Удивительная рыба-луна

Данная рыба занесена в Книгу рекордов Гиннеса, причиной чему стали ее габариты. Рыба-луна – это самая большая костная рыба в мире. Ее параметры могут действительно впечатляют, ведь длина ее тела может быть целых 3 метра. В истории также зафиксированы случаи, когда длина тела данной рыбы составляла 5.

5 метров.Эту гигантскую красавицу выловили на атлантическом побережье США, а точнее – в штате Нью-Гэмпшир . Длина ее была 3 метра и весила она порядка 1.5 тонн.Не менее ценный экземпляр – mola-mola, которая была выловлена в 1908 году недалеко от Сиднея. Ее длина была 4.26 м., а вес – 2235 кг.Вид у данной рыбы достаточно необычный – ее сплющенное тело очень похоже на вытянутый диск. Хвост у нее короткий, а плавники соединены между собой. Ее кожа достаточно толстая и бугристая. В данное время никто не в состоянии ответить, отчего рыба-Луна так эволюционировала.Данная рыба знаменита еще благодаря другому своему рекорду – она характеризуется чрезвычайной плодовитостью. Во время нереста она откладывает до 300 000 000 икринок за 1 раз.