Однако следует учесть, что с въевшимися пятнами, например, от кетчупа, он не справится.Положите в контейнер бумажное полотенце и встряхните.Для удаления свежих загрязнений подойдет лайфхак, который был очень популярен в социальных сетях. Его суть проста: нужно взять контейнер, налить в него стакан теплой воды, добавить две столовых ложки средства для мытья посуды и порванное на кусочки бумажное полотенце. После этого необходимо закрыть емкость крышкой и сильно потрясти ее – минуты будет достаточно. По словам активных пользователей, такой способ очистки контейнеров справляется даже с самыми стойкими пятнами.Кстати, лайфхак с такой скоростью распространился по просторам интернета, что его начали комментировать даже ученые. Например, британский микробиолог Джейсон Тетро объяснил эффективность данного метода тем, что в нем органично работают сразу три фактора: высокая концентрация мыла + сильное механическое воздействие + наличие бумаги, которая хорошо впитывает масло и жир, не давая им впитываться в пластик. Конечно, такой способ не поможет сделать контейнеры новыми, но избавиться от свежих пятен – вполне.Насыпьте в контейнер сахар и добавьте средство для посуды.До сих пор думаете, что скрабировать можно только кожу? А вот и нет! В социальных сетях предложили полировать контейнеры. Для этого нужно насыпать в емкость 50 граммов сахара, добавить две-три столовых ложки средства для мытья посуды и несколько кубиков льда и оставить на 50-60 минут. После того, как лед растает, следует слить жидкость, которая образовалась в контейнере, а сахар использовать в качестве абразива для «отшелушивания» пятен. Хорошо натрите им дно и стенки контейнера, а затем прополощите его в теплой воде.Несмотря на то, что этот способ требует некоторого времени и усилий с вашей стороны, он полностью себя оправдывает. Сахар в дуэте с моющим средством может полностью убрать следы стойких красителей, даже таких, как свекла или куркума. Поэтому если вы хотите вернуть контейнерам прозрачный цвет, обязательно возьмите этот лайфхак на заметку.Сода справится и с пятнами, и с неприятным запахомЭтот способ смело можно считать классическим, впрочем, как и любое чистящее средство, сделанное из соды. Возьмите грязный контейнер, насыпьте в него пару столовых ложек соды и добавьте небольшое количество воды, чтобы образовалась густая паста. Равномерно распределите ее по дну и стенкам емкости, плотно закройте крышкой и оставьте на ночь. Утром хорошо протрите контейнер влажной губкой, ополосните теплой водой и, для закрепления результата, помойте средством для посуды. Сода отлично справится и с пятнами, и с неприятным запахом, а в качестве бонуса еще и проведет дезинфекцию поверхности. Универсальное средство!Таблетки смогут отбелить дно и стенки контейнераНеожиданно, но очень эффективно. Советуем обязательно приобрести несколько таблеток для зубных протезов и использовать их для чистки контейнеров. Оказывается, они прекрасно справляются с их восстановлением. Все, что вам нужно сделать – налить в емкость полстакана теплой воды, положить в нее две таблетки, оставить на ночь, а утром помыть средством для посуды. Так как эти таблетки предназначены для отбеливания зубных протезов и удаления с них остатков пищи и жира, с загрязненными контейнерами они справятся на раз-два! Не останется даже следа от пятен.Спирт в составе санитайзера справится с загрязнениямиНа первый взгляд этот способ может показаться странным, но он действительно работает! Средство для дезинфекции рук следует применять в том случае, если вы хотите восстановить первоначальный цвет пластика. Налейте небольшое количество на пятно от еды, которое образовалось на контейнере, оставьте на один час, а по истечении времени слейте остатки санитайзера и протрите стенки бумажным полотенцем.Благодаря спирту в составе, средство прекрасно справляется даже со стойкими пятнами. Можно попробовать использовать для этих же целей крепкий алкоголь, наверняка он справится не хуже. Но к чему переводить на уборку дорогие напитки, правда?Отбеливатель нельзя использовать для чистки контейнера с царапинамиЕсли вы не смогли восстановить пластиковые контейнеры с помощью натуральных средств и щадящей бытовой химии, следует подключить тяжелую артиллерию. Налейте в грязную емкость 200 миллилитров воды, добавьте столовую ложку хлорного отбеливателя, оставьте на два часа, чтобы он подействовал, а затем слейте жидкость и отправьте контейнер в посудомоечную машину. Средство удалит пятна и проведет дезинфекцию, но, увы, не справится с жирами.Обратите внимание: Использовать отбеливатель для очистки поцарапанных контейнеров нельзя. Он обязательно попадет в микротрещины, и вымыть его оттуда уже не получится. Подобные емкости запрещено использовать для хранения еды – это опасно для здоровья.Удобное хранение контейнеров в ящике.Чтобы контейнеры дольше сохраняли свой первозданный внешний вид, за ними нужно правильно ухаживать. Старайтесь соблюдать следующие советы, и тогда пластиковые емкости всегда будут выглядеть как новенькие:• не используйте для мытья пластика металлические губки и абразивные порошки, так как они могут оставить на поверхности царапины. Впоследствии в них будет забиваться грязь и размножаться бактерии;• сначала дождитесь, пока остатки еды остынут, а уже потом перекладывайте их в контейнер и убирайте в холодильник. Не кладите горячие блюда в пластиковую емкость;• не разогревайте в микроволновой печи блюда, в состав которых входит кетчуп или томатная паста. Они могут «въестся» в пластик, и тогда его будет очень сложно отмыть. Лучше используйте для этих целей стеклянные контейнеры;• чтобы контейнеры не деформировались в процессе мытья в посудомоечной машине, их нужно располагать на верхней полке – подальше от нагревательного элемента;• не храните контейнеры с трещинами, царапинами и прочими дефектами. Если пятна и прочие загрязнения еще можно отмыть, то с проблемами в виде царапин уже ничего не справится.